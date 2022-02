Po sagi v Avstraliji: Đoković s prstom pokazal na igralca

Kar nekaj časa smo čakali, da je Novak Đokovič povedal svoj plat zgodbe. Pred mesecem so srbskega teniškega zvezdnika zaradi neveljavnega vizuma deportirali iz Avstralije. Đoković se ni kar tako predal, saj je kar dvakrat pravico iskal na sodišču. Na koncu je zvezno sodišče odločilo, da mora zapustiti Avstralijo, eden najboljših teniških igralcev pa na ta način ni mogel loviti svoje 21. lovorike na turnirjih za grand slam.

"Želel sem priložnost, da povem svojo plat zgodbe in kaj vse se je zgodilo." Foto: Guliverimage

Ta zgodba je dobila svetovne razsežnosti. Ves svet je spremljal zgodbo Novaka, sam pa je priznal, da mu tudi malo ni prijetno, kaj se mu dogaja v zadnjem mesecu in pol.

"To je posebna situacija in okoliščine, ki jih v življenju še nisem doživel. Imel sem veliko intervjujev v svojem življenju … Mediji so zelo pomembni za moj šport in tudi preostale športe. Mediji delajo šport globalen in priljubljen. Situacija v zadnjem mesecu ali mesecu in pol pa je drugačna. Ni mi prijetno, da spremljam, kaj vse se dogaja in piše. Želel sem priložnost, da povem svojo plat zgodbe in kaj vse se je zgodilo," je za nacionalno srbsko televizijo (RTS) povedal srbski teniški igralec.

Kar nekaj časa je trajalo, da se je 34-letni teniški igralec oglasil. Razlog za to je bil predvsem spoštovanje do sodnega procesa, OP Avstralije in njegovih kolegov. Kot pravi, je tenis zanj nad vsako politiko in žal mu je, da je bila v tistem času vsa pozornost usmerjena vanj. To vsekakor ni bila njegova želja, ampak so do tega pripeljale okoliščine.

Kdo ga je najbolj presenetil?

Tudi odzivi igralcev so bili različni. Prvi so ga kritizirali, drugi so ga podpirali, tretji pa se javno niso opredeljevali. "Spoštujem svoje kolege. In razumem, da so se nekateri odločili, da se ne bodo oglašali, nekateri so se odločili, da bodo obsojali način, kako sem prišel v Avstralijo. Želel bi si, da bi z mano stopili v stik oziroma da počakajo, da slišijo še drugo stran zgodbe. Tako bi lahko bolj objektivno presodili."

"Teniške igralke in igralci so dobivali veliko vprašanj v zvezi s mojim položajem, medtem ko so oni želeli govoriti o sebi in pripravah na turnir. S te strani razumem tiste, ki so negativno govorili o meni. Najbolj me je presenetil Kyrgios (Nick Kyrgios op. p.), potem ko sva imela v preteklosti nekaj nesporazumov. Predvsem z njegove strani. Zahvalil sem se njemu in vsem preostalim igralcem, ki so me podpirali."

Novak Đoković na poti domov, potem ko je moral zapustiti Avstralijo. Foto: Guliverimage

Stvari glede cepljenja pušča odprte, a trenutno sprejel posledice

V intervjuju je tema nanesla tudi na cepljenje. Znano je, da se Novak Đoković ni cepil in tudi ni zagovornik cepljenja. A to še ne pomeni, da se enkrat v prihodnosti ne bi cepil. "Odprt sem za to. V življenju je vse mogoče. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razvijalo. Jaz sem se odločil, da tega ne naredim, in zato moram sprejeti posledice."

Novaku Đokoviću veliko pomeni družina. Srb na sliki s svojo hčerko Taro. Foto: Guliverimage

Moral je gledati finale OP Avstralije

Novak Đoković po navadi ne gleda finalnih dvobojev na turnirjih, na katerih je izpadel. V Avstraliji je bila situacija še toliko bolj posebna, a je vseeno gledal letošnji finale v Melbournu. Pravzaprav ga je moral.

"Glede na to, da sta sin in žena navijala vsak za svojega igralca v tem dvoboju, sem moral gledati z njima. Nisem vse čas gledal, ker je bil dolg dvoboj ... Zelo zanimivo je bilo, ko sem jih spremljal, kako navijata," je povedal Đoković.

Nole je že v intervjuju za BBC razkril, da ga je sin Stefan spraševal, kdaj bo igral na istem turnirju kot Rafael Nadal. Stefan je namreč velik navijač Španca, ki je na letošnjem OP Avstralije osvojil 21. lovoriko za grand slam.