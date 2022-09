Neverjetne scene v Londonu niso zmotile Cicipasa: Upam, da je moški v redu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med dvobojem Stefanosa Cicipas je na igrišče prišel moški in zakuril ogenj.

Med dvobojem Stefanosa Cicipas je na igrišče prišel moški in zakuril ogenj. Foto: Guliverimage

V londonski areni O2 se je s prvimi dvoboji začel Laverjev pokal. Gre za moški teniški turnir med ekipama Evrope in preostalega sveta, ki vleče vzporednice z golfskim Ryderjevim pokalom. Po dveh posamičnih dvobojih je tehtnica močno nagnjena v korist Evrope. Casper Ruud in Stefanos Cicipas, ki ga ni zmotil niti protestnik, sta dosegla zmagi.

Norvežan Casper Ruud je Američana Jacka Socka odpravil s 6:4, 5:7, 10:7. Grk Stefanos Cicipas pa je bil od Argentinca Diega Schwartzmana boljši z izidom 6:2, 6:1.

Je pa pri drugem dvoboju za precejšnje vznemirjenje poskrbel protestnik, ki si je med dramatičnim incidentom zažgal roko, zaradi česar je Cicipas osupnil in prekinil dvoboj.

Foto: Guliverimage

Potem ko je šesti igralec sveta dobil prvi niz, je gledalec med menjavo pritekel na igrišče ter prižgal ogenj, še preden ga je varnostno osebje odpeljalo stran ter pogasilo plamene. Kasneje so protestnika aretirali. Protestnik je nosil majico z napisom End UK Private Jets, oziroma končajte letenje z zasebnimi letali v Združenem kraljestvu.

"Prišlo je od nikoder. Pojma nimam, za kaj gre. Na igrišču se mi še nikoli ni zgodil takšen incident. Upam, da je z njim vse v redu," je pojasnil Cicipas, potem ko je govoril s sodnikom, preden se je njegov posamični dvoboj nadaljeval.

Foto: Guliverimage

V Londonu seveda vsi ljubitelji tenisa čakajo na poslastico, ko bo Roger Federer sklenil svojo profesionalno kariero z dvobojem dvojic skupaj z največjim rivalom, zdaj partnerjem v dvojicah Rafaelom Nadalom.

Iz vodstva Laverjevega pokala so kasneje sporočili: "Moški je danes popoldne prišel na igrišče in varnostniki so ga nemudoma odstranili. Igra je bila za kratek čas prekinjena, aretiran je bil, situacijo pa obravnava policija."

Foto: Guliverimage

Londonska metropolitanska policija je potrdila, da je bil protestnik aretiran zaradi suma motenja posesti. "Okoli 16.25 v petek, 23. septembra je moški vstopil na teniško igrišče v O2 Areni in si zažgal roko. Iz previdnosti so ga odpeljali v bolnišnico," je zapisano v izjavi. "Varnostniki so požar pogasili."