Oblak blestel ob četrti zmagi Atletica, Barcelona se je rešila v sodnikovem dodatku

Po reprezentančnih obveznosti se nadaljuje tudi tekmovanje v la ligi. V devetem krogu je Atletico Madrid Jana Oblaka z golom Thiaga Almade premagal Osasuno. Slovenski vratar se je ob zmagi izkazal z več obrambami, najlepša je bila ob koncu tekme, ko je Anteju Budimirju preprečil izenačenje. Barcelona, v postavo katere se je vrnil Lamine Yamal, je po visokem porazu proti Sevilli šele v sodnikovem dodatku strla Girono, za zmago z 2:1 je zadel Ronald Araujo. Na uvodni sobotni tekmi je Mallorca s 3:1 premagala Sevillo, dva gola je k zmagi prispeval Mateo Joseph. Vodilni Real Madrid v nedeljo čaka srečanje z Getafejem.

Atletico Madrid je v soboto zvečer gostil Osasuno in zmagal 1:0. Jan Oblak je bil v prvem polčasu nekajkrat odločilen za neodločen izid, prav tako se je izkazal v zadnji minuti rednega dela ob strelu Anteja Budimirja, zmagovalca pa je odločil gol Thiaga Almade po natančni podaji Giuliana Simeoneja v 69. minuti.

Atletico Madrid se je s četrto zmago v La Ligi, tekme ni izgubil od prvega kroga 17. avgusta, povzpel na četrto mesto. Za vodilno Barcelono zaostaja šest točk.

Barcelona, ki je imela na tribunah številne poškodovane igralce, je povedla v 13. minuti z lepim golom Pedrija, gostje pa so izenačili sedem minut pozneje z mojstrsko potezo Alexa Witsela. V nadaljevanju prvega polčasa je imela Girona, ki je na prvih osmih tekmah iztržila zgolj šest točk, štiri 100% priložnosti za gol, vendar je bila pred vratarjem Wojciechom Szczesnyjem premalo natančna.

Ronald Araujo je v sodnikovem dodatku zadel za zmago Barcelone. Foto: Guliverimage

Sredi drugega polčasa je trener Hansi Flick iz ekipe Barcelone umaknil Pedrija in Lamina Yamala, tako da je Barcelona še težje prišla do priložnosti, eno redkih je povsem v zaključku unovčil Araujo in Kataloncem zagotovil tri točke.

Barcelona bo v naslednjem krogu La Lige v nedeljo, 26. oktobra, ob 16.15 gostovala pri Real Madridu, ki ob tekmi manj zanjo zaostaja za točko. Real bo jutri ob 21. uri gostoval pri Getafeju.

