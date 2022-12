Svet se ljubosumno sprašuje: Slovenija, kako je to mogoče?

Slovenija je po zemljepisni velikosti (20.273 km2) šele 38. največja evropska država, po številu prebivalcev (dobra dva milijona) pa 37! Ko pa nastopi čas za največja športna tekmovanja, jih ni malo, na katerih se Slovenci in Slovenke potegujejo za stopničke. In ne le to, vsako leto pozdravi ogromno prvakov. Odmeva Zdravljica, srca slovenskih navijačev pa izžarevajo prav poseben ponos.

Slovenija je po zemljepisni velikosti (20.273 km2) šele 38. največja evropska država, po številu prebivalcev (dobra dva milijona) pa 37! Ko pa nastopi čas za največja športna tekmovanja, jih ni malo, na katerih se Slovenci in Slovenke potegujejo za stopničke. In ne le to, vsako leto pozdravi ogromno prvakov. Odmeva Zdravljica, srca slovenskih navijačev pa izžarevajo prav poseben ponos. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Če bi o vsem odločal denar, bi tako vrhunske športne dosežke, s kakršnimi se lahko iz leto v leto pohvali Slovenija, redno dosegale številne druge države. Zlasti tiste, ki so večje in bogatejše. Ki imajo na voljo bistveno več sredstev. Pa ne le financ, ampak tudi števila ljudi. Tako pa Slovenija velja za prisrčno izjemo, fenomen, vreden globokega spoštovanja, ki po zaslugi odmevnih slovenskih športnih ambasadorjev dobiva vse večjo prepoznavnost po vsem svetu.

Na svetu je vedno manj športnih zanesenjakov, ki ne bi poznali slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića, enega največjih športnih ambasadorjev majhne države na sončni strani Alp, kar jih je bilo v kratki zgodovini državne samostojnosti. Foto: Vid Ponikvar Slovence krasi nekaj posebnega. Ne le, da blestijo v individualnih športih, kjer prihajajo do izraza delovna etika, trma, pogum, potrpežljivost in radovedno drezanje po območjih neznanega, ampak so vse boljši in samozavestnejši tudi v moštvenih. Tam, kjer igra še toliko večjo pomembnost velikost bazena, iz katerega lahko črpaš športnike. V Sloveniji, eni manjših evropskih držav, dokazano ni velik. Zato je vsak uspeh, ki odmeva tudi izven naših meja in o njem poročajo večji svetovni športni mediji, vreden še večje pozornosti in ugleda.

To pa ni nekaj novega. To se ne dogaja prvič, s takšnim fenomenom ima slovenski šport opraviti že dolgo. Zato je bilo v posebno zadovoljstvo in veselje pripravljati seznam največjih športnih dosežkov. Tokrat za tiste, ki so izstopali v letu 2022. V bistveno manjše zadovoljstvo smo šteli pomislek, da v poplavi vsemogočih športnih podvigov, pod katere so se podpisali Slovenci in Slovenke, skoraj zagotovo ne bodo zajeti vsi, ki bi si to zaslužili. A tako je vedno pri selekcijah, ko potegneš črto pod določeno obdobje, in skušaš izluščiti najboljše.

Naše vodilo, ki smo ga upoštevali pri izboru, so bili tudi nedavni rezultati ob izboru najboljših športnikov leta. In ko vidiš, kakšnim športnim presežkom se je lahko veselila dežela na sončni strani Alp, prideš še hitreje do spoznanja, kako tista primerjava Slovenije s svetovnim športnim fenomenom še kako drži. Kot dokaz ponujamo razkošen kronološki sprehod skozi najbolj odmevne dosežke v letu 2022! Kapo dol, rojaki in rojakinje!

Januar

Najboljši Slovenec na spektaklu smučarskih skokov, tradicionalni Novoletni turneji, je bil Lovro Kos. V skupni razvrstitvi je osvojil sedmo mesto, pod najboljši dosežek pa se je podpisal na začetku leta, ko je bil tretji v Garmisch-Partenkirchnu. Foto: Sportida

Slovenski alpski smučar Martin Čater je na znamenitem smuku v Wengnu osvojil šesto mesto. Na Lauberhornu ga je od stopničk delilo le 22 stotink sekunde. Foto: Guliverimage

Februar

Na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem so uspehi slovenskih športnikov deževali drug za drugim. Začelo se je 5. februarja, ko je Urša Bogataj na srednji skakalnici postala olimpijska zmagovalka v ženskih smučarskih skokih, Nika Križnar pa dopolnila uspeh z bronom. Med deset sta končali tudi Ema Klinec in Špela Rogelj. Foto: Guliverimage

Mešana slovenska ekipa v smučarskih skokih, sestavljali so jo Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc, je spisala zgodovino in dobila premierno tekmo mešanih ekip na olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

Tim Mastnak, slovenski deskar na snegu, je na moškem paralelnem veleslalomu osvojil srebrno olimpijsko odličje. S tem je poskrbel, da so igre v Pekingu postale že tretje zaporedne igre, s katerim se slovenski deskarji vračajo z medaljo. Na prejšnjih OI je izstopal Žan Košir. Foto: Anže Malovrh, STA

Slovenski deskarski praznik v Pekingu je z bronasto olimpijsko medaljo na državni kulturni praznik dopolnila Gloria Kotnik. Senzacionalno je prišla do tretjega mesta v paralelnem veleslalomu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je postavil nov mejnik. Prvič je v ligi NBA presegel mejo 50 točk. Proti Los Angeles Clippers je dosegel 51 točk, kar je nov slovenski rekord v ligi NBA. V eni četrtini je dal kar 28 točk! Pred tekmo ga je LeBron James še tretjič zapored uvrstil v svojo ekipo za tekmo All-Star. Foto: Guliverimage

Žan Kranjec je osvojil srebrno kolajno na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem. Devetindvajsetletni slovenski alpski smučar se je do svojega prvega odličja na največjih tekmovanjih zavihtel z osmega mesta po prvi vožnji. Foto: Anže Malovrh/STA

Na moški ekipni tekmi so Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc na veliki skakalnici osvojili drugo mesto. To je bila zadnja slovenska medalja na ZOI v Pekingu. Osvojilo jih je 20 od 91 držav udeleženk, Slovenija je na seznamu dobitnikov končala na visokem 15. mestu in dokazala, da spada med svetovne velesile zimskega športa. Foto: Guliverimage

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef je odprla novo sezono svetovnega pokala v športni gimnastiki z zmago v finalu preskoka nemškem Cottbusu. Pozneje je bila najboljša tudi na tekmi je v Kairu. Foto: Guliverimage

Marec

Anamarija Lampič je na sprinterski tekmi svetovnega pokala v švedskem Falunu dosegla največji uspeh v sezoni 2021/22. Tedanja slovenska smučarska tekačica je bila druga. V skupnem seštevku svetovnega pokala je osvojila osmo mesto, med sprinterkami pa je bila druga. Foto: Guliverimage

Slovenski smučarski skakalci so v Vikersundu po zaslugi srebrne kolajne Timija Zajca na 27. svetovnem prvenstvu v poletih natanko 50 let po prvem prvenstvu v Planici leta 1972 osvojili še osmo kolajno. Foto: Sportida

Enajsta sezona svetovnega pokala za smučarske skakalke se je v Oberhofu končala s trojno slovensko zmago, kar se ni zgodilo še nikoli. Zmagala je Urša Bogataj, druga je bila Nika Križnar, tretja pa Ema Klinec! Špela Rogelj je kariero končala s šestim mestom. Slovenke so izjemno sezono kronale tudi z zmago v pokalu narodov in poskrbele za še en zgodovinski mejnik slovenskega športa. V sezoni sta kar trikrat zmagali Nika Križnar in Urša Bogataj. Foto: Guliverimage

