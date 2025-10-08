Slovenci pod pritiskom nujne zmage: Zavedamo se, kaj prinašata ali odnašata ti tekmi

Slovenska nogometna reprezentanca bo v četrtek popoldne odpotovala v Prištino, kjer jo v petek ob 20.45 čaka tretja kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec bo izbrana vrsta Kosova, ki ima kakovostno zasedbo in bo zahteven tekmec. Toda četa Matjaža Keka verjame, da se lahko v Ljubljano vrne z nujno potrebnimi točkami.

"Vemo, kaj moramo narediti, če hočemo nekam iti. Moramo pa bolj gledati nase, da bomo mi boljši. In če bomo, bo tudi izid boljši," je pred današnjim treningom na Brdu pri Kranju povedal bočni branilec Erik Janža.

Njega in soigralce čaka poln stadion v Prištini. "Ta reprezentanca je v zadnjih letih odigrala veliko takih tekem z naelektrenim vzdušjem. S tem ne bo težav. Bo pa pomembno, kako bomo začeli tekmo, da ne bomo paničarili, tudi če bodo pritisnili. Moramo odgovoriti mirno, da si ne zapletemo položaja že na začetku. Igralsko pa imamo večjo kakovost," meni Janža, ki je dodal, da so že analizirali tako septembrsko tekmo iz Švice, ki so jo po slabi predstavi izgubili, kot tudi igro Kosova.

"Vsekakor bo treba gostitelje od začetka umiriti"

"Mi moramo imeti več želje, energije, v Švici smo bili videti prazni. To se ne sme ponoviti. Samo tako lahko naredimo izid, ko smo 'napaljeni'," je še dodal Janža. Njegov obrambni kolega Žan Karničnik se tudi zaveda pomembnosti obračuna v Prištini.

"S fanti se zavedamo, kaj prinašata ali odnašata ti dve tekmi. Sploh prva bo pomembna, ker dejansko moramo iti na zmago," meni Karničnik in dodaja: "Kosovo je v neki evforiji po zmagi nad Švedsko. Vsekakor bo treba gostitelje od začetka umiriti. Verjamem sicer, da bo njihov začetni nalet močan, ampak potem moramo računati na našo kakovost, na naš slog igre, ki nas je krasil pred tem. Verjamem, da bomo uspešni."

"S fanti se zavedamo, kaj prinašata ali odnašata ti dve tekmi. Sploh prva bo pomembna, ker dejansko moramo iti na zmago." Foto: Aleš Fevžer

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike (1:0, 2:1).

Kosovo, ki bo tokrat od prvokategornikov med drugimi pogrešalo poškodovanega Amirja Rrahmanija iz Napolija, je poslalo veliko opozorilo že septembra, ko je doma z 2:0 premagalo Švedsko.

Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki. Slednji je osvojila v uvodu kvalifikacij v Ljubljani, kjer je slovenska vrsta v drugem polčasu pokazala obetaven obraz, a nato nekaj dni pozneje v Baslu pokvarila vtis, saj ni imela pravih možnosti proti Švicarjem, ki so slavili s 3:0.

Italijanski sodnik

Tekmo proti Sloveniji na stadionu Fadil Vokrri, ki je bil razprodan v zgolj nekaj urah in sprejme slabih 14.000 gledalcev, bodo sodili Italijani na čelu z Marcom Guido.

Slovence po Kosovu v ponedeljek čaka obračun s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.