Sobota, 18. 10. 2025, 22.57
22 minut
Špansko prvenstvo, 9. krog
Oblak blestel ob četrti zmagi Atletica, Barcelona se je rešila v sodnikovem dodatku
Po reprezentančnih obveznosti se nadaljuje tudi tekmovanje v la ligi. V devetem krogu je Atletico Madrid Jana Oblaka z golom Thiaga Almade premagal Osasuno. Slovenski vratar se je ob zmagi izkazal z več obrambami, najlepša je bila ob koncu tekme, ko je Anteju Budimirju preprečil izenačenje. Barcelona, v postavo katere se je vrnil Lamine Yamal, je po visokem porazu proti Sevilli šele v sodnikovem dodatku strla Girono, za zmago z 2:1 je zadel Ronald Araujo. Na uvodni sobotni tekmi je Mallorca s 3:1 premagala Sevillo, dva gola je k zmagi prispeval Mateo Joseph. Vodilni Real Madrid v nedeljo čaka srečanje z Getafejem.
Atletico Madrid je v soboto zvečer gostil Osasuno in zmagal 1:0. Jan Oblak je bil v prvem polčasu nekajkrat odločilen za neodločen izid, prav tako se je izkazal v zadnji minuti rednega dela ob strelu Anteja Budimirja, zmagovalca pa je odločil gol Thiaga Almade po natančni podaji Giuliana Simeoneja v 69. minuti.
Atletico Madrid se je s četrto zmago v La Ligi, tekme ni izgubil od prvega kroga 17. avgusta, povzpel na četrto mesto. Za vodilno Barcelono zaostaja šest točk.
Barcelona, ki je imela na tribunah številne poškodovane igralce, je povedla v 13. minuti z lepim golom Pedrija, gostje pa so izenačili sedem minut pozneje z mojstrsko potezo Alexa Witsela. V nadaljevanju prvega polčasa je imela Girona, ki je na prvih osmih tekmah iztržila zgolj šest točk, štiri 100% priložnosti za gol, vendar je bila pred vratarjem Wojciechom Szczesnyjem premalo natančna.
Ronald Araujo je v sodnikovem dodatku zadel za zmago Barcelone.
Sredi drugega polčasa je trener Hansi Flick iz ekipe Barcelone umaknil Pedrija in Lamina Yamala, tako da je Barcelona še težje prišla do priložnosti, eno redkih je povsem v zaključku unovčil Araujo in Kataloncem zagotovil tri točke.
Barcelona bo v naslednjem krogu La Lige v nedeljo, 26. oktobra, ob 16.15 gostovala pri Real Madridu, ki ob tekmi manj zanjo zaostaja za točko. Real bo jutri ob 21. uri gostoval pri Getafeju.
Špansko prvenstvo, 9. krog:
Petek, 17. oktober:
Sobota, 18. oktober:
Nedelja, 19. oktober:
Ponedeljek, 20. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci :
9 – Mbappe (Real)
6 – Alvarez (Atletico)
5 – Eyong (Levante), Vinicius Jr. (Real), Muriqi (Mallorca)
4 – Cucho Hernandez (Betis), Iglesias (Celta), Lewandowski (Barcelona), Romero (Levante), Silva (Elche),Torres (Barcelona), Milla (Espanyol)
...