Slovenski smučarski skakalci Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so prepričljivo zmagali na ekipni tekmi SP v poletih v norveškem Vikersundu. Najbližje zasledovalce so prehiteli za kar 128 točk. Foto: Guliverimage

Na finalni tekmi druge sezone svetovnega pokala v nemškem Schonachu v nordijski kombinaciji je Ema Volavšek osvojila tretje mesto. Tretja je bila tudi v skupnem seštevku točk. V sezoni 2021/22 je bila dvakrat na stopničkah, prvič je bila druga še v koledarskemu letu 2021. Foto: Guliverimage

Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar je po izjemni drugi vožnji zmagala na tekmi svetovnega pokala v slalomu v Meribelu, slovenski uspeh pa je s četrtim mestom dopolnila Ana Bucik. To je bila druga zmaga Ajdovke v karieri, prvo je proslavljala na uvodu sezone 2021/22, ko je dobila paralelni slalom. Foto: Guliver Image

Slovenski kolesar Matej Mohorič (Bahrain) je zmagal na 113. izvedbi dirke Milano-Sanremo. Zmago si je privozil z vrtoglavim spustom pet kilometrov pred ciljem, nato pa v ravninskem delu obdržal minimalno prednost pred zasledovalci. Foto: Guliverimage

Tina Šutej je na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v Beogradu v skoku s palico osvojila bronasto medaljo s 4,75 metra. Foto: Reuters

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar je zmagal prvo tekmo finala sezone v Planici. To je bila zanj prva zmaga v karieri. Slovenija je proslavljala zgodovinsko četverno zmago! Za Jelarjem so se zvrstili drugi Peter Prevc, tretji Anže Lanišek in četrti Timi Zajc! Foto: Grega Valančič/Sportida

Žiga Jelar je prejel mali kristalni globus za najboljšega tekmovalca v smučarskih poletih. Med petimi najboljšimi so bili kar štirje Slovenci. Drugi je bil Timi Zajc, Peter Prevc je bil četrti, Anže Lanišek pa peti. Zajc je bil najboljši v posebnem točkovanju Planica7. Slovenski skakalci in skakalke so v sezoni 2021/22 poskrbeli za kar 14 zmag v svetovnem pokalu, poleg tega pa še 17 drugih in tretjih mest. Kar 48 stopničk. Največ izmed vseh narodov. Foto: Grega Valančič/Sportida

April

Najboljša slovenska golfistka, 18-letna Pia Babnik iz Ljubljane je postavila nov mejnik v slovenskem golfu. Na prvem velikem turnirju sezone, The Chevron Championship v Kaliforniji z nagradnim skladom pet milijonov dolarjev, je zasedla tretje mesto. Ob koncu leta je prejela nagrado za obetavno slovensko športno osebnost leta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski motokrosist Tim Gajser je postal zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v latvijskem Kegumsu. Slavil je prepričljivo, saj je dobil obe vožnji. To je bila že njegova peta zmaga na šestih dirkah sezone 2022, s katero je še povečal naskok pred tekmeci. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Slovenska judoistka Anka Pogačnik je na evropskem prvenstvu v Sofiji osvojila bronasto odličje in se razveselila svoje prve kolajne na velikih tekmovanjih. Foto: Guliverimage

Maj

Slovenska hokejska reprezentanca je v tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Ljubljani premagala Madžarsko s 5:1 in si zagotovila tako prvo mesto kot tudi napredovanje med elito 2023. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ptujčan Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Birminghamu v metu diska z 71,27 metra izboljšal slovenski rekord in dosegel izid sezone na svetu. To je bil deveti najdaljši met vseh časov. Foto: Reuters

Dallas Mavericks so se z Luko Dončićem v končnici prebili vse do konferenčnega finala, kjer so izpadli z 1:4 proti poznejšemu prvaku Golden State Warriors. Dallas je pred tem izločil Utah in Phoenix. Dončić je na 15 nastopih v končnici v povprečju prispeval 32 točk, deset skokov in šest asistenc na tekmo. Foto: Reuters

