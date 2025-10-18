Chelsea in City zanesljiva, Bijol s klopi gledal nov poraz Leedsa

Osmi krog premier lige bo ponudil največji derbi, kar jih premore angleški nogomet. V nedeljo se bosta na Anfieldu udarila Liverpool in Manchester United. Prvi veliki derbi tako čaka tudi Benjamina Šeška, ki upa na svoj tretji zadetek v dresu rdečih vragov, sploh ob podatku, da je Liverpool izgubil na zadnjih treh zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih. Na prvi sobotni tekmi je Chelsea s 3:0 premagal Nottingham, zatem je bil Manchester City z 2:0 boljši od Evertona, vodilni Arsenal pa ob 18.30 gostuje pri Fulhamu. Jaka Bijol znova ni dobil priložnosti za igro, njegov Leeds je proti Burnleyju izgubil z 0:2.

Sobota se je v premier ligi začela z obračunom Nottinghama in Chelseaja (0:3). Poraz domače ekipe je s klopi odnesel trenerja Angea Postecoglouja. Ta na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih ni zabeležil zmage in se je moral posloviti po vsega mesecu in devetih dnevih. Pod njegovim vodstvom je ekipa z desetega zdrsnila na 17. mesto v angleški ligi.

Erling Haaland Foto: Reuters Manchester City je nato z 2:0 premagal Everton, oba zadetka je v drugem polčasu dosegel prvi strelec lige Erling Haaland. Najprej je v 58. izkoristil milimetrsko natančno podajo z leve strani mladega Nica O'Rilleyja in z glavo premagal angleškega reprezentančnega vratarja Jordana Pickforda, pet minut pozneje pa je bil po podaji Savinha z nekaj sreče uspešen še z nogo. To je bil že njegov 11. gol v letošnjem prvenstvu, imel pa je še nekaj zelo lepih priložnosti, tako da igrišče ni zapuščal najbolj zadovoljen.

Enak rezultat je bil na dvoboju Burnleyja in Leedsa. Za poraženo ekipo Jaka Bijol znova ni dobil priložnosti za debi v premier ligi. Za zdaj ima nepogrešljivi član obrambe slovenske reprezentance en sam nastop za Leeds, v ligaškem pokalu. Na zadnjih petih tekmah je Leeds trikrat izgubil, enkrat remiziral in samo enkrat zmagal ter tako zdrsnil v spodnjo polovico razpredelnice.

Za konec sobotnega dogajanja se vodilni Arsenal mudi pri Fulhamu. Trener topničarjev Mikel Arteta ima nove skrbi zaradi poškodb. Kapetan Martin Odegaard je utrpel novo (notranja kolenska vez) in naj bi bil z zelenic odsoten še vsaj mesec dni. Na bolniški so tudi Noni Madueke, Kai Havertz in Gabriel Jesus.

Šeško v nedeljo na velikem testu

Benjamin Šeško je za Man United do zdaj dosegel dva zadetka. Foto: Guliverimage Benjamin Šeško ni imel preprostega začetka poti v Manchester Unitedu. Kritizirale so ga nekatere klubske legende, a je na zadnjih dveh tekmah dosegel dva gola. Na zadnjih dveh reprezentančnih tekmah s Slovenijo je ob dveh remijih sicer ostal brez doseženega zadetka. Obe ekipi, tako Manchester kot Liverpool, sta pod pritiskom iz različnih razlogov. Liverpool si prizadeva za okrevanje po treh zaporednih porazih pred reprezentančnim premorom, United pa prvič pod vodstvom Rubena Amorima meri na dve zaporedni zmagi v premier ligi.

Mnogi pričakujejo tudi obračun dveh napadalcev, ki sta se na Otok preselila letos poleti - Šeška in napadalca Liverpoola Huga Etikiteja. Čudežna napadalca sta skupaj stala več kot 150 milijonov funtov, pri čemer so oderuške ponudbe, ki so jih oddali pri Liverpoolu in Unitedu, precej smiselne glede na njuni sezoni 2024/25 v bundesligi. Francoz je v premier ligi do zdaj dosegel tri gole, Šeško dva, ob tem ima napadalec Liverpoola še asistenco, je pa Slovenec večkrat streljal v okvir vrat (6:4).

Hugo Ekitike Foto: Reuters

Liverpool je na zadnjih 14 srečanjih z Manchester Unitedom izgubil le enkrat, ekipi pa trenutno na lestvici loči pet točk.

Schmeichel: Ne razumem

Šeško je ob tem ves čas pod drobnogledom strokovnjakov in nekdanjih nogometašev na Otoku. Zadnji v vrsti je bil nekdanji vratar Manchester Uniteda Peter Schmeichel, ki je dejal, da sta bila podpis pogodbe s Šeškom in prodaja Rasmusa Hojlunda "čudna". 22-letni Hojlund se je pred sezono preselil na posodo k Napoliju, kjer je impresivno začel, saj je na prvih šestih tekmah zadel štirikrat. "Nakup Šeška se mi je zdel čuden, imeli smo Hojlunda, ki je bil v zadnjih dveh sezonah brez prave podpore okoli sebe, poglejte samo, kaj zdaj počne v Napoliju skupaj z De Bruynejem in McTominayem. Namesto da bi pripeljali še kakšnega organizatorja, smo odšteli 80 milijonov za Šeška. Hojlund bi s Cungo in Mbeumom dobil točno tisto, kar je potreboval. Ne razumem," je bil neposreden 61-letni nekdanji danski nogometaš.

Angleško prvenstvo, 8. krog:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica: