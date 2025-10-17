Svoboda, da si dovolite več - s kreditom, ki ne komplicira

Z Akcijskim potrošniškim kreditom pri LON-u postane svoboda dosegljiva danes. Brez zapletenih postopkov, brez nepotrebnega čakanja – le jasna pot od načrta do uresničitve.

Vsi imamo svojo predstavo o svobodi. Nekdo sanja o jutru z vonjem morja, drugi o kuhinji, ki vabi k ustvarjanju, tretji o nasmehu, ki ga nič več ne skriva. A med željo in resničnostjo pogosto stoji vprašanje: “Kdaj, če ne zdaj?”

Enostavno do ključa svobode Akcijski potrošniški kredit je zasnovan za vse, ki želijo svoje načrte uresničiti danes, ne čez nekaj let. Postopek je preprost, hiter, pogoji pa resnično ugodni. Glavne prednosti: Ugodna obrestna mera – že od 4,40 % (do 31. 12. 2025)

– že od (do 31. 12. 2025) Brez stroškov odobritve – prihranek že na začetku

– prihranek že na začetku Fleksibilna odplačilna doba – do 84 mesecev , izjemoma do 120 mesecev

– do , izjemoma do Znesek kredita do 20.000 € – ravno prav za manjše projekte ali kot del financiranja večjih načrtov

Foto: LON d.d.

Za tiste, ki hočejo več od “nekoč”

Kredit lahko uporabite za katerikoli namen – od prenove doma, novega avtomobila, dopusta, do uresničitve prvega koraka proti svojemu avtodomu. Vaše želje so osebne – LON pa ponuja pot, da postanejo resničnost.

In če želite obrestno mero še dodatno znižati, lahko to storite z:

Foto: Getty Images

Hitro, pregledno, brez zapletov

Vlogo za kredit lahko oddate osebno ali preko spleta. Svetovalci preverijo vašo kreditno sposobnost, pripravijo informativni izračun in brezplačni amortizacijski načrt. Ko je kredit odobren, ste že korak bližje cilju – bodisi do lastnega avtodoma, nove kuhinje ali doživetij, ki čakajo za naslednjim ovinkom.

Ko sanje dobijo registrsko tablico, novo kuhinjo ali pravilen nasmeh Marko in Petra, 41 in 39 let, Celje – družinski avtodom:

“Vedno sva govorila, da bova potovala, ko bo več časa, ko bova imela več prihrankov. Ta čas ni nikoli prišel – dokler nisva ugotovila, da lahko prideva do rešitve hitreje. Akcijski potrošniški kredit pri LON-u nama je pomagal pri pologu za avtodom, s katerim zdaj raziskujemo Evropo. Vsako potovanje je nova zgodba.” Ana, 32 let, Ljubljana – nov nasmeh:

“Zobni aparat sem si želela že dolgo, a sem vedno čakala, da bom prihranila dovolj. Z akcijskim kreditom pri LON-u sem to storila takoj – postopek je bil hiter in enostaven. Zdaj se nasmehnem brez zadržkov.” Mateja, 47 let, Kranj – nova kuhinja:

“Prenovo sem odlagala leta. Ko sem izvedela za ugodne pogoje kredita, sem se odločila takoj. Zdaj kuham v kuhinji, ki me res veseli.”

Foto: Shutterstock

Življenje ne čaka – tudi vam ni treba

Ne glede na to, ali želite iti na pot, prenoviti dom, uresničiti dolgo odlagano željo ali ujeti nekaj, kar vam pomeni več – Akcijski potrošniški kredit pri LON-u je tu zato, da vam pomaga živeti polno, ne čakati na pravi trenutek, saj svoboda ni stvar naključja – ampak odločitve.