Slovenski kanuist Beni Savšek je zmagal na evropskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu. Olimpijski prvak je premagal vso konkurenco in osvojil svoj četrti naslov evropskega prvaka ter peto kolajno na evropskih prvenstvih, s čimer se je po številu posamičnih odličij na evropskih prvenstvih izenačil s Petrom Kauzerjem. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Junij

Slovenski hokejski as Anže Kopitar že dolgo spada med najboljše igralce na svetu. V ligi NHL je deležen izjemnega spoštovanja, z Los Angeles Kings je dvakrat osvojil naslov prvaka, v moštvu iz mesta angelov opravlja tudi vlogo kapetana, v začetku junija pa je Hrušičan doživel novo čast, saj je prvič v karieri prejel prestižno nagrado Mark Messier. To je nagrada, namenjena hokejistu z odličnimi vodstvenimi sposobnostmi, ki je dober zgled tako na ledu kot v družbi. Foto: Reuters

Slovenska boksarka Ema Kozin je v Aalnu v Nemčiji predčasno dobila dvoboj z Madžarko Szilvio Szabados in postala svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verziji WBF. To je že tretja težnostna kategorija, v kateri je 23-letna Ljubljančanka postala svetovna prvakinja. Kozinova si je pred tem lastila naslova v srednji in supersrednji kategoriji. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski kajakaš Peter Kauzer je zmagovalec prve tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v češki Pragi. Potem ko se je skozi šivankino uho kot deseti uvrstil v finale, je nato na brzicah v češki prestolnici z odliko opravil vožnjo in slavil s skoraj sekundo prednosti pred tekmeci. Foto: Nina Jelenc

Slovenski kolesar Primož Roglič je zmagal na 74. izvedbi Kriterija po Dofineji. Na zadnji etapi je zmago prepustil mlademu danskemu kolegu Jonasu Vingegaardu, poznejšemu zmagovalcu Toura. Ciljno črto sta prečkala skupaj in se držala za roki. Zasavec, ki je imel letos smolo na Touru in Vuelti, je osvojil tudi dirko Pariz-Nica. Foto: Guliverimage

Luka Božič je zmagal na prvi tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi na Češkem. Božič je v konkurenci kanuistov pokoril vso konkurenco. Foto: ICF

Barcelona je v rokometu ubranila naslov rokometnega prvaka. S pomočjo Blaža Janca in Domna Makuca je po izvajanju sedemmetrovk premagala Kielce s 37:35. Foto: Guliverimage

Julij

Izjemni Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v atletiki v ameriškem Eugenu v metu diska osvojil zlato medaljo z 71,13 metra. To je šele druga slovenska zlata medalja in skupno šesta na dosedanjih osemnajstih SP. Doslej je bil zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009. Foto: Reuters

Na največji kolesarski dirki na svetu, znamenitem Tour de France, je drugo mesto pripadlo Tadeju Pogačarju, ki je bil najboljši med mladimi kolesarji. Slovenec je tako po dveh zaporednih naslovih predal prvo mesto Dancu Jonasu Vingegaardu. Letos je dobil tri etape francoske pentlje. Foto: Reuters

Prvi dan svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju v Augsburgu so kanuisti Beni Savšek, Luka Božič in Anže Berčič osvojili prvo mesto. Do stopničk so prišle tudi kajakašice Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, ki so na ekipni tekmi zasedle drugo mesto. Foto: Nina Jelenc

Avgust

Slovenska kajakašica Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu v Halifaxu v disciplini 200 metrov zasedla drugo mesto. Primorka je letos osvojila tudi dve medalji na evropskem prvenstvu. Foto: Jan Šmit

