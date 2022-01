Nov šok za Đokovića: ali ne bo smel igrati tudi na OP Francije?

Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, je pred dnevi v Avstraliji razkril, da se ni cepil. Prav zato je tudi želel izkoristiti zdravstveno izjemo, ki pa jo je avstralsko sodišče razveljavilo. Na podlagi tega je izgubil možnost, da zaigra na OP Avstralije, kjer je zmagal sicer že devetkrat. Podobna usoda ga lahko spomladi doleti tudi v Parizu, kjer se odvija OP Francije.

#BREAKING All athletes who wish to compete in France will have to be vaccinated against Covid-19, government sources tell AFP #AFPSports pic.twitter.com/yRVW0KHRWn