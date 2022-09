Čustveni Federer v solzah in s porazom sklenil izjemno kariero

Švicarski teniški igralec Roger Federer je na tekmi dvojic na Laverjevem pokalu v O2 areni v Londonu tudi uradno sklenil svojo dolgo in izjemno športno pot. 41-letni Švicar je v svojem zadnjem dejanju skupaj s Špancem Rafaelom Nadalom s 6:4, 6:7 (2) in 9:11 klonil proti Francesu Tiafoeju in Jacku Socku. Federerja so po koncu premagala čustva, v krogu družine in vseh prisotnih iz teniškega sveta pa je v solzah tenisu pomahal v slovo.

Prvi dan Laverjevega pokala je prinesel štiri obračune, vsi ljubitelji tenisa pa so najbolj nestrpno čakali na zadnjega, v katerem se je od profesionalnega igranja tenisa tudi uradno poslovil eden najboljših teniških igralcev vseh časov Roger Federer. Skupaj s Špancem Rafaelom Nadalom sta proti dvojici Frances Tiafoe in Jack Sock dobila prvi niz s 6:4, potem ko sta prišla do odvzema servisa v deseti igri. Tiafoe in Sock sta nato v drugem nizu vodila že s 3:1, a sta se Švicar in Španec vrnila v igro in izsilila podaljšano igro, v kateri pa sta bila igralca ekipe sveta boljša s 7:2. Zmagovalca je nato, tako kot je to že stalnica v Laverjevem pokalu odločila super podaljšana igra, ki se igra do desete točke. V tej je imel Federer pri vodstvu z 9:8 servis za zmago, a se ni izšlo, na drugi strani pa sta nato do zmage z 11:9 prišla igralca sveta.

"Bil je res čudovit dan. Nisem žalosten, sem zelo vesel, vesel, da sem tukaj. Užival sem v tem zadnjem obračunu. Nisem čutil stresa, vesel sem, da sem odigral tako, kot sem. Obračun je bil odličen, vesel sem, da sem igral z Rafo in bil del te ekipe," je v uvodnem nagovoru po koncu dejal Federer, ki so ga hitro premagale tudi solze. Prav tako je v solzah slovo svojega tekmeca in prijatelja spremljal tudi Nadal, na koncu pa so Federerja ob spremljavi nastopa britanske pevke Ellie Goulding na igrišču pričakali tudi vsi člani njegove družine. "Če ne bi bilo Mirke, bi s tenisom končal že veliko prej. Bila je moja opora in spodbuda," se je s solzami boril Federer.

Slovo Rogerja Federerja:

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Izid med ekipo sveta in Evrope je po prvem dnevu izenačen na 2:2. V prvem dvoboju je Norvežan Casper Ruud s 6:4, 5:7 in 10:7 ugnal Američana Jacka Socka in Evropi priigral prvo točko, nato pa je Grk Stefanos Cicipas s 6:2 in 6:1 premagal Argentinca Diega Schwartzmana. Prvo točko ekipi sveta je nato priigral Avstralec Alex De Minaur, ki je s 5:7, 6:3 in 10:7 premagal Britanca Andyja Murraya.