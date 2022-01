Mladi Španec nadigral Srba, nov "sprehod" Nadala

Španski zvezdnik Rafael Nadal je gladko, s 6:2, 6:3 in 6:4 odpravil nemškega kvalifikanta Yannicka Hanfmanna, 126. igralca s svetovne lestvice. Španec je pred časom osvojil prvi turnir po petih mesecih premora zaradi poškodbe stopala in pokazal zavidljivo raven igre. "Vesel sem in zadovoljen z delom, ki smo ga opravili. Zdaj sem tu in lahko le uživam v tenisu," je ob vrnitvi dejal 20-kratni zmagovalec grand slamov. Nadal je Nemca premagal že leta 2019 v Parizu.

Njegova polovica žreba je v lovu na rekordni 21. grand slam precej lažja, odkar je Avstralija domov poslala prvega igralca sveta Srba Novaka Đokovića.

Navdušil je tudi Nadalov mlajši rojak Carlos Alcaraz. V 2. krogu je v treh nizih odpravil Srba Dušana Lajovića.

Alexander Zverev, tretji nosilec turnirja, bo v drugem krogu igral proti domačinu Johnu Millmanu. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja. Oba sta se tesno končala v korist Zvereva. Bo tesno tudi pod avstralskim soncem?