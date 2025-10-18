Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Real Madrid Barcelona Atletico Madrid Jan Oblak špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva

Špansko prvenstvo, 9. krog

Oblak blestel ob četrti zmagi Atletica, Barcelona se je rešila v sodnikovem dodatku

Jan Oblak | Jan Oblak se je izkazal ob zmagi nad Osasuno. | Foto Guliverimage

Jan Oblak se je izkazal ob zmagi nad Osasuno.

Foto: Guliverimage

Po reprezentančnih obveznosti se nadaljuje tudi tekmovanje v la ligi. V devetem krogu je Atletico Madrid Jana Oblaka z golom Thiaga Almade premagal Osasuno. Slovenski vratar se je ob zmagi izkazal z več obrambami, najlepša je bila ob koncu tekme, ko je Anteju Budimirju preprečil izenačenje. Barcelona, v postavo katere se je vrnil Lamine Yamal, je po visokem porazu proti Sevilli šele v sodnikovem dodatku strla Girono, za zmago z 2:1 je zadel Ronald Araujo. Na uvodni sobotni tekmi je Mallorca s 3:1 premagala Sevillo, dva gola je k zmagi prispeval Mateo Joseph. Vodilni Real Madrid v nedeljo čaka srečanje z Getafejem.

Jan Oblak
Sportal Jan Oblak ni skrival nezadovoljstva in stopil v bran selektorju

Atletico Madrid je v soboto zvečer gostil Osasuno in zmagal 1:0. Jan Oblak je bil v prvem polčasu nekajkrat odločilen za neodločen izid, prav tako se je izkazal v zadnji minuti rednega dela ob strelu Anteja Budimirja, zmagovalca pa je odločil gol Thiaga Almade po natančni podaji Giuliana Simeoneja v 69. minuti.

Atletico Madrid se je s četrto zmago v La Ligi, tekme ni izgubil od prvega kroga 17. avgusta, povzpel na četrto mesto. Za vodilno Barcelono zaostaja šest točk.

Barcelona, ki je imela na tribunah številne poškodovane igralce, je povedla v 13. minuti z lepim golom Pedrija, gostje pa so izenačili sedem minut pozneje z mojstrsko potezo Alexa Witsela. V nadaljevanju prvega polčasa je imela Girona, ki je na prvih osmih tekmah iztržila zgolj šest točk, štiri 100% priložnosti za gol, vendar je bila pred vratarjem Wojciechom Szczesnyjem premalo natančna.

Ronald Araujo je v sodnikovem dodatku zadel za zmago Barcelone. | Foto: Guliverimage Ronald Araujo je v sodnikovem dodatku zadel za zmago Barcelone. Foto: Guliverimage

Sredi drugega polčasa je trener Hansi Flick iz ekipe Barcelone umaknil Pedrija in Lamina Yamala, tako da je Barcelona še težje prišla do priložnosti, eno redkih je povsem v zaključku unovčil Araujo in Kataloncem zagotovil tri točke.

Barcelona bo v naslednjem krogu La Lige v nedeljo, 26. oktobra, ob 16.15 gostovala pri Real Madridu, ki ob tekmi manj zanjo zaostaja za točko. Real bo jutri ob 21. uri gostoval pri Getafeju.

Špansko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci :

– Mbappe (Real)
– Alvarez (Atletico)
– Eyong (Levante), Vinicius Jr. (Real), Muriqi (Mallorca)
– Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona),  Romero (Levante), Silva (Elche),Torres (Barcelona), Milla (Espanyol)
...

 
Real Madrid Barcelona Atletico Madrid Jan Oblak špansko prvenstvo La Liga tuja nogometna prvenstva
