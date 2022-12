Sportalovi gostje so povedali ...

Leto 2022 se nezadržno poslavlja, na silvestrovo pa je nastopil ravno pravi čas, da se ozremo nazaj in se spomnimo nekaj najzanimivejših sobotnih intervjujev. Na Sportalu smo se spet pogovarjali s številnimi odličnimi sogovorniki, našimi največjimi športnimi zvezdami, pa tudi z zanimivimi ljudmi iz ozadja športa, obrobja, legendami in prihajajočimi šampionkami in šampioni …

Janja Garnbret

"Rada bi opozorila, da so motnje hranjenja še vedno tabu tema, za katero vsi vemo, da obstaja. Težava je očitna in vsi jo opazimo, vendar nihče ne ukrepa. Dejstvo je, da nekateri tvegajo svoje zdravje za del kariere. Za del kariere tvegajo potencialno hude zdravstvene težave v prihodnosti. Učinek pretiranega hujšanja je kratkotrajen. Seveda se zato vsak odloči sam in sprejme tveganje, a vendarle menim, da bi kot plezalska skupnost morali zavzeti stališče, da to ni primeren način. Da je to dejansko za človeka nevarno. S tem bi dolgoročno lahko ta trend spremenili na bolje. Kot sama opažam pri nekaterih, pretirano hujšanje deluje eno ali dve sezoni, v tretji se že vidi, da ne deluje več, četrto leto pa te že odreže. In ta zgodba se ponavlja," nam je o težavah s prenizko težo med športnimi plezalci razlagala najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret.

Matej Mohorič

"Ko sem se pri spustu s Poggija ozrl nazaj in videl, da mi sledi samo Pogačar, sem si rekel, zdaj ali nikoli. Vedel sem, da Tadej svojega Toura ne bo tvegal zato, da bi na klancu navzdol lovil svojega prijatelja," se dogajanja ob zgodovinski zmagi na kolesarskem spomeniku Milano−Sanremo spominjal slovenski kolesarski as Matej Mohorič.

Tim Gajser

"S Hondo nastopam že od začetka, ko sem prestopil v svetovno prvenstvo, od 2014 v MX2. Podaljšali smo za nadaljnja tri leta. V ekipi se počutim kot doma. Vsi se zelo dobro poznamo. Oklevanja ni bilo, bilo pa je pa ogromno ponudb iz vseh tovarniških ekip, ampak na koncu je pretehtalo to, da se tu počutim kot doma. Zakaj zamenjati zmagovalno ekipo," nam je povedal svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser. "Ne samo motokrosisti, vsi športniki neradi pokažemo svojemu nasprotniku, da svojo ranljivost, ker je potem njihova motivacija še večja. Zato večina športnikov poškodbe skuša prekriti. Če se le da," nam je še razkril v zanimivem intervjuju.

Jure Košir

"Vsi smo bili zelo entuziastično in ponosno razpoloženi. V veliko čast nam je bilo, da smo lahko predstavljali novo državo, državo, ki smo si jo želeli, nove simbole ... Lahko rečem, da sem se zavedal političnih sprememb. Bil sem 18-letnik, ko se je vse skupaj dogajalo. Vse sem spremljal zelo živo. Ko je bila desetdnevna vojna, smo imeli kar neprijetno izkušnjo. Takrat smo trenirali v Italiji in se nismo mogli vrniti v Slovenijo. Pa smo na vsak način želeli v Slovenijo. In smo šli ilegalno, čez prelaz Predel," nam je o športu v prvih dveh samostojnosti Slovenije povedala smučarska legenda Jure Košir.

Matevž Vidovšek

"Da, tisto je bila sramota za slovensko televizijo. Ko igrajo slovenski klubi evropske tekme, pa sploh ni pomembno, ali je to Olimpija ali kdo drug, bi se morali takšni dogodki prenašati. Moramo vedeti, da zastopamo državo in da mora to spremljati vsa Slovenija," pa nam je tudi s kritiko postregel najbolj vroč slovenski nogometni vratar Matevž Vidovšek, Korošec, ki navdušuje ljubitelje ljubljanske Olimpije.

Albert Riera

"Da bi prišel zaradi denarja v Slovenijo? Ta pa je smešna. Seveda nisem tukaj zaradi denarja, o tem ne bi rad več debatiral niti sekunde, to je povsem nepotrebno. K Olimpiji sem prišel, ker ji poskušam pomagati. Želim jo dvigniti, da bi napredovala. Ne le za slovensko ligo, ampak tudi za Evropo," je med drugim povedal nekdanji španski nogometni zvezdnik Albert Riera, ki je pogumno sedel na vroči trenerski stolček ljubljanske Olimpije.