Janja Garnbret je na evropskem prvenstvu v Münchnu pokorila konkurenco in osvojila kar tri zlate medalje. Postala je evropska prvakinja v težavnostnem plezanju, balvanskem plezanju ter olimpijski kombinaciji balvani-težavnost, ki bo na sporedu na OI 2024 v Parizu. Pisala je zgodovino in kot prva plezalka na istem evropskem prvenstvu osvojila tri naslove. Za popoln slovenski dan v Münchnu je z drugim mestom v kombinaciji poskrbela Mia Krampl. Foto: Dimitris Tosidis/IFSC

Slovenski junak v motokrosu Tim Gajser (Honda) je postal svetovni prvak že dve dirki pred koncem. To si je zagotovil na VN Finske. Najboljši na svetu v razredu MXGP je postal že petič! Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Slovenska atletinja Tina Šutej je v finalu skoka ob palici na evropskem prvenstvu v Münchnu zasedla tretje mesto in osvojila bronasto odličje. Triindvajsetletna Šutejeva je imela sicer veliko smolo na ogrevanju, porezala si je dlan desne, odrivne roke. Tekmovala je s povito roko, a je to ni pretirano oviralo. Foto: Guliver Image

Slovenski metalec diska Kristjan Čeh, aktualni svetovni prvak, je na evropskem prvenstvu v atletiki v Münchnu osvojil srebrno odličje. Foto: Peter Kastelic/AZS

Darko Jorgić se je uvrstil v finale evropskega prvenstva in poskrbel za največji uspeh slovenskega namiznega tenisa. Izgubil je proti Nemcu Dang Qiujem in osvojil prvo srebrno medaljo na večjem tekmovanju. V začetku maja se je na svetovni jakostni lestvici prebil na šesto mesto! Foto: Guliver Image

September

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda) je dobil tudi zadnjo dirko sezone svetovnega prvenstva v razredu MXGP v Afyonkarahisarju v Turčiji. To je bila že njegova 43. zmaga v karieri v obeh razredih. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Slovenski športni plezalec Luka Potočar je v Kopru dočakal prvo zmago na tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na novi steni na koprski Bonifiki je navdušil več tisoč gledalcev in stopil na najvišjo stopničko. To je bil nov vrhunec v karieri 20-letnega Jeseničana, ki je poleti v Münchnu postal evropski podprvak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Svetovni prvak Kristjan Čeh je v Zürichu na finalu diamantne lige zmagal v metu diska s 67,10 metra in po drugem mestu lani dosegel največji uspeh v tem tekmovanju za slovensko atletiko. Ob koncu leta je bil simpatičen štajerski orjak proglašen za slovenskega športnika leta. Foto: Reuters

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je še petič v karieri postala zmagovalka seštevka svetovnega pokala v težavnosti. Pred letošnjo sezono ji je to uspelo tudi v letih 2016, 2017, 2018 in 2021. Z novo lovoriko se je s skupno desetimi osvojenimi naslovi v končnih seštevkih sezone izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet. Foto: Lena Drapella/IFSC

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je navdušila na svetovnem prvenstvu, ki je vse do polfinala potekalo tudi v Ljubljani. Na Poljskem je osvojila končno četrto mesto, kar je najboljši rezultat Slovenije na svetovnih prvenstvih. Foto: Volleyballworld

Slovenska košarkarska reprezentanca je v Nemčiji branila naslov, a doživela udarec v četrtfinalu. Slovenija je spadala med favorite, a nepričakovano klonila proti Poljski s 87:90. Luka Dončić je pred tem na tekmi skupinskega dela proti Franciji, poznejšim podprvakom, dosegel 47 točk in postavil rekord tega stoletja na evropskih prvenstvih. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Rusinja s slovenskim potnim listom Jekaterina Vedenejeva je na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Sofiji dosegla zgodovinski uspeh za Slovenijo. Rusinja, ki od leta 2018 zastopa slovenske barve, je v finalu s trakom osvojila bronasto kolajno, prvo na SP. Foto: Guliverimage

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je sezono svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja sklenila s prepričljivo zmago na finalni tekmi v Džakarti. Na zadnji tekmi v težavnosti v Indoneziji je Mia Krampl osvojila tretje mesto, Luka Potočar pa je pred tem s sedmim mestom osvojil naslov skupnega zmagovalca svetovnega pokala v težavnosti. Foto: Lena Drapella/IFSC

