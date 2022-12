Zelena luč za Pokljuko

Inšpekcija prizorišča naslednjega svetovnega pokala je potrdila, da je Pokljuka nared za izvedbo tekem med 5. in 8. januarjem prihodnje leto, so prek družbenih omrežij sporočili slovenski priretitelji.

Svetovni pokal se tako na Pokljuko vrača po enoletni pavzi, nazadnje, v zimi 2021/22 je bilo Rudno polje prizorišče biatlonskega svetovnega prvenstva.

🚦🟢Green light for the BMW IBU World Cup Biathlon 2023 Pokljuka! 🎯 Borut Nunar, IBU Race Director World Cup, confirmed the World Cup race in Pokljuka after the inspection of the venue and conditions. Join us between 4️⃣ and 8️⃣ January.



#POK23 pic.twitter.com/O3ukJ8vd31