Nika Križnar

"Ni bilo lahko. Lahko povem, da smo bili vsi zelo nervozni. Eden za drugim, 'staff', pa kakšna iz ekipe je bila pozitivna pred olimpijskimi igrami. Bili smo kar prestrašeni, kaj se bo zgodilo, ali bo še katera pozitivna," pa je na olimpijskih igrah v Pekingu skrbelo našo odlično smučarsko skakalko Niko Križnar.

Marko Šuler

"Nekatere stvari moraš narediti na grdo. Drugače niti ne gre. Na žalost. Odgovarjaš marsikomu. Maribor je pionir, kar se tiče nogometa in športa v Sloveniji. Posledice potez, ki jih povlečeš, so veliko večje kot pri nekaterih drugih stvareh. Moraš imeti svoj hrbet, svoj jaz, drugače te morski psi, med katerimi plavaš, hitro pojejo," je opozoril nekdanji odlični slovenski nogometni reprezentant Marko Šuler.

Jaka Ihbeisheh

"Na območju Gaze še nisem bil, do nje je težko priti. Sem bil pa večkrat na Zahodnem bregu. In med njim in Jeruzalemom je tudi zid. Z bodečo žico na vrhu in kontrolnimi stolpi. Ni prijetno. Tega res ni prijetno videti. V teh časih, v katerih živimo, si noben narod ali ljudje na svetu ne zasluži biti tako ločen od drugih z zidom, s čimerkoli, " pa nam je razlagal Jaka Ihbeisheh, sveži nogometni upokojenec, ki se se ponaša z izjemno življenjsko zgodbo, polno čustev.

Tomi Jagarinec

"Pri Katarcih izkazovanje ljubezni v javnosti ni zaželeno. Tudi z ženo si ne moreva izkazovati ljubezni v javnosti. Ali niso za to spalnice? Tega, kar se tam dogaja, nihče ne preverja, tudi če so to druge kombinacije. Taka so pravila obnašanja, temu sledimo in nobenemu se ne zdi, da so mu kršene pravice. Prej se strinjamo, da smo v nekem bolj kulturnem okolju," nam je ob robu letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva poročal športni trener Tomi Jagarinec, ki si že več kot desetletje služi kruh v Katarju.

Katarina Srebotnik

"Da, prehitro je bilo. Z 18 leti mi je uspelo nekaj izjemnega. Prehod z nižje ravni turnirjev na turnirje WTA mi je uspel takoj. Potem so od mene veliko pričakovali. Res je, da sem bila tudi prva mladinka na svetu. Zmagala sem v Wimbledonu in igrala v finalu OP ZDA. Čutila sem velik pritisk," se je začetka kariere spominjala slovenska teniška legenda Katarina Srebotnik.

Anamarija Lampič

"Še moja mami me je vprašala, kaj sem imela v mislih in ali je vse v redu z mano (smeh, op. p.). To se je dogajalo po šprintu, kajne? Malo sem se šalila, ampak v vsaki stvari je tudi nekaj resnice. Nikoli še nisem resno razmišljala o tem. Odvisno bo od tega, kaj se bo dogajalo na zvezi, kakšni bodo pogoji … Težko rečem, ampak morda pa kdaj res nastopim tudi v kakšnem drugem športu. Kaj pa vem?," pa nam je nekaj mesecev pred šokantnim sporočilom, da iz smučarskega teka prestopa v biatlon, razlagala šampionka Anamarija Lampič.

Peter Vilfan

"Takoj po diagnozi sem v glavi razčistil, bil sem povsem miren. Vedel sem, da je to nekaj, kar bom premagal. Vedel sem, kaj je treba narediti. Tisti dan, ko smo z družino izvedeli novico, sem bil edini, ki je zvečer normalno zaspal," nam je o boju z levkemijo povedal legendarni košarkar Peter Vilfan. Tudi iz boja z zahrbtno boleznijo je izšel kot zmagovalec.

