Prva igralka sveta, Avstralka Ashleigh Barty, je v 2. krogu odprtega prvenstva Avstralije zlahka preskočila italijansko oviro. Lucio Bronzetti je izločila v manj kot eni uri. Francozinjo Harmony Tan so morali z igrišča spraviti na vozičku, potem ko so jo med dvobojem proti Ukrajinki Jelini Svitolini mučili krči v mečnih mišicah. Slovenska dvojica Tamara Zidanšek - Kaja Juvan je navdušila in v prvem nastopu izločila 12. nosilki.

Slovenki izločili 12. nosilki Kaja Juvan je za razliko od njene soigralke v ženskih dvojicah Tamare Zidanšek že izpadla v konkurenci posameznic. Foto: Guliverimage Slovenska teniška dvojica Tamara Zidanšek - Kaja Juvan je uspešno začela nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Slovenska naveza je v prvem krogu s 6:4 in 7:6 (5) po uri in 37 minutah igre izločila 12. nosilki turnirja dvojic, Indijko Sanio Mirza in Ukrajinko Nadijo Kičenok. Slovenki za zdaj še nimata tekmic v drugem krogu. Njuni nasprotnici bosta boljši par iz dvoboja med Romunkama Simono Halep in Elena-Gabrielo Ruse ter romunsko-nemško navezo Jaqueline Cristian - Andrea Petković. Juvanova je med posameznicami nastope končala v prvem krogu, Zidanškova pa je napredovala v drugi krog. V drugem krogu jo čaka Britanka Heather Watson, s katero se je pomerila tudi prejšnji teden na turnirju v Adelaide. Takrat je Slovenka po slabih dveh urah in pol v prvem krogu zmagala z 2:6, 6:2, 7:6 (4).

Bartyjevo čaka še ena Italijanka

Italijanska kvalifikantka je bila le dober trening za Ashleigh Barty, ki si na domačem pragu želi osvojiti prvi naslov v Melbournu. Za zdaj je v sezoni 2022 še neporažena, potem ko je prejšnji teden osvojila turnir v Adelaide.

"Ker nisem ravno najvišja ali največja na igrišču, se trudim kar najbolj izpopolniti začetni udarec. Imam dobro tehniko in če ujamem ritem, vem, da imam dobro orožje," je po zmagi dejala wimbledonska zmagovalka. V tretjem krogu jo čaka precej bolj izkušena tekmica, 30. nosilka Camila Giorgi. Izkušena Italijanka je s 6:2 in 7:6 (2) premagala Čehinjo Terezo Martincovo.

Harmony Tan so po tem, ko je predala dvoboj zaradi krčev, z igrišča odpeljali na vozičku. Foto: Guliverimage

Francozinjo spravili z igrišča na vozičku

Francozinjo Harmony Tan pa so danes morali z igrišča spraviti na vozičku, potem ko so jo med dvobojem proti Ukrajinki Jelini Svitolini mučili krči v mečnih mišicah. Svitolina, sicer 15. nosilka, je imela prednost 5:1 v odločilnem tretjem nizu, preden ji je Tanova dvoboj predala zaradi poškodbe.

V tretji krog je med prvimi napredovala tudi Viktorija Azarenka; Belorusinja je s 6:1 in 6:2 odpravila Švicarko Jil Teichmann. "Z Viko se res dobro poznava, saj sva velikokrat že igrali med seboj, pa še v dvojicah sva igrali skupaj in tudi trenirali. Zame bo pomembno, da pridem na igrišče s svojo najboljšo igro," pa je Svitolina dejala o svoji naslednji tekmici Azarenki, zmagovalki v Melbourne Parku leta 2012 in 2013.

Španka nima težav s kondicijo

Španka Paula Badosa je v zadnjih 10 dneh odigrala kar sedem dvobojev. Foto: Reuters Zlahka je napredovala tudi osma nosilka Paula Badosa, zmagovalka pripravljalnega turnirja v Sydneyju, ki je s 6:0 in 6:3 premagala Italijanko Martino Trevisian. To je bila za Španko že sedma tekma v desetih dneh, a je dejala, da nima težav s kondicijo in se dobro počuti. "Počutim se dobro. Četudi izid morda kaže drugače, tekma ni bila lahka. Z Martino se dobro poznava in je velika borka. vesela sem današnje zmage," je dejala nova številka 6 na svetovni lestvici.

Naomi Osaka, lanska zmagovalka OP Avstralije, bo v drugem krogu igrala proti Američanki Madison Brengle, s katero sta igrali že davnega leta 2013 na turnirju nižje ravni. Enaintridesetletna Američanka ima proti Japonki malo možnosti za presenečenje.

Švicarka Belinda Bencic, aktualna olimpijska prvakinja, je v pripravljalnem obdobju zbolela za covidom, tako da je spustila precejšnji del treninga. Dva tedna ni niti enkrat udarila žogice, a je v prvem krogu po dveh nizih odpravila Francozinjo Kristino Mladenovic. V drugem krogu bo njena nasprotnica Amanda Anisimova, šele 20-letna Američanka.