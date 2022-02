In kako so tokrat igralci sprejeli Đokovića?

Novak Đoković je kot eden najboljših teniških igralcev vedno na očeh javnosti. Zaradi njegove sage v Avstraliji, potem ko je moral po odločitvi sodišča zapustiti deželo "tam spodaj", svetovni mediji spremljajo vsak njegov korak. Nole bo v ponedeljek igral prvi dvoboj, kjer bo njegov nasprotnik Lorenzo Musetti.

"Cenim vsako minuto, ki jo preživim na igrišču, saj vem, da je vedno nekaj, kar lahko še izboljšam." Foto: Guliverimage

Ceni vsako minuto

Beograjčan je povedal, da je deset dni po povratku iz Avstralije že začel trenirati. Pravzaprav je za kondicijo delal vsak dan, zadnje tri tedne pa že igra tenis. Treniral je v domačem Beogradu. "Veste, zelo rad imam to igro. Torej da udarjam žogico. Ni mi bilo težko vzeti lopar v roko, da grem na igrišče in treniram. Predvsem imam ljubezen in strast do tega športa. Cenim vsako minuto, ki jo preživim na igrišču, saj vem, da je vedno nekaj, kar lahko še izboljšam."

In kako so ga sprejeli igralci?

V nedavnem intervjuju za srbske medije je povedal, da so ga zelo prizdeli nekateri pogledi in komentarji igralcev, potem ko sam zaradi določenih okoliščin ni mogel povedati svoje plati zgodbe. In kako so ga igralci sprejeli na turnirju v Dubaju?

"Nisem se veliko videl z njimi, ampak tiste, ki sem srečal, so imeli pozitiven pristop in so bili v redu. To je lepo videti. Ne morem reči, da je bilo tako v Avstraliji. Tam je bilo vse skupaj malo čudno. Tukaj je za zdaj vse redu."

Za njim še vedno stojita ekipa in družina. Foto: Guliverimage

Izkoristil bo vsako priložnost

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je dejal, da bo poskušal igrati turnirje, kjer bo imel dovoljenje. Jasno je, da ne bo imel polnega razporeda, ampak kot je dejal, tega ni imel v načrtu v tej ali v sezoni pred tem.

"Svojo najboljšo formo sem poskušal doseči na turnirjih za grand slam in nekaterih turnirjih serije masters, prav tako si želim igrati za svojo državo. V smislu razporeda je to moja največja motivacija. Zdaj je moj položaj drugačen. Ne morem izbirati. Gre za to, kam lahko grem in kje lahko igram. Kadarkoli bom imel priložnost, da lahko igram, jo bom izkoristil, saj to želim in imam to rad. Vrnili smo se na turnir. Igral bom ta turnir, potem bomo videli, kaj sledi."