S slovesom je šokirala svet. Pa se je čisto zares poslovila?

Pravzaprav je Ashleigh Barty šokirala športno svetovno javnost, saj se je poslovila na vrhuncu svoje kariere. Avstralka je še pred dvema mesecema osvojila OP Avstralije, nato pa sporočila, da je konec.

Dejala je, da bo v prihodnje uresničevala še druge sanje, ampak še ni razkrila, katere. Omenja se kriket ali morda celo golf, prav tako tudi tenisu še ni povsem zaprla vrat.

Vrata so zaprta, a ne zaklenjena. Foto: Guliverimage

"Nikoli ne reci nikoli. Zdaj bi lahko rekla, da so vrata zaprta, ampak niso zaklenjena. Sem ena tistih, ki nikoli ne reče zadnjega. Vseeno zdaj prevladuje občutek, da so vrata zaprta. Čutim, da sem temu športu dala vse in mu nimam česa več dati. Vem, da bo tenis ostal velik del mene in da mu lahko vrnem na druge načine. Zveza s tenisom bo ostala," je uvodoma povedala Bartyjeva in ob tem namignila, da golf kot naslednji šport ne pride v poštev.

Za Bartyjevo je golf le sprostitev. Foto: Guliverimage

Golf je zanjo le sprostitev

"Golf imam rada kot hobi. Zame je to sprostitev. To je verjetno edini šport, kjer nimam tekmovalnega občutka. Pri njem se sproščam, in nepomembno je, koliko zadevam. To je tri- ali štiriurni sprehod s prijatelji, in uživam v tem. To imam najraje," je še povedala trikratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Seveda se ni mogla izogniti vprašanj o načrtih v bližnji prihodnosti, a jim je Bartyjeva odgovorila: "Potrpljenje je lepa vrlina."

Ashleigh Barty je pred leti že prekinila s tenisom in se za nekaj časa posvetila kriketu. Predvsem si je kot najstnica želela preživeti normalno obdobje in ne biti vseskozi na poti, kar je značilno za vrhunski tenis.