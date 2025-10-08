Vodstvo italijanske nogometne lige se je ostro odzvalo na kritično razmišljanje Francoza Adriena Rabiota o igranju ligaških tekem v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izvršni direktor serie A Luigi De Siervo je članu Milana svetoval, naj pokaže več spoštovanja do vira svojega zaslužka.

Rabiot je bil v pogovoru za časnik Figaro kritičen do odločitve vodstva tekmovanja, ki je dovolilo izvedbo tekme med Milanom in Comom februarja prihodnje leto v avstralskem Perthu. Milanov dom, stadion San Siro, bo 8. februarja sicer zaseden, ker bo tam potekala uvodna slovesnost zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini 2026.

Francoz je podprl navijaške skupnosti v Evropi, ki takšne premike tekem označujejo za absurdne, lokalnim privržencem klubov nedosegljive in okoljsko nesprejemljive. "To je popolnoma noro. A v ozadju so finančni dogovori, ki imajo določen pomen, nanj pa nogometaši nimamo vpliva. Je pa noro potovati tako daleč, da igraš eno tekmo italijanskega prvenstva v Perthu," je dejal Rabiot.

De Siervo brez milosti nad Rabiota

De Siervo se je odzval po zasedanju generalne skupščine združenja Evropskih nogometnih klubov (EFC) v Rimu. Rabiotu je svetoval, naj bo tiho, šteje svoj denar in spoštuje odločitev kluba.

"Rabiot pozablja, tako kot drugi igralci, ki služijo milijone, da je plačan, da nekaj počne - igra nogomet. Moral bi pokazati več spoštovanja do svojega zaslužka in svojega delodajalca. Milan si je zelo prizadeval, da je dobil možnost za igranje te tekme v tujini," je bil oster direktor tekmovanja.

O tej temi je na zasedanju ECA govoril tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Opozoril je, da je Uefa sicer pred kratkim z veliko zadržki dovolila, da po eno ligaško tekmo v španski in italijanski ligi v sezoni 2025/26 odigrajo v tujini. Tekma španskega prvenstva med Barcelono in Villarrealom bo tako decembra v ameriškem Miamiju, tekma italijanskega prvenstva med Milanom in Comom pa v Perthu.

"Nogomet je življenje naše skupnosti. Oblikuje ga ulica, klubi in nogometni privrženci. Če ga bomo preveč oddaljili od tega, potem ga lahko tudi zlomimo," je v zvezi s tem dejal Čeferin.

Preberite še: