Požirek piva zvezdnice je dvignil veliko prahu

Po 42 letih prva domačinka, ki je zmagala v Melbournu

Avstralska teniška igralka Ash Barty je letos na OP Avstralije prvič po letu 1978 postala domača zmagovalka tega prestižnega turnirja. A požirek piva pred televizijskimi ekrani nekaterim niti malo ni bil všeč.

Prva igralka sveta je v finalu OP Avstralije premagala Danielle Collins in po 44 letih postala prva domača zmagovalka, prav tako pa je po 25 letih postala prva zmagovalka Melbourna, ki na turnirju ni oddala niti enega niza. Za Bartyjevo je bila to tretja zmaga na turnirjih za grand slam in temu primerno so zmago tudi proslavili.

Avstralski navijači so bili navdušeni nad zmago Ash Barty. Foto: Guliverimage

Na osrednjem igrišču OP Avstralije, v areni Rod Laver, je bilo po zmagi zelo čustveno. Navijači so ob njeni zmagi glasno vzklikali. Med obiskom v televizijskem studiu je Casey Dellacqua, nekdanja teniška igralka in prijateljica Bartyjeve, novopečeni zmagovalki OP Avstralije ponudila pivo. Pred televizijskimi zasloni je 25-letna zmagovalka, preden je odprla pivo, dejala: "Jaz sem dekle za Corono."

Čeprav se je ta poteza mnogim zdela simpatična in neškodljiva, niso bili vsi zadovoljni z njo. Na presenečenje mnogih so se nekateri pritožili, saj so menili, da so preveč poveličevali alkohol in da je bilo zelo zavajajoče, če je šlo za plačano promocijo.

Med drugim so menili, da je takrat veliko otrok gledalo finale, Ash Barty pa je vzor mnogo mladim dekletom in pitje piva pred kamerami se nekaterim ni zdelo primerno.

Ni bilo nobenega sporazuma

Iz Carlton & United Breweries, ene najbolj znanih pivovarskih družb v Avstraliji, so sporočili, da s Channel 9, kjer je bila po zmagi v gosteh Ash Barty, nimajo nobenega partnerstva ali sporazuma za promocijo njihovih izdelkov.

Ash Barty Foto: Guliverimage

Na koncu so zavrnili pritožbo

Agencija za kodeks za odgovorno trženje alkohola (ABAC) je primer vzela pod drobnogled in zavrnila pritožbo, saj da vsako sklicevanje na alkohol ne pomeni trženja alkohola. Poleg vsega je bil posnetek Bartyjeve, ki je pila pivo, ob 21.30, ko je v Avstraliji dovoljeno predvajanje oglasov za alkohol. "Številni Avstralci uživajo v odgovornem pitju piva in zavračamo stališče, da je prikazovanje zmernega pitja piva neodgovorno in žaljivo vedenje," so bili jasni pri ABAC.