Slovenska nogometna reprezentanca je pod vodstvom Matjaža Keka obstala v ligi B lige narodov. V zadnjem krogu je na Švedskem remizirala z 1:1, dvoboj pa je zaznamoval čudovit evrogol komaj 19-letnega napadalca Benjamina Šeška. Slovenija na zadnjih šestih tekmah ni izgubila. Foto: Guliver Image

Boštjan in Jasmina Maček, brat in sestra iz Bodoncev, sta na strelskem svetovnem prvenstvu v Osijeku osvojila bronasto kolajno na mešani ekipni tekmi v trapu. Foto: Getty Images

Oktober

Slovenski kolesar Matej Mohorič je z osvojenim drugim mestom v zadnji etapi v Zagrebu postal skupni zmagovalec kolesarske dirke po Hrvaški. To je njegova prva zmaga na večdnevnih dirkah po letu 2018, ko je osvojil dirki po Nemčiji in Beneluksu. Foto: KL-Photo

Alenka Artnik je na SP v globinskem potapljanju na vdih v Kasu v Turčiji ubranila naslov svetovne prvakinje v potopu s konstantno obtežitvijo z monoplavutjo. Štiridesetletna Koprčanka je dosegla globino 116 metrov. Foto: Andac Kazar

Slovenska telovadka Teja Belak je zmagala na preskoku na finalni tekmi svetovnega pokala v turškem Mersinu v sezoni 2022. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tadej Pogačar je sklenil tekmovalno leto 2022 na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Najboljši je že več kot leto. V letu 2022 je zmagal na dirki po Združenih arabskih emiratih, Strade Bianche, Tirreno – Adriatico, Po Sloveniji, VN Montreala, Tre Valli, drugič zapored pa je bil najboljši tudi na dirki po Lombardiji. Foto: Guliverimage

Koprčan Toni Vodišek je na svetovnem prvenstvu v kajtanju na Sardiniji osvojil naslov svetovnega prvaka v disciplini olimpijskih iger 2024. Dva tedna pred tem si je v grškem Nafatkosu zagotovil še naslov evropskega prvaka. Foto: STA, Wikipedia

Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je 57. sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju odprl z drugim mestom. Foto: Guliver Image

November

Slovenska ženska teniška reprezentanca je pripravila prvovrstno presenečenje, saj je v polfinalu kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King leta 2023 premagala Kitajsko, ki je v Velenje pripotovala s štirimi igralkami iz prve stoterice. Slovenski junakinji sta bili Kaja Juvan (88. na lestvici WTA) in Nina Potočnik (270. na svetu). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Košarkarji Slovenije so se z domačo zmago proti Nemčiji uvrstili na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo v Aziji (Japonska, Indonezija in Filipini). Slovenija bo na največjem košarkarskem tekmovanju na svetu nastopila četrtič, prvič po letu 2014, ko je bila sedma v Španiji. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na domačem evropskem prvenstvu osvojila osmo mesto, kar je najboljša uvrstitev v zgodovini. Foto: Grega Valančič/Sportida

December

Slovenka Anamarija Lampič je na svoji krstni biatlonski tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu osvojila sijajno peto mesto v sprintu na 7,5 kilometra. Foto: Smučarska zveza Slovenije

Deskarka Gloria Kotnik je na tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu v italijanski Cortini d'Ampezzo zmagala in se s tem prvič v karieri povzpela na stopničke v svetovnem pokalu. Foto: Miha Matavž

Najboljši slovenski smučarski skakalec v sezoni 2022/23 Anže Lanišek je na generalki pred novoletno turnejo v Engelbergu slavil še tretjo zmago v sezoni svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je smukaško preizkušnjo v St. Moritzu v Švici končala na drugem mestu. To so njene prve zmagovalne stopničke po skoraj štirih letih. Foto: Guliverimage