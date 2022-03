Šokirala je javnost in se v solzah poslovila #video

Avstralska teniška igralka je novico sporočila prek družbenih omrežij in tudi objavila pogovor, ki ga je opravila s svojo dobro prijateljico Casey Dellacqua. To odločitev je sprejela že pri svojih 25 letih in šele dva meseca po tem, ko je zmagala na domačem OP Avstralije, turnirju za grand slam.

Ash Barty je letos zmagala na OP Avstralije in meni, da je to najboljši način, da konča svojo športno pot. Foto: Guliverimage

"Danes, ko sporočam, da se umikam iz tenisa, je zame težko in zelo čustveno," je na Instagram zapisala prva igralka sveta, zraven pa objavila video. "Nisem vedela, kako naj delim to novico, zato sem prosila svojo prijateljico Casey Dellacqua, da mi pomaga. Hvaležna sem za to, kar mi je ta šport dal, in počutim se ponosno in hvaležno."

Da je novica res nepričakovana, pove podatek, da se Ashleigh Barty poslavlja na vrhuncu svoje kariere. Je aktualna zmagovalka Wimbledona in letošnjega OP Avstralije, prav tako pa je že vse od zmage na OP Francije leta 2019 prva igralka sveta.

Enkrat se je že umaknila, a tokrat je drugače

Spomnimo, da se je 25-letna teniška igralka že leta 2014 za nekaj časa umaknila iz tenisa, saj si je želela običajno preživljati najstniška leta. V tistem času je uspešno igrala kriket. A zdaj se zdi, da je teniški lopar dokončno postavila v kot.

"To je prvič, da sem to povedala na glas, in težko je to povedati. Toda srečna sem in pripravljena v tem trenutku, ker vem, da je to zame prav. Vem, da sem to že enkrat naredila, ampak takrat z drugačnimi občutki. Res sem hvaležna za vse, kar mi je dal tenis. Dal mi je sanje in še več," je v pogovoru dejala Avstralka in dodala, da je o tej odločitvi že dolgo razmišljala.

Ashleigh Barty v Wimbledonu Foto: Guliverimage

Že po zmagi v Wimbledonu ni bila povsem zadovoljna

O tem je razmišljala že po zmagi v Wimbledonu. "Majhen del mene ni bil povsem zadovoljen. Potem je prišel izziv na OP Avstralije in mislim, da je to idealen način, da proslavim svojo neverjetno teniško pot. Vem, da sem popolnoma iztrošena. Fizično nimam več nič za dati, kar je zame neke vrste uspeh. Vse sem dala temu prelepemu športu in s tem sem zadovoljna," je dodala Bartyjeva, ki ob slovesu ni mogla skriti solz.

Na njeno slovo se je odzvalo že veliko športnikov:

Happy for @ashbarty gutted for tennis 🎾 what a player❤️ — Andy Murray (@andy_murray) March 23, 2022

Ash, what can I say, you know I have tears right? My friend, I will miss you on tour. You were different, and special, and we shared some amazing moments. What's next for you? Grand Slam champion in golf?! Be happy and enjoy your life to the max xo Simo@ashbarty pic.twitter.com/WbX7kXnJ1l — Simona Halep (@Simona_Halep) March 23, 2022

Ash, I have no words... actually you are showing your true class leaving tennis in this beautiful way.



I am so happy I could share the court with you.. tennis will never be the same without you! I admire you as a player and a person.. wishing you only the best! ❤️@ashbarty — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) March 23, 2022