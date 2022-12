V iztekajočem letu 2022 sta nas na domačem športnem prizorišču s slovesom presenetila Meta Hrovat in Cene Prevc, zadnjo tekmo pa je odigral najboljši strelec prve nogometne lige Marcos Tavares; na tujem pa so kariere sklenili številni, ki so leta dominirali v svojih športih: Roger Federer, Serena Williams, Sebastian Vettel ...

Meta Hrovat

Na veleslalomu za Zlato lisico je bila dvakrat tretja. Foto: Sportida "Smuči postavljam v kot, ampak to ni žalostno slovo, ker sem stara 24 let in me v življenju zagotovo še čaka marsikaj zanimivega." S temi besedami je konec oktobra šokirala Meta Hrovat. Sedma z zadnjega olimpijskega veleslaloma in štirikrat tretja na veleslalomih svetovnega pokala (dvakrat v Kranjski Gori) po zadnji poškodbi ni več verjela, da lahko poseže v sam svetovni vrh. Perfekcionistko, kakršna je, pa je zanimalo samo to. "Psihofizično nisem več čutila, da lahko dosegam vrhunske rezultate in občutim občutke, ki so mi prinašali veselje na snegu. Če sem poštena do sebe, želim delati stvari na sto odstotkov, in občutek imam, da v smučanju tega nisem več sposobna narediti."

Že pri rosnih 14 letih je trenirala kot profesionalka. "Doma imam knjižice od leta 2014: dopoldne, popoldne, dopoldne, popoldne, dopoldne, popoldne, dopoldne, popoldne napisane treninge. Če bi svetovala enemu mlademu smučarju, bi rekla, da lahko to zamakne za nekaj let. Ker je še vseeno dolga. Profesionalna kariera je zelo težka in če traja zelo dolgo, je zelo naporno za telo." Se je treningov, tekmovanja, odrekanja zasitila že v otroških letih? "Ampak jaz tak človek sem. Sama do sebe sem bila že od malega stroga in sem zahtevala zelo veliko. Tega ne bi mogla spremeniti. Ampak če bi komu dala nasvet, bi bil ta," nam je razlagala na uro dolgi poslovilni novinarski konferenci.

Cene Prevc

Cene Prevc Foto: Grega Valančič/Sportida Nekaj tednov prej je slovo od smučarskih skokov oznanil 26-letni Cene Prevc. Srednji od bratov Prevc je februarja kot del slovenske ekipe osvojil srebrno olimpijsko kolajno, tudi svoje edine posamične stopničke v svetovnem pokalu pa je osvojil preteklo zimo, ko je bil drugi na tekmi v Willingenu. "Z oktobrom začenjam študij na elektrotehniki. Dokončati želim višješolski program za upravljanje podeželja in krajine v Biotehničnem centru Naklo. Kar zadeva skoke, to pomeni, da v prihodnji sezoni ne bom sodeloval v svetovnem pokalu," je svojo odločitev razložil brez velikega pompa. Vrat si sicer še ni povsem zaprl. Vsaj poslovilni skok bomo zagotovo še videli. "Če bom še enakega mnenja, kot sem v tem trenutku, bom v Planici končal kariero."

Klemen Bauer

Klemen Bauer Foto: Vid Ponikvar Po kar 16 sezonah in 400 tekmah v svetovnem biatlonskem pokalu je marca kariere pomagal v slovo Klemen Bauer. Pred zaćetkom sezone 2021/2022 še ni vedel, ali bo ta njegova zadnja ali ne. Na posamičnih tekmah se v prvo trideseterico ni več uvrščal. "Čas je. Hvala, biatlon, hvala vsem," je tako pred družabnih omrežjih sporočil ob koncu tekmovalne zime. Najboljši je bil pred desetletjem, ko je bil peti na individualni tekmi na svetovnem prvenstvu v Ruhpoldingu ter srebrn z mešano štafeto.

