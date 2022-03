Ashleigh Barty želi ostati tesno povezana s športom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je številka 1 ženskega tenisa Ashleigh Barty v sredo prek družbenih omrežij šokirala javnost in naznanila konec kariere, tudi dan pozneje na novinarski konferenci ni bila bolj zgovorna. Zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije je pojasnila, da si želi ostati tesno povezana s športom, odpisala pa ni niti vnovične vrnitve k tenisu.

"Nikoli ne bom nehala ljubiti tega športa in nikoli ne bom nehala udarjati teniških žogic," je danes v Brisbanu dejala 25-letna Avstralka.

"Preprosto tega ne bom več delala sebično, da bi poskušala napredovati v svoji karieri," je dodala, a obenem poudarila, da ne želi povsem črtati niti vrnitve k profesionalnemu tenisu.

Zdaj se veseli, kot je povedala, da bo lahko svoje znanje prenašala na mlajše generacije v domačem okolju in na ta način "prispevala k boljši družbi".

"Komaj čakam tudi, da bom začela tenis učiti svoje nečakinje in upam, da bodo tako oboževale ta šport kot jaz."

V prihodnosti si želi tudi več časa preživeti z družino. "Vedno sem bila najraje doma, tako sem si tudi napolnila baterije, od tam sem črpala energijo."

Bartyjeva je od lani zaročena s profesionalnim igralcem golfa Garryjem Kissickom. "To je novo poglavje za Garryja in mene in zelo zabavno bo," je dejala.

Konec januarja je Bartyjeva prvič po letu 1978 poskrbela za domačo zmago v Melbournu. Foto: Guliverimage

Kaj bo delala v prihodnje?

Pustila pa je odprto vprašanje, ali se želi v prihodnosti preizkusiti v kakšnem drugem športu. Pri 18 letih je zaradi pritiska in prevelikih potovanj svojo teniško kariero že zaustavila za skoraj dve leti in med premorom profesionalno igrala kriket. "Vedno sem bila športnica v smislu, da sem preizkušala različne stvari," je dejala: "Bomo videli, kaj se bo zgodilo."

Desničarka, rojena v Ipswichu pri Brisbanu, je bila na vrhu svetovne lestvice 114 tednov. Le tri igralke so imele daljši niz od nje: Nemka Steffi Graf (186 tednov), Američanka Serena Williams (186) in Čehinja Martina Navratilova (156).

Konec januarja je Bartyjeva prvič po letu 1978 poskrbela za domačo zmago v Melbournu. Skupno je v svoji karieri osvojila tri turnirje za grand slam. Pred OP Avstralije je že osvojila Wimbledon in OP Francije. "Ničesar ne bi spremenila in ničesar mi ni žal," je novinarsko konferenco končala Bartyjeva.