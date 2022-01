Raziskava, ki meče slabo luč na Đokovića

Ko se je Novak Đoković 16. januarja vkrcal na letalo in razočarano zapustil Avstralijo, je eden od največjih športno-diplomatskih škandalov v zgodovini, kot se je izrazil njegov brat Đorđe Đoković, prejel epilog. Srbski teniški zvezdnik ni mogel zaigrati na letošnjem OP Avstralije. S tem pa afera, ki je dneve in dneve polnila naslovnice, še zdaleč ni poniknila. Prah še vedno dvigujejo nekatere nejasnosti. BBC se je tako razpisal o eni izmed njih in prišel do zelo zanimivih sklepov.

Če bi Novak Đoković zaigral na letošnjem OP Avstralije, bi branil naslov, hkrati pa se potegoval za že jubilejno deseto lovoriko v Melbournu. Kandidiral bi tudi za absolutni rekord, kar zadeva osvojene grand slam turnirje (21), od katerega je njegov dolgoletni tekmec Rafael Nadal po uspešnem nastopu v polfinalnem dvoboju nad Matteom Berrettinijem oddaljen le še zmago. Đoković, podobno velja tudi za Švicarja Rogerja Federerja, ki prav tako letos ne nastopa v Melbournu, do nadaljnjega ostaja pri 20 osvojenih ''četverčkih''.

A veliko bolj kot o teniških uspehih in dometih 34-letnega Srba se v zadnjih tednih govori zlasti o njegovem zavračanju cepljenja proti bolezni covid-19 in izgubljenem sodnem boju za nastop v Melbourne Parku. Avstralijo je moral prisilno zapustiti, obenem pa s svojimi potrdili o tem, kako je bil sredi decembra pozitiven na testiranju za novi koronavirus, poskrbel za nekaj nejasnosti.

Kronološka neusklajenost serijskih številk

Izvid, ki je bil opravljen pozneje, ima nižjo serijsko številko potrditvene kode od šest dni mlajšega izvida. Foto: zajem zaslona Novinar britanske radiotelevizije BBC Jake Horton tako v raziskovalnem članku namiguje, da tu nekaj smrdi. Tudi njega je, podobno kot nemško raziskovalno skupino Zerforschung, ki se je povezala z nemškim časnikom Der Spiegel, zmotila nejasnost ob kronološki neusklajenosti serijskih številk potrditvenih kod na izvidih opravljenih testiranj.

Primerjal je pozitivni izvid PCR-testiranja Novaka Đokovića (16. december) z negativnim, ki je bil izdan šest dni pozneje (22. december). Omenjena dokumenta so odvetniki prvega teniškega igralca na svetu posredovali zveznemu sodišču v Avstraliji, Britanca pa je zmedlo, da je imel negativni izvid, čeprav je bil izdan šest dni pozneje, nižjo serijsko številko potrditvene kode od pozitivnega izvida. Podvomil je o tem, kdaj so bila resnično opravljena testiranja na novi koronavirus, in vse skupaj podkrepil z raziskovalno akcijo, v katero je vključil kar nekaj sodelavcev. Pomagali so mu tudi kolegi v Srbiji, vse skupaj pa je izvedel z namenom, da bi prišel do spoznanja, zakaj ima lahko novejši izvid nižjo serijsko številko. Želel je preveriti, ali serijske številke izvidov rastejo po kronološkem vrstnem redu, in prejeti odgovor na vprašanje, ali so zbrane v enotni nacionalni bazi podatkov.

Neskladje le pri enem izvidu. Pri izvidu Novaka Đokovića.

Rezultate Đokovićevega testiranja je izdal srbski nacionalni institut za javno zdravje. Britanski novinar je pridobil ogromno izvidov testiranj na novi koronavirus v Srbiji iz tistega obdobja, prav vse je izdal srbski institut za javno zdravje, in jih umestil na časovnico. Izkazalo se je, da serijske številke potrditvenih kod rastejo v kronološkem vrstnem redu, kar je še bolj podkrepilo misel o tem, da se v primeru Novakovih izvidov pojavlja nelogično neskladje.

Devetkratni zmagovalec OP Avstralije letos ni mogel nastopiti na znameniti modri podlagi v Melbournu. Teniško sezono naj bi začel prihodnji mesec v Dubaju. Foto: Guliverimage

Raziskovalna akcija je potrdila prisotnost pravila ''pozneje, kot je opravljeno testiranje, višja je številka''. Tako je veljalo pri skoraj vseh pridobljenih izvidih. Neskladje je bilo mogoče opaziti le pri enem dokumentu. Pri pozitivnem izvidu Novaka Đokovića, opravljenem 16. decembra, ta pa, sodeč po časovnici, ki so jo pripravili na BBC, časovno spada v obdobje testiranja med 25. in 28. decembrom. Je to tudi datum, ko je Novak resnično opravil test?

Če bi obveljalo pravilo o kronološkem vrstnem redu, bi moral biti Đokovićev pozitiven test opravljen 10 dni pozneje. Foto: zajem zaslona

Omenjala se je možnost, da bi bilo razhajanje podatkov lahko posledica tega, da so bili po omenjenih testiranjih obdelani v dveh različnih laboratorijih, a jo je pisec ovrgel. Na seznamu pridobljenih izvidov so imeli namreč tudi dva, obdelana v istem laboratoriju kot ''sporni'' pozitivni test Novaka. Opravljena sta bila dva oziroma štiri dni pozneje od Đokovićevega, a sta imela, kar je še povečalo sum o nepravilnostih, nižjo serijsko številko potrditvenih kod. Angleži so zajeli pridobljene podatke iz kar osmih različnih laboratorijev v Srbiji, a niso niti pri enem ugotovili, da bi imeli ločeno serijo potrditvenih kod.

Britanci so vse ugotovitve poslali Institutu za javno zdravje Srbije in vladnemu uradu za informacijsko tehnologijo, poskušali so stopiti tudi v stik s predstavniki Novaka Đokovića in na njih naslovili vprašanje, ali bi lahko pojasnili neskladja, a niso prejeli nobenega odgovora.