Marcos Tavares, Ivica Guberac, Senijad Ibričić

Marcos Tavares Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Spomladi je še zadnjo tekmo odigral nogometaš, ki je bil 15 let simbol NK Maribor in prve slovenske nogometne lige Marcos Tavares. S 159 goli je najboljši strelec v klubski zgodovini in v prvi ligi. Z Mariborom je bil devetkrat državni prvak, igral je tudi v ligi prvakov. V sezoni 2021/2022 je pri 38 letih za Maribor sicer nastopil samo še na osmih tekmah in zabil dva gola. Skupaj je v prvi ligi zaigral na kar 435 tekmah. Na zadnji tekmi sezone sicer ni zaigral, niti ni dobil priložnosti, da bi zaigral skupaj s sinom Marcosom mlajšim. Je pa za slovo dvignil "kanto".

Spomladi je kariero sklenil tudi nogometaš, ki je bil simbol nogometnega kluba Koper, predsednikov sin 34-letni Ivica Guberac. Kopačke pa je pospravil tudi 37-letni Senijad Ibričić, ki je bil od leta 2017 prvi obraz NK Domžale. Prav za Domžale je odigral največ tekem v karieri (185) in zabil 49 golov ter še za 37 golov podal. Tudi on je ostal v klubu in prevzel vlogo športnega direktorja.

Roger Federer

Roger Federer in Novak Đoković Foto: Guliverimage Čeprav sta ga po številu osvojenih grand slamov presegla Rafael Nadal (22) in Novak Đoković (21), pa je za številne Roger Federer (20) še vedno najboljši teniški igralec vseh časov. Z osmimi naslovi kralj Wimbledona, ki je bil na prvem mestu jakostne lestvice ATP kar 310 tednov, zaradi poškodb zadnje tri sezone ni veliko nastopal. Zadnjič je finale grand slama igral v Wimbledonu leta 2019. Pri 41 letih je letos le sprejel težko odločitev, da se poslovi.

Septembra je na Laverjem pokalu odigral še svoj zadnji profesionalni dvoboj v karieri, v dvojicah s skupaj z dolgoletnim tekmecem Nadalom. Po koncu sta oba jokala. "Nisem žalosten, sem zelo vesel, vesel, da sem tukaj. Užival sem v tem zadnjem obračunu. Nisem čutil stresa, vesel sem, da sem odigral tako, kot sem." Za tako dolgo in uspešno kariero se je zahvalil tudi svoji ženi. "Če ne bi bilo Mirke, bi igranje končal že veliko prej. Bila je moja opora in spodbuda."

Serena Williams

Serena Williams Foto: Guliver Image S tekmovanj se je poslovila tudi najuspešnejša tenisačica odprte ere. Serena Williams je osvojila 23 grand slamov, zadnjega leta 2017 v Avstraliji. Kar 319 tednov je bila številka 1 lestvice WTA. Tudi ona je letos dopolnila 41 let. Pred petimi leti je postala mamica, a se je takrat že po nekaj mesecih vrnila na igrišča. Ne pa tudi med najboljše na svetu. Lani je bila še zadnjič polfinalistka grand slama (Avstralija). Letos poleti je napovedala, da bo OP ZDA njen zadnji turnir v karieri. V drugem krogu je premagala drugo nosilko Anett Kontaveit in postala najstarejša igralka vseh časov, ki je izločila eno od prvih treh nosilk. V tretjem krogu pa je njegovo kariero končala Ajla Tomljanović. "Zdaj pa sem pripravljena biti mama in raziskovati, kakšna je drugačna različica Serene. Tehnično gledano veljam v svetu še vedno za zelo mlado, zato bi rada uživala življenje, dokler še lahko hodim."

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel Foto: Guliver Image Sezona formule 1 2022 je bila zadnja za štirikratnega svetovnega prvaka Sebastiana Vettla. S 53 zmagami je tretji najuspešnejši dirkač tega tekmovanja vseh časov. Med letoma 2010 in 2013 je bil z Red Bullom, v zadnjih dveh z manj konkurenčnim Astonom Martinom pa le še bleda senca stare slave. In zmanjkalo mu je motivacije. V življenju ni samo šport, je na zadnjih dirkah večkrat poudaril. Poslovil se je novembra v Abu Dabiju, njegova 300. velika nagrada. "Ta konec tedna je bil neverjeten. Veliko ljubezni, spoštovanja. Kar sem dajal zadnja leta, se mi zdaj vrača. Res zelo čustven konec tedna. Čeprav se veselim nove zgodbe, pa bom pogrešal prijateljstvo, dirkanje, izziv, da te dirkalnike ženeš do meje, delo z ekipo ... Po drugi strani pa se veselim, da bom imel več časa za ljubljene, za otroke."

