Slovenske nogometaše v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 čakata tekmi s Kosovom (v petek ob 20.45 v gosteh) in Švico (v ponedeljek ob 20.45 doma). Reprezentant Timi Max Elšnik je na torkovem druženju z mediji jasno napovedal, da v Prištini za Slovenijo šteje le zmaga. "Pritisk je velik in včasih ni slabo, če je pritiska več."

Slovenska nogometna reprezentanca se na petkovo tekmo pripravlja na Brdo pri Kranju pod zasneženim Storžičem. Foto: Aleš Fevžer "Na tej tekmi moramo zmagati, da se vključimo v boj za prvi dve mesti. Pritisk je velik in včasih ni slabo, če je pritiska več. To izzove reakcijo. Upam, da bo pozitivna," je ob pripravi na tekmo s Kosovom povedal vezist Crvene zvezde Timi Max Elšnik, ki je tekmo že označil za prvo med odločilnimi. "Dejstvo je, da imamo le tri nasprotnike, ni pomembno, kako do uspeha pridemo, važno je, da iz tekme izvlečemo maksimum. Moramo začeti zbirati točke."

Spomnil je, da je reprezentanca že bila v težkem položaju v zadnjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, pa tudi v ligi narodov, a našla rešitve. "Enostavno moramo dati vse od sebe in kot ekipa delovati dosti boljše kot nazadnje. Vemo, kaj to ekipo krasi, česar morda nimamo, pomembna pa bo mentaliteta, samozavest in borbenost. Seveda pa moramo na zelenici odigrati tako, kot smo se dogovorili."

Slovenija ima eno točko, Kosovo tri

Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki. Slednjo je osvojila v uvodu kvalifikacij v Ljubljani (2:2), kjer je slovenska vrsta v drugem polčasu pokazala obetaven obraz, a nato nekaj dni pozneje v Baslu pokvarila vtis, saj ni imela pravih možnosti proti Švicarjem, ki so slavili s 3:0.

Foto: Aleš Fevžer Reprezentanca Kosova je na tekmi s Švedsko svojo kakovost že potrdila, a kot pravi Elšnik, je to morda dejavnik, ki bi lahko pripeljal tudi do podcenjevanja Slovenije. "Mi se moramo osredotočiti le nase." Poraz s Švico v Baslu je bil streznitev, o katerem so se nogometaši z vodstvom, pa tudi med seboj, že pogovorili. "Iskali smo razloge, kaj je do tega pripeljalo, in upam, da smo jih našli. A Švica je na vrsti šele v ponedeljek v Stožicah. Polne tribune nam lahko pomagajo do zmage. To je naša trdnjava in v preteklosti so imele tukaj težave tudi že večje ekipe. Seveda pa si moramo s petkovo predstavo polne Stožice najprej zaslužiti."

Zelo podobno razmišlja Nejc Gradišar. Kot recept za zmago pa dodaja: "Pomembno je, da se ujamemo in ko daš gol, steče. Že na prejšnjih tekmah smo dokazali, da lahko konkuriramo najboljšim. Pogoj je, da na igrišču delamo to, kar se od nas zahteva."

Kosovo dvakrat že premagali

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Švica je na 17., Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike (1:0, 2:1). Švica pa je stara znanka slovenske vrste in tudi precej uspešnejša, na desetih medsebojnih ima sedem zmag.

Slovence novembra čakata še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.