Aleksander Sekulić

"Tako kot se veselimo uspehov in dobrih rezultatov, moramo včasih tudi čez kakšno slabše obdobje. Stvari in rezultati, ki so se zgodili na evropskem prvenstvu, po mojem mnenju niti niso tako katastrofalno slabi," pa so bile besede selektorja slovenske košarkarske reprezentance Aleksandra Sekulića po letošnjem EuroBasketu. "Voditi reprezentanco ali klub je velika razlika. Ko nastopaš z reprezentanco, si tu z vsem srcem. Čustva so povsem drugačna od tistih, ko delaš v klubu. Seveda sem bil po vsakem porazu zelo razočaran, po vsakem porazu čutiš grenkobo. Tako kot čutiš res intenzivne pozitivne občutke ob himni, so potem enako intenzivni tudi ti slabi občutki, ko tekmo izgubiš. Vedno sta prisotni ti dve skrajnosti. A sam vedno razmišljam in sprejemam odločitve s trezno glavo, ker je poraz sestavni del športa, enako kot je zmaga," nam je med drugim še razkril selektor.

Vanja Černivec

"Seveda sem vesela in si želim, da bi bile za ženske v tem športu še večje vloge, a želim si predvsem tega, da bi nas zaposlovali zaradi znanja in kompetenc. Najbolj vesela bom, ko to ne bo več tema pogovorov in bo normalno, da ženska dobi takšno vlogo," pa si je zaželela naša košarkarska strokovnjakinja in nekdanja košarkarica Vanja Černivec, ki se je letos spet zapisala v košarkarsko zgodovino. Nekdanja skavtinja Chicago Bulls in sodelavka lige NBA se je odločila za novo poglavje v svoji profesionalni karieri, postala je športna direktorica. Tudi o svojih izkušnjah v ligi NBA je spregovorila za Sportal: "Teh imen je res ogromno, od Dirka Nowitzkega do Charlesa Barkleyja … Bolje, da ne naštevam vseh. Mogoče je name največji vtis naredil nekdanji francoski košarkar Boris Diaw, ker ima po karieri res zanimivo življenjsko zgodbo. Cilj ima v 13 letih prepotovati svet s svojim katamaranom, veliko se potaplja, hodi v gore, fotografira … Res dela vse, samo košarka mu je zdaj na zadnjem mestu (smeh, op. p.)."

Radovan Karanović

"Mislim, da sem res naredil super diplomo, saj sem se dokazal na igrišču in zunaj njega. Spomladi sem bil res zelo aktiven. Pisal sem še diplomo. Bilo je ogromno dela. A na koncu, ko vidiš, da se je vse obrestovalo, ni nič težko. Šolanje za licenco pro sem naredil že 2011, a sem vedno imel ekipe – ko sem bil v nogometni šoli v Mariboru, nekaj časa tudi dve ekipi –, pa še gostinski lokal, zato nisem imel časa, da bi že takrat končal licenco pro. Licenca UEFA pro je tudi kar velik zalogaj. Veliko je oblikovanja, dosti teorije. Če se želiš potruditi, narediti dobro, je veliko dela. Diplomo sem naredil iz našega dela: to, kar smo trenirali, kar smo igrali. Mogoče je bilo zato malo lažje, ker sem predstavil tisto, kar smo delali," se je razgovoril nogometni trener Radovan Karanović, ki je NK Maribor v prejšnji sezoni popeljal do 16. naslova slovenskega prvaka.

Rok Možič

Slovenski odbojkarski biser Rok Možič je bil leta 2021 izbran za najobetavnejšo mlado športno osebnost Slovenije, letos pa je med italijansko elito že prevzel vlogo vodje na igrišču. Tudi v reprezentanci je postal eden od nosilcev igre. "Vedno sem želel biti eden od vodilnih, 'lider' ekipe. Tisti, ki v težkih trenutkih prevzame odgovornost, ki reče: 'Bom jaz naredil to, ono.' Nisem imel težav s prevzemanjem odgovornosti. Rad imam takšno vlogo. Tudi v mlajših selekcijah sem si vedno želel biti eden od vodij. Ko je najtežje, se počutim najbolje. Želim si prevzemati odgovornost tudi v reprezentanci. Se pa zavedam, da si moram to vlogo najprej zaslužiti, da se moram najprej še dokazati, saj mi je ne bo nihče kar podaril," nam je povedal.

Dejan Kontrec

"Ti predlogi so me razburili, sledilo je kar nekaj pogovorov z IIHF, tudi s predsednikom in preostalimi reprezentancami, o tem, ali sploh ima smisel, da igramo. Če nihče ne bi napredoval, bi nas to povsem uničilo," nam je pred svetovnim prvenstvom povedal generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije in nekdanji odlični hokejist Dejan Kontrec.

