Slovenka po ogorčenem boju vendarle strla odpor Nizozemke #video

Tamara Zidanšek, ki je lani izpadla v prvem krogu Melbourna, se je za uvod nastopov na prvem grand slamu sezone z 31-letno nizozemsko tekmico merila skoraj dve uri in 27 minut. Po tekmi, polni preobratov in številnih neizsiljenih napak - Zidanškova jih je naredila 48, Rusova pa 60 - pa je izkoristila osmo zaključno žogico podaljšane igre za zmago.

Slovenska tenisačica ni dobro začela dvoboja, saj je izgubila prvi dve igri na svoj začetni udarec in tekmica si je priigrala prednost 4:1, ki jo je zadržala do konca uvodnega niza za zmago s 6:3 po 33 minutah igre.

🎾🇦🇺 | Helaas... Ondanks een voorsprong gaat Rus onderuit in de eerste ronde. Zidansek is klinischer in de beslissende tiebreak. Rus gooit met haar racket. 🇳🇱🧡 #AusOpen



📺 Bekijk de Australian Open live op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+ pic.twitter.com/QA7dok35Ac — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 18, 2022

Tudi drugi niz je Zidanškova slabo začela in zaostajala z 0:2, nato pa le dobila tri zaporedne igre, preden je Rusova izenačila na 3:3. Vseeno je nato slovenska igralka v osmi igri tekmici odvzela servis in nato na svoj začetni udarec po 45 minutah igre dobila drugi niz s 6:3.

Tretjega je Zidanškova začela z breakom in povedla ter prevzela pobudo, si priigrala prednosti 2:0, 3:1, 4:2 in 5:3, nato pa vso prednost zapravila ob zaključku niza. Čeprav je imela Slovenka 5:4 in na svoj servis že 40:0 za zmago v dvoboju, je zapravila vse tri zaključne žoge. Tekmici je dopustila, da je prišla do izenačenja na 5:5 ter imela celo prednost 6:5, na koncu pa je Zidanškova izenačila, tako da je odločala podaljšana igra.

A ko se je že zdelo, da bo Zidanškova po prednosti 5:0 zlahka dobila tie-break in s tem zmagala, je prišlo do novega preobrata. Rusova je prišla do izenačenja na 6. točki, nato povedla s 7:6, preden je Zidanškova izkoristila osmo zaključno žogico in po 68 minutah igre v tretjem nizu zmagala.

V drugem krogu OP Avstralije se bo Zidanškova pomerila z Britanko Heather Watson, s katero se je pomerila tudi prejšnji teden na turnirju v Adelaide. Takrat je Slovenka po slabih dveh urah in pol v prvem krogu zmagala z 2:6, 6:2, 7:6 (4).

Watsonova je bila v prvem krogu Melbourna s 6:3, 5:7 in 6:2 boljša od Egipčanke Mayar Sherif.