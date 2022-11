Presenečenje! Legenda Barcelone po sobotni tekmi končuje kariero.

"Nekaj vam moram povedati," je Gerard Pique zapisal ob videu, ki ga je objavil na družabnih omrežjih. Po 13. krogu španskega prvenstva, ko bo Barcelona v soboto igrala z Almerio, se bo poslovil od kluba, v katerem je zrasel in odigral večji del kariere. In to bo tudi njegova zadnja tekma. V tej sezoni je sicer nastopil samo na petih v la ligi in štirih v ligi prvakov. Ni več dobival prave priložnosti za igro. Trener Xavi, njegov nekdanji dolgoletni soigralec, je več računal na mlajše.

Prvak s Španijo Foto: Reuters "V zadnjih tednih so drugi veliko govorili o meni. Zdaj bom spregovoril sam," razlaga v videu, v katerem ne manjka posnetkov z začetkov njegove nogometne poti. Zrasel je v Barcelonini akademiji. Krajši čas je sicer igral za Manchester United, od leta 2008 pa samo še za Barcelono. "Kot številni od vas sem tudi jaz del Barcelone od nekdaj. Rodil sem se v nogometno družino. Od malega sem želel biti nogometaš. Želel sem igrati za Barcelono." Pravi, da je v zadnjem obdobju veliko razmišljal o malem Gerardu, o tem, kaj bi si on mislil o tem, da je izpolnil svoje sanje. Za Barcelono je v vseh tekmovanjih odigral 615 tekem in osvojil številne lovorike, med njimi osemkrat naslov španskega prvaka in trikrat ligo prvakov.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Leagues

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Copa del Reys

🏆🏆🏆 Champions Leagues

🏆🏆🏆 Club World Cups

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Spanish Super Cups

🏆🏆🏆 UEFA Supercups — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2022

"Želel sem postati prvak Evrope in sveta." In to mu je s Španijo tudi uspelo. Leta 2010 je bil z reprezentanco svetovni prvak, dve leti pozneje še evropski.

Osemkrat španski prvak z Barcelono in trikrat zmagovalec lige prvakov Foto: Reuters

"Nogomet mi je dal vse. Barcelona mi je dala vse. Vi, navijači, ste mi dali vse. Zdaj, ko so moje sanje izpolnjene, sem se odločil, da vam povem, da se ta zgodba končuje. Vedno sem govoril, da po Barceloni ne bo več druge ekipe. In tako tudi je. To soboto bom odigral zadnjo tekmo na Camp Nouu. Postal bom navaden navijač, oboževalec ekipe. Ljubezen do Barcelone pa bom delil s svojimi otroki." Dodaja, da se bo nekega dne v Barcelono zagotovo vrnil. In sklene: "Se vidimo na Camp Nouu. Naj živi Barcelona. Za vedno."

"Vse življenje predan Barci. Hvala ti, Pique," je na družabnih omrežjih zapisala Barcelona.