Peter Prevc

"Ne da bi bil depresiven. Niti ne znam določiti, kaj to je. Vem, da je to lahko zelo grozna bolezen. Mislim, da nisem bil. Sem pa bil na primer brez volje do življenja. Ne da bi si hotel kaj slabega narediti ali da bi gledal črno na svet, ampak da živiš zato, da živiš. Da mine …," je o svojih težavah odkrito spregovoril eden najboljših slovenskih skakalcev na smučeh Peter Prevc.

Goran Janus

Slovenski trener Goran Janus se je dokazoval v smučarskih skokih, zdaj pa vodi izbrano vrsto v nordijski kombinaciji. "Izziv je bil, da dosežem vse, kar sem v skokih. Vedno sem želel doseči vse, kar se je dalo. Ko sem bil v skokih v B- ali A- reprezentanci, sem stremel k najvišjim ciljem. Enako je tudi tu. Imel sem priložnost, da bi prevzel smučarske skakalke, ampak sem se odločil za kombinacijo. Da je delo malce drugačno," ostaja motiviran tudi v novi vlogi.

Rašo Nesterović

Rašo Nesterović, nekdaj odličen slovenski košarkar, zadnja leta pa opravlja vlogo generalnega sekretarja pri Košarkarski zvezi Slovenije, se je takole razgovoril o Luki Dončiću: "Nikoli še nismo imeli takšnega košarkarja. Na sestankih z drugimi zvezami poudarjam, da moramo priti do vlade, ministrstev, da bo šport dobil večjo veljavo. Slovenija ima ogromno vrhunskih športnikov. Nikoli v zgodovini nismo imeli tako vrhunskega košarkarja, nogometnega vratarja, hokejista, plezalke, kolesarjev. Obstajajo precej večje države od naše, ki tega nimajo. Mi pa ne znamo tega izkoristiti. Luka je med njimi najbolj prepoznaven. Te skrbi so sladke. Ko imaš takšno prepoznavnost v svetu, je dosti lažje delati, a ne na vseh ravneh."

Jose Luis Pichel

Prvi trener slovenskega košarkarskega bisera Luke Dončića, Španec Jose Luis Pichel, je takoj vedel, da je mladi Ljubljančan nekaj posebnega: "Spomnim se, da sem bil takrat doma z očetom. Zapustil sem sobo in mu rekel, pridi pogledat tega košarkarja. Neverjetno nadarjen je bil, kar je nato v nadaljevanju pokazal. Takrat sem treniral ekipo letnika 1999. Bili smo ena od najboljših ekip, morda najboljša v Španiji, Luka pa je bil bistveno boljši od najboljšega košarkarja v mojem moštvu. To je bila povsem nova dimenzija, nova igra."

Miha Koncilija

Tadej Pogačar je svetovna športna zvezda, najboljši kolesar sveta, tole pa nam je o njem in o Primožu Rogliču razkril Pogačarjev prvi trener Miha Koncilija: "Pri teh dveh kolesarjih, katerih uspeh je zagotovo tudi plod dobrega dela v slovenskih kolesarskih klubih, je treba priznati, da se taki ljudje pač rodijo. Posebna sta. Tudi z vidika trenerjev je to, da imaš enega takega kolesarja v vsej karieri, kot bi zadel na loteriji. Že Tadej, ki je opravil celotno kolesarsko šolo, je fenomen, potem pa iz nekega čisto drugega športa prileti še Primož in naredita tak šov. Zelo majhna verjetnost je, da bi se v bližnji prihodnosti ponovilo kaj takega. Prej smo bili super veseli, ko se je Tadej Valjavec uvrščal med deset na Touru, potem smo bili navdušeni nad Janijem Brajkovičem. To, da dobimo bolj kolesarje takšnega kova, je bolj naša realnost. Tadej je izjema. Je pa res tudi, da je Primož s svojimi uspehi povlekel ta voz, tudi Tadej je konec koncev videl, kaj je mogoče. Vsem je dvignil samozavest in opravil s to klasično slovensko miselnostjo, tistima skromnostjo in zadržanostjo, ki sta včasih lahko oviri."

Urša Bogataj

Za Uršo Bogataj je izjemno leto, v katerem je postala dvakratna olimpijska prvakinja. "Napetost je bila grozna. Predvsem me je malce skrbelo, ker sem imela za seboj neprespani noči. Zavedala sem se, da bom morala izvesti dva dobra skoka, da bom pomagala ekipi, nato pa so se začele še stvari z dresi. Upala sem, da bom prestala kontrolo. Vem, da imamo urejene drese, kar zadeva obseg. Če bi hotela, bi lahko vsakega našli. Mi res načrtno ne goljufamo. Vesela sem, da smo dobili medaljo na pošten način," se je spominjala zgodovinskega Pekinga.

