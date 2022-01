Znano je, kam je po avstralski kalvariji odpotoval Đoković

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poročajo srbski mediji, se je 35-letni Novak Đoković, ki se je zaradi zavračanja cepljenja proti covid-19 znašel v nezavidljivi situaciji, na krajši oddih v Črno goro odpravil s prijatelji.



Novak Đoković je svoje potovanje po Črni gori začel v Tivtu:

Med obiskom samostana Ostrog v Črni gori:

Najprej se je ustavil v mestu Tivt, kjer ima stanovanje, pozneje je obiskal samostan Ostrog, kjer se je srečal z metropolitom Joanikijem, trenutno pa se nahaja v priljubljenem smučarskem središču Žabljak na severozahodu Črne gore. Ob tej priložnosti se je srečal tudi s člani t. i. Durmitorkske iniciative, ki so ga pričakali s šampionskim zajtrkom in rakijo.

Kot so zapisali na Facebooku, so se s teniškim asom pogovarjali tudi o perspektivi tega območja in možnosti Đokovićevega vlaganja v sam razvoj Žabljaka.

Некада је и најбољима потребно само да их неко саслуша.



- Новак Ђоковић и митрополит Јоаникије под Острогом. 21. 1. 2022. pic.twitter.com/a9W31pmood — MilanSremac (@MilanSremac) January 21, 2022

Tam je naletel tudi na priljubljenega črnogorskega vplivneža Jovana Radulovića, ki je njuno srečanje in pripovedovanje vicev ovekovečil z objavo na družbenih omrežjih.