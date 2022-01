Znano je, kje bomo spet videli Đokovića

Če držijo informacije, bo Novak Đoković igral na turnirju serije 500 v Dubaju. Beograjčan je na tem turnirju zmagal že petkrat, nazadnje pa je tam igral pred dvema letoma. Turnir bo kar močno zastopan, saj bodo med drugim tam igrali Andrej Rublev, Felix Auger Aliassime, Jannik Sinner, Hubert Hurkacz, Denis Šapovalov … Turnir bo na sporedu od 21. do 27 februarja.

ATP500 Dubai entry list incl. Novak Djokovic pic.twitter.com/Goxj9lYTS7 — Michal Samulski (@MichalSamulski) January 25, 2022

Pred dobrim tednom je zgodba Novaka Đokovića dvignila veliko prahu, potem ko so ga avstralske oblasti izgnale iz Avstralije. Beograjčan namreč ni cepljen, je pa po njegovih besedah v zadnjih šestih mesecih prebolel bolezen covid-19. A to za avstralske oblasti ni bilo dovolj dober razlog za pridobitev avstralskega vizuma. Zato so ga po odločitvi zveznega sodišča poslali domov.

Novak Đoković je lani zmagal OP Francije. Ga bomo gledali tudi letos? Foto: Guliverimage

Na OP Francije bi ga morda že gledali

Kmalu po tistem so iz Francije prišle informacije, da so oblasti sprejele odločitev, da bodo pri njih lahko igrali le športniki, ki bodo polno cepljeni. A pozneje so to spremenili, tako da bodo lahko v Franciji igrali tudi tisti, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli bolezen covid-19. Med temi pa je tudi Đoković.

Foto: Guliverimage

Srbski mediji so že pred časom pisali, da se do konca OP Avstralije ne bo javno oglašal. Po tem pa naj bi eden najboljših teniških igralcev vseh časov povedal svojo plat zgodbe.

"Zelo sem razočaran nad odločitvijo sodišča, potem ko so zavrnili mojo prošnjo za sodni vpogled v ministrovo odločitev o preklicu mojega vizuma. To pomeni, da ne morem ostati v Avstraliji in tako sodelovati na OP Avstralije. Spoštujem odločitev sodišča in z oblastmi bom sodeloval glede svoje deportacije. Ni mi prijetno, da so bili zadnjih nekaj tednov vsi osredotočeni name. Upam, da se bomo zdaj vsi osredotočili na igro in turnirje. Igralcem, uradnemu osebju, prostovoljcem in navijačem želim vse najboljše na turnirju," je v izjavi za javnost takoj po odločitvi avstralskega sodišča zapisal Nole.