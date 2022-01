Murray se je po številnih težavah le prebil v drugi krog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanec Andy Murray je svojo vrnitev na odprto prvenstvo Avstralije, kjer je leta 2019 mislil, da se bo morda moral upokojiti, potrdil s težko prigarano zmago v petih nizih nad 21. nosilcem iz Gruzije Nikolozom Basilašvilijem. Škot, ki v Melbourne Parku igra s posebnim povabilom, se je v drugi krog prebil po treh urah in 55 minutah.

Andy Murray, ki trenutno zaseda 113. mesto na lestvici ATP, je v prvi niz s 6:1 dobil v zgolj 23 minutah, a kakršno koli upanje na rutinsko zmago je splahnelo, ko si je Basilašvili opomogel ter Škotu povzročil kar nekaj težav, 3:6, 6:4, 6:7 (5), 6:4.

Murray je na grand slamu v Avstraliji petkrat zaigral v finalu (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). V četrtek se bo v drugem krogu pomeril z japonskim kvalifikantom Taro Danielom.

Murray: Za mano so težka štiri leta

"Neverjetno je," je kmalu po zmagi na igrišču John Cain Arena dejal Murray: "To so bila težka tri ali štiri leta, a sem vložil veliko trdega dela, da sem prišel sem. Večkrat sem igral na tem igrišču in vzdušje je vedno neverjetno. Tukaj sem že mislil, da sem potencialno odigral svojo zadnjo tekmo, a da sem zmagal v petih nizih, ne bi mogel zahtevati več."

Ruud odstopil zaradi poškodbe

Osmi teniški igralec sveta Norvežan Casper Ruud je le nekaj ur pred dvobojem prvega kroga zaradi poškodbe gležnja odstopil z OP Avstralije, poškodbo je utrpel na treningu.

"Pred dvema dnevoma sem si zvil gleženj. Potrudil sem se igrati po svojih najboljših močeh, a sem ugotovil, da nisem stoodstoten in da ne morem igrati, kot sem si želel. Včeraj in danes sem poskušal malo, da vidim, kakšen je občutek. "Na žalost ni izboljšanja in moram počivati," je dejal Ruud.

Norvežana je v žrebu zamenjal srečni poraženec Rus Roman Safiulin, ki se je danes pomeril s Slovakom Alexom Molčanom; ta je bil boljši v štirih nizih.

V naslednji krog se je prebil tudi lanski finalist Rus Dimitrij Medvedjev, drugi nosilec, ki je v treh nizih ugnal Švicarja Henrija Laaksonena. Prav tako je napredoval njegov rojak Andrej Rubljov, peti nosilec, olimpijski prvak iz Tokia, ki je lani v Melbournu zaigral v četrtfinalu.