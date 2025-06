S padcem cen Dogecoina (DOGE) in Shiba Inuja (SHIB) se vlagatelji množično usmerjajo v XYZVerse (XYZ)

Ker priljubljeni meme kovanci izgubljajo vrednost, se pozornost usmerja k nepričakovanemu tekmecu. XYZVerse vzbuja zanimanje s sunkovitim 30-odstotnim skokom vrednosti. Ta premik od znanih žetonov v smeri novih priložnosti spodbuja vlagatelje k raziskovanju alternativ. Kaj poganja hiter vzpon XYZVerse in kaj bi to lahko pomenilo za širši trg kriptovalut?

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,003333 ameriškega dolarja.

V naslednji, 13. fazi predprodaje se bo cena povečala na 0,005 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli deset milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) je v zadnjih šestih mesecih beležil precejšnja nihanja. Trenutno se giblje med 0,18 dolarja in 0,22 dolarja, kar pomeni 55,14-odstoten padec v tem obdobju. Kljub temu je v zadnjem mesecu pridobil 10,14 odstotka, kar nakazuje možnost vzpona. Ta kontrast med dolgoročnim padcem in kratkoročnim okrevanjem poudarja visoko volatilnost kovanca.

V zadnjem tednu se je cena DOGE znižala za 13,71 odstotka, kar odraža kratkoročne nihaje na trgu. Preprost desetdnevni drseči srednik znaša 0,20 dolarja, kar je nekoliko več kot stodnevni srednik pri 0,19 dolarja – to nakazuje rahel kratkoročni zagon navzgor.

Indeks relativne moči (RSI) pri 51,66 kaže na nevtralno območje – kovanec ni ne prekupljen ne preprodan. Podobno tudi stohastični indikator pri 40,97 podpira nevtralen pogled.

Pomembne ravni:

Najbližja odpornost (resistance): 0,25 dolarja – preboj te ravni bi lahko vodil k naslednji tarči pri 0,30 dolarja, kar pomeni potencialno rast za več kot 36 odstotkov glede na zgornjo mejo trenutnega razpona.

Podpora (support): najbližja je pri 0,16 dolarja, druga pri 0,11 dolarja – padec do druge podpore bi pomenil izgubo do 50 odstotkov.

MACD vrednost 0,0009 nakazuje blago pozitivno gibanje, vendar ne daje močnega signala v eno ali drugo smer. To pomeni, da je prihodnja smer DOGE še odprta in bo verjetno odvisna od širših tržnih premikov in razpoloženja vlagateljev.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) je v zadnjem času doživel občutna nihanja. V preteklem tednu se je njegova cena znižala za 8,95 odstotka in se trenutno giblje med 0,00001189 dolarja in 0,00001438 dolarja. Ta kratkoročni padec je v nasprotju z rahlim mesečnim porastom v višini 1,23 odstotka, kar potrjuje visoko volatilnost SHIB na trgu.

V širšem šestmesečnem obdobju je SHIB izgubil 60,12 odstotka vrednosti, kar kaže na občuten dolgoročni trend navzdol.

Tehnični indikatorji:

RSI (indeks relativne moči) znaša 52,73 , kar kaže na nevtralno stanje – SHIB ni niti prekupljen niti preprodan.

Preprosti drseči sredniki (SMA): desetdnevni SMA je pri 0,00001323 dolarja , stodnevni SMA pa pri 0,00001289 dolarja , kar nakazuje možno stabilizacije cene.

MACD: vrednost 0,0000000816 kaže na blag, a nevtralen zagon.

Stohastični indikator: 50,78 dodatno potrjuje ravnotežje med bikovskimi in medvedjimi silami.

Ključne ravni:

Odpornost (Resistance): Prva raven: 0,00001581 dolarja Druga raven: 0,0000183 dolarja.

Če SHIB preseže ti ravni, lahko sledi rast med deset in 15 odstotkov .

Podpora (Support): Prva raven: 0,00001083 dolarja Druga raven: 0,00000834 dolarja.

Padec pod ti točki bi lahko pomenil nadaljnjo izgubo zaupanja in nove padce.



Čeprav DOGE in SHIB ostajata močna igralca na trgu, se vlagatelji vse bolj usmerjajo v XYZVerse (XYZ) – prvi športni-memecoin, ki združuje svet memov in športa. Projekt ambiciozno cilja na 20 tisoč-odstotno rast v trenutnem bikovskem trendu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.