Ema Kozin

Slovenska boksarska profesionalka Ema Kozin je letos doživela prvi poraz, ko jo je v Angliji premagala ameriška superzvezdnica Claressa Shields. "Ves čas imamo zdravniške preglede, pred vsako večjo borbo in po njej. Ne vem, koliko meritev opravijo. Me ne skrbi. Po tej borbi me je zdravnik pregledal že v ringu, nato še eden v garderobi, za to je dobro poskrbljeno. Dokler ne začutiš česa … Toliko delam z možgani, ne samo pri boksu, ampak tudi pri študiju matematike, pa v prostem času rešujem sudoku, mislim, da bi hitro opazila, ali nevroni ne bi streljali s polno močjo. Takoj ko bi začutila kaj nenavadnega, bi šla sama na pregled k nevrologu. Zagotovo pa tega ne jemljemo zlahka, vsekakor se zavedam nevarnosti, a to sem vedela, že preden sem se začela ukvarjati z boksom. Je pa pravzaprav vsak šport, sploh pa ta na najvišji ravni, lahko nevaren. Boks vsekakor je. Seveda bi bilo še veliko bolj nevarno, če bi se v vsakem dvoboju pomerila s takšno tekmico, kot je Shieldsova," nam je razkrila.

Kristjan Čeh

Slovenska atletska zvezda Kristjan Čeh pa je osvojila naslov svetovnega prvaka in evropskega podprvaka v metu diska. V načrtu ima podreti svetovni rekord in osvojiti olimpijsko zlato, o svojih začetkih in izbiri orodja pa nam je ptujski orjak povedal: "Ne, to ni običajno. Specializirati se je treba le za eno disciplino, če želiš doseči vrh. Ne moreš trenirati vsega. Odločil sem se kar hitro, po kakšnega pol leta treninga sem se posvetil disku, pri tem mi namreč višina tudi najbolj koristi. Za kladivo sem malce prevelik, krogla mi ni preveč ustrezala, kopja pa nisem nikoli metal. Disk je ravno pravi zame."

Darko Jorgić

Tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić podira mejnike, pa šele prihaja v najboljša leta za ta šport. "Mislim, da je zrelost izjemno pomembna v našem športu, koncentracija na izjemno visoki ravni mora biti prisotna 24/7. Najstniki, če že prihajajo, prihajajo samo iz Azije. Ker so drugače vzgojeni, več treninga imajo v sebi. V Evropi, žal moram reči, vedno uspejo tisti z več izkušnjami kot pa mlajši," je razmišljal v Sobotnem intervjuju.

Tadeja Brankovič

Nadvse zgovorna je bila tudi nekdanja slovenska biatlonka Tadeja Brankovič. O svojem življenju, v katerem ni manjkalo raznovrstnih težav in izzivov, je napisala tudi knjigo, a ima materiala vsaj še za dve. "Ta neučakanost je uničujoča tudi pri rezultatih, ki pač ne pridejo čez noč. Šport je namreč garanje. To je res dolg proces. Vprašati se je treba, kaj te žene, da sploh pristopiš k športu. Je to res tvoja notranja motivacija, tvoja želja, da se želiš preveriti, koliko si sposoben, se nato nadgraditi, izboljšati, videti, kam te lahko to popelje, ali pa je samo to, da dobiš status športnika in bundo, prvič, ko ti ne gre, pa obupaš," je med drugim razmišljala v našem obširnem in nadvse zanimivem pogovoru.

Špela Rogelj

Slovenska pionirka smučarskih skokov Špela Rogelj se je letos odločila končati kariero. Takole se je spominjala začetkov: "Jaz sem zraven že od samega začetka. Vsak dan smo se morali boriti. Ženski skoki so bili sveža disciplina, ki se je razvijala in se še. Preprosto je bilo vsega dovolj. Nikoli mi ni bilo težko iti na trening, tekmovati, občutka v zraku ne moreš nikomur opisati, če tega nisi sam izkusil. Odločila sem se, da je to to. Dveh želja si nisem izpolnila, a bo ostalo še kaj za podmladek."

