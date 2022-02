Đoković je prekinil molk: Da, to je cena, ki sem jo pripravljen plačati

"Da, to je cena, ki sem jo pripravljen plačati," je za BBC povedal Đoković, potem ko so ga vprašali, ali je pripravljen žrtvovati turnirje in zmage za to, da se mu ne bi bilo treba cepiti proti covid-19.

Ko ga je novinar vprašal, zakaj takšna odločitev, mu je Đoković odgovoril: "Ker so načela o odločanju o mojem telesu pomembnejša, kot katerakoli lovorika ali karkoli drugega. Poskušam biti čim bolj v harmoniji s svojim telesom."

Novak Đoković ob prihodu v Srbijo Foto: Guliverimage

Nikoli ni nasprotoval cepljenju

Še kako živa je zgodba z letošnjega OP Avstralije. Trenutno najboljši igralec je moral po odločitvi avstralskega sodišča zapustiti Avstralijo. Đoković je namreč v Avstralijo prišel na podlagi zdravstvene izjeme, saj je decembra prebolel covid-19. Alex Hawke, avstralski minister za priseljevanje, je sam preklical vizum Srba, na koncu pa je njegovo odločitev potrdilo tudi zvezno sodišče v Avstraliji.

"Nikoli nisem bil proti cepljenju," je povedal Nole in razkril, da se je kot otrok cepil, vedno pa je podpiral svobodno izbiro glede tega, kaj vneseš v svoje telo. Prav tako eden najboljših teniških igralcev vseh časov ostaja odprt za možnost cepljenja proti covidu, če se bo prepričal, da je to prava izbira zanj.

Beograjčan upa, da se bodo pogoji za igranje na teniških turnirjih kmalu spremenili in da bo lahko kmalu spet igral. Kot je dejal, bi rad še kar nekaj let igral tenis na najvišji ravni. Po drugi strani je pripravljen žrtvovati vse morebitne lovorike, ki bi jih lahko v tem času osvojil. S tem bi se posledično odrekel možnosti, da postane statistično najboljši igralec vseh časov. Trenutno je to Rafael Nadal, ki je v Melbournu osvojil 21. lovoriko na turnirjih za grand slam.

"Res mi ni všeč, da nekdo misli, da sem zlorabil pravila ali jih uporabil v lastno korist." Foto: Guliverimage

Bilo je kar nekaj takih, ki so dvomili o tem, da je res prebolel covid-19, saj naj bi se to zgodilo v ravno pravšnjem trenutku, da bi lahko zaigral na OP Avstralije. Te govorice in predvidevanja mu niso všeč.

"Razumem, da je veliko kritik, in razumem, da se pojavljajo ljudje z različnimi teorijami o tem, kakšno srečo sem imel ali kako prav mi je to prišlo. Ampak covid za nobenega ne more biti sreča ali biti priročen. Milijoni ljudi se še vedno borijo proti covidu. To zato jemljem zelo resno in res mi ni všeč, da nekdo misli, da sem zlorabil pravila ali jih uporabil v lastno korist. Torej da sem bil pozitiven, da sem na koncu lahko odšel v Avstralijo."

Đoković ima v Srbiji še vedno veliko podporo. Foto: Guliverimage

Vsa namigovanja je odločno zanikal

Ravno BBC je pred časom naredil raziskavo o kronološki neusklajenosti serijskih številk pri njegovih testih. 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam je ta namigovanja odločno zavrnil. Ob tem je povedal, da je bil razočaran nad tem, kako in na kašen način se je zanj končala zgodba v Avstraliji.

Njegova prošnja za zdravstveno izjemo je bila namreč vložena anonimno, odobrili pa sta jo dve anonimni komisiji. So pa v njegovi ekipi naredili administrativno napako pri potovalni dokumentaciji. V tej so zapisali, da pred tem ni potoval, kar vsekakor ni res.

Zakaj so ga v resnici deportirali? Novak Đoković je bil nekaj dni nastanjen v hotelu za migrante. Foto: Reuters

Đoković je poudaril, da napaka ni bila namerna ter da sta jo sprejela in potrdila zvezno sodišče in sam minister za priseljevanje. Razkril je še, da ljudje verjetno ne vedo, zakaj so ga v resnici deportirali iz Avstralije.

"Ni šlo za to, da nisem bil cepljen ali da sem kršil kakršnakoli pravila oziroma naredil napako v svoji izjavi za vizum. Vse to je bilo dejansko odobreno in potrjeno od zveznega sodišča in ministrstva za priseljevanje."

Novak Đoković je moral po odločitvi sodišča zapustiti Avstralijo. Foto: Guliverimage

"Razlog za to, da sem bil deportiran iz Avstralije, je v tem, da je minister za priseljevanje uporabil svojo diskrecijsko pravico in mi preklical vizum na podlagi svojega prepričanja, da bi lahko v Avstraliji ustvaril proticepilsko ozračje, s čimer pa se ne strinjam," je še povedal 34-letni teniški igralec.