Matthias Mayer

Matthias Mayer Foto: Guliver Image Avstrijski alpski smučar Matthias Mayer je konec kariere napovedal prav na dan objave tega članka. Trikratni olimpijski prvak je za širšo javnost nepričakovano odločitev sprejel in sporočil po ogledu superveleslalomske proge v Bormiu. "Dosti imam. Nimam več tistega pravega zagona." Minula sezona je bila zame izjemna s tretjo zlato olimpijsko medaljo. Dobro sem začel tudi to sezono, sem zadovoljen, a bo dovolj,"

Gerard Pique

Gerard Pique Foto: Reuters Nenadno je slovo od profesionalnega športa napovedal dolgoletni španski nogometni reprezentant in član Barcelone Gerard Pique. Ker je na začetku te sezone zaigral samo na petih tekmah španske lige in štirih v ligi prvakov, je po 13. krogu sprejel odločitev, da se pri 35 letih s koncem leta poslovi od nogometa. "Kot številni od vas sem tudi jaz del Barcelone od nekdaj. Rodil sem se v nogometno družino. Od malega sem želel biti nogometaš. Želel sem igrati za Barcelono." Za Barcelono je v vseh tekmovanjih odigral 615 tekem in osvojil številne lovorike, med njimi osemkrat naslov španskega prvaka in trikrat ligo prvakov. "Želel sem postati prvak Evrope in sveta." In to mu je s Španijo tudi uspelo. Leta 2010 je bil z reprezentanco svetovni prvak, dve leti pozneje še evropski.

Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain Foto: Guliverimage Nogometno pot je pri 35 letih sklenil tudi nekdanji dolgoletni argentinski reprezentant Gonzalo Higuain. Z Realom Madridom je bil trikrat španski prvak, z Juventusom pa trikrat italijanski. S staro damo je igral finale lige prvakov, s Chelseajem pa osvojil evropsko ligo. Nazadnje je igral v ameriški MLS in za Inter in Miamija do zadnjega igral vrhunsko. Na 28 tekmah sezone 2022 je namreč zabil 16 golov. "Prišel je dan, ko se bom poslovil od nogometa, poklica, ki mi je dal toliko in za katerega se počutim privilegiranega, da sem živel z njegovimi dobrimi in slabimi trenutki," je s solzami v očeh razlagal jeseni.

Franck Ribery

Franck Ribery Foto: Reuters Pred leti je bil eden od ključnih mož francoske nogometne reprezentance in Bayerna iz Münchna Franck Ribery. Leta 2006 je bil svetovni podprvak, samo nemško prvenstvo pa je osvojil kar devetkrat. Za Bayern je igral med letoma 2007 in 2019 in na 273 tekmah dosegel tudi 86 golov. V pretekli sezoni je bil član italijanske Salernitane, oktobra pa je, star 39 let, potrdil, da je kopačke postavil v kot. Še bi igral, če ne bi imel vse več težav s koleni. "Žoga se je ustavila, čustva v meni pa ne. Hvala vsem za veliko pustolovščino," je novico oznanil Ribery.

Napovedala sta slovo, a sta si premislila

Slovo od profesionalnega športa sta v letu 2022 napovedala tudi eden od najboljših boksarjev vseh časov Tyson Fury in najuspešnejši igralec ameriškega nogometa vseh časov Tom Brady, a si oba kmalu premislila. Zmagovalec sedmih Super Bowlov tako pri 45 letih še naprej podaja v ligi NFL. A v svoji 23. sezoni končnice očitno ne bo videl. Nadaljevanje kariere pa ga stalo tudi zakon, saj sta se poleti razšla z Gisele Bündhen.