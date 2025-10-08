Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
8. 10. 2025,
16.49

Osveženo pred

1 ura, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Luigi De Siervo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Adrien Rabiot italijansko prvenstvo serie A

Sreda, 8. 10. 2025, 16.49

1 ura, 24 minut

V serie A ostro napadli kritičnega Rabiota zaradi tekme v Perthu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Adrien Rabiot | Rabiot je bil v pogovoru za časnik Figaro kritičen do odločitve vodstva tekmovanja, ki je dovolilo izvedbo tekme med Milanom in Comom februarja prihodnje leto v avstralskem Perthu. | Foto Guliverimage

Rabiot je bil v pogovoru za časnik Figaro kritičen do odločitve vodstva tekmovanja, ki je dovolilo izvedbo tekme med Milanom in Comom februarja prihodnje leto v avstralskem Perthu.

Foto: Guliverimage

Vodstvo italijanske nogometne lige se je ostro odzvalo na kritično razmišljanje Francoza Adriena Rabiota o igranju ligaških tekem v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izvršni direktor serie A Luigi De Siervo je članu Milana svetoval, naj pokaže več spoštovanja do vira svojega zaslužka.

Rabiot je bil v pogovoru za časnik Figaro kritičen do odločitve vodstva tekmovanja, ki je dovolilo izvedbo tekme med Milanom in Comom februarja prihodnje leto v avstralskem Perthu. Milanov dom, stadion San Siro, bo 8. februarja sicer zaseden, ker bo tam potekala uvodna slovesnost zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini 2026.

Francoz je podprl navijaške skupnosti v Evropi, ki takšne premike tekem označujejo za absurdne, lokalnim privržencem klubov nedosegljive in okoljsko nesprejemljive. "To je popolnoma noro. A v ozadju so finančni dogovori, ki imajo določen pomen, nanj pa nogometaši nimamo vpliva. Je pa noro potovati tako daleč, da igraš eno tekmo italijanskega prvenstva v Perthu," je dejal Rabiot.

De Siervo brez milosti nad Rabiota

De Siervo se je odzval po zasedanju generalne skupščine združenja Evropskih nogometnih klubov (EFC) v Rimu. Rabiotu je svetoval, naj bo tiho, šteje svoj denar in spoštuje odločitev kluba.

"Rabiot pozablja, tako kot drugi igralci, ki služijo milijone, da je plačan, da nekaj počne - igra nogomet. Moral bi pokazati več spoštovanja do svojega zaslužka in svojega delodajalca. Milan si je zelo prizadeval, da je dobil možnost za igranje te tekme v tujini," je bil oster direktor tekmovanja.

O tej temi je na zasedanju ECA govoril tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Opozoril je, da je Uefa sicer pred kratkim z veliko zadržki dovolila, da po eno ligaško tekmo v španski in italijanski ligi v sezoni 2025/26 odigrajo v tujini. Tekma španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom bo tako decembra v ameriškem Miamiju, tekma italijanskega prvenstva med Milanom in Comom pa v Perthu.

"Nogomet je življenje naše skupnosti. Oblikuje ga ulica, klubi in nogometni privrženci. Če ga bomo preveč oddaljili od tega, potem ga lahko tudi zlomimo," je v zvezi s tem dejal Čeferin.

Preberite še:

Christian Pulišić
Sportal Hojlund popeljal Napoli na vrh, na derbiju v Torinu brez zadetkov
slovenska nogometna reprezentanca, Žan Karničnik
Sportal Slovenci pod pritiskom nujne zmage: Zavedamo se, kaj prinašata ali odnašata ti tekmi
Aleksander Čeferin
Sportal Aleksander Čeferin opozarja pred selitvami ligaških tekem
Luigi De Siervo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Adrien Rabiot italijansko prvenstvo serie A
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.