Organizatorji OP Francije že sprejemajo pravila za necepljene igralce

Organizatorji teniškega odprtega prvenstva Francije so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da se dogovarjajo s tamkajšnjimi oblastmi ter zdravstvenimi organi glede posebnih dovoljenj in vzpostavitev zdravstveno nadzorovanega okolja za nastop necepljenih teniških igralcev na Rolandu Garrosu.

To je v pogovoru za AFP potrdil Gilles Moretton predsednik Francoske teniške zveze (FFT), ki organizira drugi grand slam v sezoni. To je sporočil po tem, ko so prvega igralca sveta Srba Novaka Đokovića avstralske oblasti izgnale po zapletu z ustreznostjo njegove vize.

"Naše delovne skupine sodelujejo z javnimi organi, da bi pravočasno določili pravila za sprejem necepljenih tujih športnikov na naš turnir," je dejal Moretton.

Francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu je pretekli teden razglabljala o vzpostavitvi zdravstveno nadzorovanega mehurčka, ki bi necepljenim igralcem omogočil igranje na pariškem rdečem pesku.

Iz najboljše stoterice le trije niso cepljeni

Med necepljenimi so po podatkih Združenja profesionalnih teniških igralcev (ATP) le trije predstavniki najboljše stoterice lestvice ATP. Eden od teh je Đoković, ki je moral zapustiti Avstralijo, potem ko je avstralsko zvezno sodišče zavrnilo njegovo pritožbo zoper preklic njegovega vizuma. Vladna stran je argumentirala, da številka ena moškega tenisa v Avstraliji predstavlja "zdravstveno tveganje".

OP Avstralije in Avstralska teniška zveza, ki turnir organizira, sta tako izgubila enega svojih najbolj prepoznavnih obrazov. Srb bi namreč v Melbournu lovil deseti naslov in skupno rekordnega 21. na turnirjih velike četverice.

Razumejo razočaranje Đokovića

To možnost bo imel 34-letni Beograjčan po vsej verjetnosti v Franciji v mesecu juniju je po pisanju AFP prepričan Moretton. "Novak je velik šampion in lahko razumemo njegovo razočaranje, ker ne bo branil naslova na OP Avstralije. Seveda pa so naše misli tudi pri organizatorjih turnirja," je dodal Moretton.

Če bo srbski zvezdnik v Parizu lahko nastopil, bo v Parizu lovil svoj tretji naslov (2016, 2021).