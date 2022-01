Nekdanja št. 1 v tenisu za obvezno cepljenje: Ni injekcije, ni igranja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Viktorija Azarenka in Rafael Nadal

Zmagovalka dveh turnirjev za grand slam v tenisu Viktorija Azarenka je po zmagi v 2. krogu Odprtega prvenstva Avstralije komentirala sago z necepljenim Novakom Đokovićem in podprla obvezno cepljenje na ženski turneji. Belorusinja je obenem članica sveta igralk WTA, ki se spoprijema z izzivi pandemije covid-19.

V pogovoru na prizorišču uvodnega grand slama sezone v Melbournu - Novaka Đokovića so po sagi izgnali iz Avstralije večer pred prvimi boji - je Viktorija Azarenka priznala, da bi bilo obvezno cepljenje pravno gledano najbrž velik izziv, vendar bi "pomagalo vsem na turneji", če bi združenje WTA vpeljalo pravilo: ni injekcije, ni igranja.

"Z mojega zornega kota je vse zelo jasno. Sama verjamem v znanost. Verjamem, da s cepljenjem pomagamo obvladovati pandemijo, zato sem se tudi cepila," je dejala 32-letna Belorusinja.

Viktorijo Azarenko v Melbournu spremlja sin Leo:

"Če me že sprašujete po mnenju, mislim, da bi bilo obvezno cepljenje koristno za vse na svetu, še posebej pri mednarodnih potovanjih," je novinarjem odvrnila Azarenka, ob tem pa je nekdanja številka 1 dodala, da bi bilo lahko siljenje ljudi k cepljenju problematično.

Nadal: Če bi bili vsi cepljeni, bi to ...

Medtem pa je španski zvezdnik Rafael Nadal, član sveta igralcev ATP, dejal, da za mnenje glede obveznega cepljenja na vseh turnirjih ATP nima dovolj znanja. Dobitnik 20 grand slamov, ki na peti celini lovi rekorden 21. turnir za veliki slam, je sicer poudaril, da se zdi cepljenje proti covid-19 "smiselno".

Rafael Nadal v Melbournu lovi rekordni 21. naslov na turnirju za grand slam. Foto: Reuters

"Že zadnji dve leti se potikamo po 'mehurčkih', igramo v zelo težkih razmerah za vse. Če bi bili vsi cepljeni, bi to znatno prispevalo k izboljšanju našega življenja na turneji in, kar je še pomembneje, izboljšanju življenja zunaj turneje," je poudaril Nadal, ki je polno cepljen, vendar je imel pretekli mesec vseeno nekaj težav ob koronski okužbi.

Saga Đoković je bila navaden "cirkus"

Novak Đoković je moral predčasno zapustiti Avstralijo in ni smel nastopiti na letošnjem OP Avstralije. Foto: Guliverimage Vsi igralci na OP Avstralije morajo biti cepljeni, izjema so le zdravstveni zadržki. S takšnim si je pot na OP Avstralije poskušal utreti prvi igralec sveta Đoković, ki ni cepljen proti covid-19, bil pa je že dvakrat okužen. Po večdnevni pravni sagi so Srbu zaprli vrata za nastop.

Azarenka je dejala, da je bila saga Đoković navaden "cirkus", zato je treba dobro premisliti o prihodnjih izjemah: "Mislim, da takoj, ko je v pravilih tako imenovano sivo območje, obstaja možnost prevar. Pri nekaterih zadevah je preprosto treba zavzeti pristop črno-belo. Po mojem mnenju bi tu morali zavzeti takšno stališče."

Vse kaže, da se Đokoviću lahko izmakne tudi nastop na OP Francije v Parizu. Tamkajšnja ministrica za šport Roxana Maracineanu je v nedeljo zvečer poudarila, da omejitve za necepljene proti covid-19 veljajo tudi za vse športne objekte v Franciji.

Bo Novak Đoković letos lahko branil naslov v Parizu? Foto: Getty Images

Z novo ureditvijo bodo v Franciji zdajšnje "zeleno potrdilo", ki ponuja dokaz o cepljenju, prebolelosti ali negativnem testiranju, spremenili. Po novem negativni test ne bo več dovoljeval obiska številnih objektov, tudi športnih, veljati bo začelo "cepilno potrdilo". Sprememba bo najbrž začela veljati že to soboto.

Med necepljenimi so po podatkih Združenja teniških igralcev (ATP) le trije teniški igralci najboljše stoterice svetovne lestvice.