Oven

Dopoldansko dogajanje vas bo dokaj utrudilo, zato boste začeli razmišljati o tem, da bi preostanek dneva enostavno prespali. Utrujenost vas sicer daje že dalj časa in imate občutek, kot da se nikakor ne morete naspati. Izkoristite dan za to, da si boste povrnili malo moči. Naspite se in se tako spočijte.

Bik

Pazite, da pri simpatiji ne boste stopili v njen osebni prostor. Pustite ji, da se bo sama odprla in vam pokazala naklonjenost. Posamezniki boste doživeli srečanje z osebo, ki je zaznamovala dele vaše preteklosti. Vse se bo vrnilo, preplavili vas bodo stari, dobro znani občutki, a tokrat boste hitro vključili razum.

Dvojčka

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Rak

Ne boste več mogli ignorirati odgovornosti, ki jo imate do sebe, partnerja in odnosa, potrebno bo poravnati račune in odnos postaviti na bolj zdrave, stabilne noge. Če ste v odnosu, v katerem vam že dalj časa ne cvetijo rože, pričakujte dokaj izzivalen dan. Ne bojte se, saj boste končno izvedeli, pri čem ste, po tem pa bo vse lažje.

Lev

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Nekateri vaši cilji trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na družinskem področju mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe, do takrat pa le potrpežljivo.

Devica

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse, glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom. V ljubezni boste malce manj srečni.

Tehtnica

Pred vami je dan poln čustvenega naboja. Vezani boste čutili, da se enostavno ne morete oddaljiti od svojega partnerja. Vez med vama bo močnejša kot kdaj koli prej. Bodite previdni, saj boste danes lahko dokazali, kako posesivni ste lahko v resnici. Harmonija med vama bi lahko v trenutku izginila, zato pazite na svoje vedenje. Ohranite zdravo mero razuma.

Škorpijon

Odločate se med dvema možnostma. Odločitev bo močno zaznamovala vaše življenje. Najboljši nasvet boste dobili od nekoga, ki v celotno zadevo ni vpleten ter bo lahko dal objektiven in racionalen pogled na zadevo. Zaradi čustvene vpletenosti ne razmišljate trezno, zato le prisluhnite nasvetu.

Strelec

Danes boste bolj veliko občutljivi kot navadno. Vaše obnašanje bo precej nepredvidljivo, saj se boste kar naenkrat prelevili iz prijazne osebe v prav zlobno. Ne znašajte odgovornosti za svoja dejanja na druge, saj ste povsem sami krivi, če stvari ne potekajo, kot ste si zaželeli. Samski boste preveč osredotočeni nase.

Kozorog

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo. Čas je, da spregovori vaše srce.

Vodnar

Možnosti imate veliko, vendar jih ne opazite, ker se neprestano oklepate vsega starega. Čas je, da si daste priložnost in iz svojega življenja zbrišete vse tisto, kar vas omejuje. Le tako si boste omogočili napredovanje na vseh področjih, predvsem pa na partnerskem. Bodite potrpežljivi.

Ribi

Samski boste danes nagnjeni k novim možnostim za spoznavanje oseb. V zadnjem času se zdi, da je vaša želja po bližini in ljubezni močnejša, kot ste vajeni. Tisti, ki že imate ustaljen odnos, boste danes pretiravali. Iskali boste napake pri partnerju, ki vam v resnici zelo ustreza. Premislite o svoji kritičnosti.