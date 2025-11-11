Torek, 11. 11. 2025, 16.47
Raffaele Palladino novi trener Atalante
Hrvata pri Atalanti zamenjal Italijan, ki je spomladi izločil Celje
Italijanski nogometni strokovnjak Raffaele Palladino je novi trener Atalante iz Bergama. Enainštiridesetletni Palladino je na tem položaju zamenjal Hrvata Ivana Jurića, ki je lombardijsko zasedbo zapustil zaradi slabih predstav v italijanskem prvenstvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Raffaele Palladino je z zasedbo iz Bergama podpisal pogodbo do 30. junija 2027," je v sporočilu za javnost zapisal zmagovalec evropske lige 2024. Raffaele Palladino je pred prihodom v Bergamo vodil Monzo in Fiorentino.
Atalanta po 11 tekmah v serie A zaseda šele 13. mesto, na dosedanjih tekmah je pod vodstvom Ivana Jurića dosegla le dve zmagi, sedem neodločenih izidov in doživela dva poraza. Malce bolje gre klubu iz Bergama v ligi prvakov, v kateri je po štirih tekmah na sredini lestvice s sedmimi osvojenimi točkami.
Atalanta je četrta ekipa v serie A, ki je v tej sezoni zamenjala trenerja. Pred tem so to storili pri Juventusu, Genoi in Fiorentini.