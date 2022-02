"Govori, je…, govori," je bruhalo iz Novaka Đokovića na njegovem prvem teniškem dvoboju v letošnjem letu. Srbski teniški zvezdnik je v Dubaju sicer doživel lep sprejem, ki ga je na koncu tudi nadgradil z zmago v prvem krogu turnirja. A ko so ga po dvoboju vprašali, komu so bile namenjene kletvice, se je Beograjčan spretno izognil vprašanju.

V ponedeljek zvečer so bile vse oči uprte v Novaka Đokovića, potem ko je igral prvi uradni dvoboj po dveh mesecih in pol. Zelo znana je njegova avstralska zgodba, ko je moral zaradi neveljavnega vizuma zapustiti Avstralijo, s tem pa ni mogel igrati na OP Avstralije, prvem turnirju za grand slam.

Đoković je v prvem krogu brez večjih težav premagal mladega Lorenza Musettija (6:3, 6:3) in se prebil v drugi krog turnirja. A prvi igralec sveta že v prvem letošnjem dvoboju ni mogel iz svoje kože. Na preizkušnji so bila tudi njegova čustva. Izbruhnil je v drugem nizu pri izidu 3:2, ko je Novak serviral za 4:2. Musetti si je v tej dolgi igri priigral nekaj žogic "break". Beograjčan se je v nekem trenutku obrnil k svoji ekipi, kjer je med drugim sedela tudi njegova žena Jelena. "Govori, je…, govori." Zelo zanimiv je bil videti odziv trenerja Gorana Ivaniševića, ki je že vajen takšnih izpadov svojega varovanca.

Novak Đoković ni želel odgovoriti, na koga se je jezil. Foto: Guliverimage

Ni želel odgovoriti na vprašanje

Po dvoboju so ga vprašali, ali so bile te besede namenjen njegovi ekipi. Nole na to vprašanje ni želel odgovoriti. "Ta odgovor bom preskočil (smeh op. p.) Preprosto je to v žaru borbe, včasih moraš dati energijo iz sebe, potem ko si nezadovoljen, kaj se dogaja z igro, s teboj …. Osredotočiš se na naslednjo točko. Uspelo mi je najti pravi servis, kar je bilo najpomembnejše."

Novak's back.



Djokovic walks out in Dubai for his first match of 2022...



Stream LIVE -->> https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/Sv03wvTrak — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2022

Lepšega sprejema si ni mogel želeti

Vprašanje pa je bilo, kako ga bodo sprejeli občinstvo in igralci. Za igralce je dejal, da s tistimi, ki je bil v stiku, da so ga lepo sprejeli. Nič drugače ni bilo pri občinstvu. Ob prihodu na igrišče je 34-letni teniški igralec dobil ovacije. Po zmagi je na vse štiri strani tribun poslal svoje srce, kar je značilno zanj.

"Lepšega sprejema si nisem mogel želeti. Že nekaj časa je minilo, odkar sem igral, in ne bi si mogel zaželeti boljšega mesta za začetek sezone. Hvala za takšen sprejem in dobrodošlico na igrišču," je takoj po zmagi na igrišču povedal Novak Đoković, ki je med drugim povedal, da mora biti z zmago po dveh nizih zadovoljen, čeprav je na trenutke delal neizsiljene napake.

Po zmagi je bilo pri Srbu videti veliko olajšanje. Foto: Guliverimage

Osebno se je opravičil novinarju

V javnost je prišla tudi informacija, da se je Novak Đoković želel osebno opravičiti Francku Ramelli, novinarju, s katerim sta se sestala 18. decembra. Takrat je Novak Đoković namreč že vedel, da je okužen s koronavirusom.

"V nedeljo se je želel nekaj minut po treningu osebno srečati z nami, da bi se osebno opravičil. Dejal je, da obžaluje svojo 'sebičnost'," je v časniku L'Equipe zapisal Franck Ramella.

Negotov urnik turnirjev Ni znano, kje bo Đoković lahko v prihodnjih tednih lahko sploh igral. Foto: Guliverimage

Ker Novak Đoković še vedno ne izpolnjuje pogojev za vstop v nekatere države, je zelo negotov načrt njegovih turnirjev. Za zdaj kaže, da ne bo mogel igrati na turnirju serije masters v Indian Wellsu, ki bo na sporedu od 7. marca dalje.

"Kakor trenutno stojijo stvari, ne. Ne morem vstopiti v ZDA. Ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Stvari se lahko spremenijo v prihodnjih tednih," je še povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.