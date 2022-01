Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktor Odprtega prvenstva Avstralije in izvršni direktor Teniške zveze Avstralija Craig Tiley je še dejal, da je Novak Đoković kljub vsemu, kar se mu je zgodilo v preteklih dneh, še vedno privrženec Odprtega prvenstva Avstralije, kjer je do zdaj zmagal že devetkrat.

Dejal je še, da 35-letni Srb kljub drugačnim napovedim in govoricam, ki so se razširile v javnosti, ni vložil tožbe proti Avstralski teniški zvezi.

"Jasno je, da bi moral igrati tudi letos, in to bo njegova namera tudi prihodnje leto. Konec koncev gre za številko ena v tenisu," je bil jasen Tiley. Poudaril je, da nihče iz Avstralske teniške zveze ni pritiskal na organizatorje turnirja, da Đoković mora igrati, a da se organizatorji vedno trudijo, da v Melbourne privabijo vse najboljše teniške igralce na svetu.

"Vsako leto se soočamo s pritiskom, da privabimo najboljše igralce. Trudimo se, da jim ponudimo okolje, ki ga obožujejo. In oni res radi igrajo v Avstraliji. Že od nekdaj težimo k temu, da na turnir pripeljemo najboljše igralce in s tem zagotovimo najboljše obračune, naše mesto pa svetu predstavimo v najboljši mogoči luči," je dejal Tiley. Poudaril je še, da je Teniška zveza Avstralije pred začetkom turnirja na zvezno vlado naslovila več vprašanj v zvezi s koronskimi ukrepi, a je bilo zaradi izbruha omikrona glede tega preveč nejasnosti in protislovnih informacij.

Đoković se trenutno mudi na krajšem oddihu v Črni gori, kjer je med drugim obiskal tudi samostan Ostrog in se srečal z metropolitom Joanikijem.