Kristijan Koren

Po dveletni kazni se je na ceste vrnil naš kolesarski profesionalec Kristijan Koren. O neprostovoljnem odmoru nam je povedal: "Malce sem šel na morje, ker je bilo poletje. Odklopil sem se. Veliko stvari se je nabralo in vse je prišlo za menoj. Hodil sem v hribe. Kolo sem dal na stran in se na vsake toliko časa usedel nanj. Govoril sem z agentom, ki mi je rekel, da naj ne vržem puške v koruzo, saj bo vse skupaj naokoli eden, dva, tri. V pol leta se ne bo nič spremenilo. Samo ne pridi z desetimi kilogrami več," mi je dejal. V družinskem podjetju sem veliko delal, pozimi sem se nato lotil priprav. Upal sem, da se bom po lanski dirki Po Sloveniji kaj dogovoril za naprej. Pokazati sem se hotel. Potem je še okužba z novim koronavirusom vse skupaj zapletla, umrl je agent … Ostal sem sam. Vse svoje zveze sem uporabil, vendar nisem dobil nič. Nekateri ti veliko obljubljajo, vendar potem ne dobiš denarja. Zato se ne spustiš v takšne zgodbe. Nihče se mi ni zlagal, nihče mi ni rekel ne. Dali so mi upanje, vendar se ni razpletlo v mojo korist."

Matko Obradović

"Nekateri mediji me prikazujejo, kot da bi se hotel postavljati. Saj ne mislim, da sem vratar takšnega kova, kot so na primer Oblak, Handanović ali Buffon, a imam spoštovanja vredno kariero. Do zdaj sem dosegel veliko pozitivnih rezultatov in uspehov v Sloveniji, a se o njih piše bistveno manj kot pa o tem, kje sem dopustoval," pa nam je priznal nogometni vratar Matko Obradović, gostobesedni Dalmatinec, ki na sončni strani Alp vztraja že 12 let in je postal eden najbolj prepoznavnih simbolov 1. SNL.

Mihael Žgank

"Večina javnosti vidi samo potovanja na lepe lokacije, tekmovanja in medalje ter si na podlagi tega morda ustvari vtis, da je življenje vrhunskih športnikov postlano z rožicami, pa seveda ni tako. So tudi obdobja, ko trpimo in smo neuspešni, a tega nihče ne vidi oziroma vidijo le redki. To bi rad predstavil širši javnosti in hkrati športnikom dali vedeti, da niso edini, ki se jim dogajajo težke situacije, da bodo lažje poiskali pomoč," je povedal slovenski judoist Mihael Žgank, svetovni podprvak iz leta 2017, evropski prvak leta 2019 in aktualni zmagovalec sredozemskih iger in iger islamskih držav.

Iztok Kvas

"Že ob vstopu v hotel, na recepciji ni bilo žive duše. Namesto receptorja nas je pričakal robot. V našem hotelu ni bilo restavracije, jedli smo hrano, ki so nam jo dostavili pred sobo, kjer smo imeli mikrovalovno pečico in si pogreli obrok," nam je ob robu olimpijskih iger v Pekingu o realnosti življenja na Kitajskem v času pandemije covid-19 razlagal Iztok Kvas, tehnični delegat Mednarodne kolesarske zveze.

Andrej Kotnik

"Še danes se dobro spomnim, kako sem bil navdušen, ko me je poklical Zlatko Zahović. Zdelo se mi je, kot da sanjam. Kot da se moram najprej uščipniti, da vidim, ali je to sploh res. Bil sem res vesel njegovega klica. Kot otrok, ki dobi igračko. Takoj sem sprejel ponudbo Maribora," se je klica slovenske nogometne legende spominjal nogometaš Andrej Kotnik.

Metod Ropret

"K sreči so na pomoč poklicali policijo, ker so videli, da varnostna služba, ki je imela neprimeren pristop, tega ne more izpeljati, kot si je zamislila. Na koncu se nam je s policijo uspelo dogovoriti, da so lahko ostali skupaj. Res pa je, da je bilo vmes še nekaj 'ekscesov', a o podrobnostih ne bi govoril," pa nam je po svetovnem prvenstvu razlagal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Mustafa Nukić

"Lagal bi, če bi rekel, da ni, a vse življenje sem se moral nekomu dokazovati. Ko se predstaviš in rečeš, da si Mustafa, te takoj dajo v najnižji koš. Potem pa moraš poskrbeti zase, se dokazovati. Tudi v šoli sem bil zaradi tega vedno med boljšimi," pa nam je razkril Mustafa Nukić, nogometaš, ki se mu je pri 30 letih izpolnila življenjska želja, da bi oblekel dres ljubljanske Olimpije.