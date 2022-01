Španskemu dragulju uspelo hitreje kot Đokoviću, Federerju in Nadalu

Mlademu španskemu teniškemu igralcu Carlosu Alcarazu napovedujejo bleščečo prihodnost. Na svetovni jakostni lestvici je vse višje, na OP Avstralije pa se je že zavihtel med nosilce. To mu je uspelo pri 18 letih in osmih mesecih. "Sveta teniška trojica" – Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal – je svoje ime prvič na seznamu nosilcev na turnirju za grand slam uzrla nekoliko pozneje.

Na letošnjem OP Avstralije se piše zgodovina. Španski teniški dragulj Carlos Alcaraz je postal najmlajši nosilec na turnirju za grand slam v zadnjih 32 letih. V skupino priljubljenih četverčkov spadajo teniški dvotedenski spektakli v Melbournu, Parizu, Londonu in New Yorku, na njih pa vse od nekdanjega čudežnega ameriškega dečka Michaela Changa, ki je bil pri 18 letih in šestih mesecih 11. nosilec na US Opnu (1990), ni bilo junaka, ki bi ga uvrstili na seznam postavljenih igralcev tako mladega, kot je trenutno Alcaraz.

18-letni španski up, sicer varovanec nekdanjega španskega asa Juana Carlosa Ferrera, se pridno vzpenja na lestvici ATP. Ta teden je na 31. mestu, kar je njegov najboljši dosežek. Če sklepamo po uvodnih predstavah v Melbournu, kjer je v uvodnem nastopu Čilencu Alejandru Tabilu prepustil le sedem iger, danes pa je v 2. krogu brez večjih težav izločil izkušenega Srba Dušana Lajovića (6:2, 6:1 in 7:5), se mu v domovini kengurujev obeta vrhunski rezultat, s katerim bo ob naslednji lestvici ATP deležen še izboljšanja uvrstitve.

Mlajši od Rafaela, Novaka in Rogerja

Novak Đoković je bil prvič nosilec na največjem turnirju leta 2006 v New Yorku. Foto: Reuters Alcaraz je čast, da nastopi v vlogi nosilca na turnirju za grand slam, dočakal hitreje od treh rekorderjev, 20-kratnih zmagovalcev turnirjev za grand slam, Novaka Đokovića, Rogerja Federerja in Rafaela Nadala. Srb, ki je moral letos po dolgi sagi zapustiti Avstralijo in ne brani lovorike v Melbournu, je bil prvič v karieri nosilec pri 19 letih in treh mesecih (20. nosilec na US Opnu 2006).

Še pozneje se je med nosilci na enem izmed četverčkov znašel 40-letni Federer, ki ga letos ni v Melbournu. Švicar je bil leta 2001, na nepozabni izvedbi Wimbledona, kjer je neverjetno pot od povabljenca do zmagovalca prehodil Hrvat Goran Ivanišević, postavljen kot 15. nosilec. Star je bil 19 let in deset mesecev.

Takrat še dolgolasi Roger Federer je leta 2001 v Wimbledonu izpadel v četrtfinalu proti Timu Henmanu. Foto: Reuters

Od trojice največjih je najmlajši kot nosilec na turnirju za grand slam debitiral Nadal. Letos v Melbournu naskakuje rekordni 21. grand slam kot šestopostavljeni igralec, prvič pa je bil nosilec leta 2005, ko je bil na OP Francije, svojem najljubšem in najuspešnejšem turnirju, četrti nosilec. Pri 18 letih in 11 mesecih. Njegov mlajši rojak Alcaraz ga je tako prehitel za tri mesece.

Rafael Nadal je leta 2005 prvič zaigral kot nosilec na OP Francije in osvojil turnir. Foto: Reuters

"Vedno je dobro biti nosilec, saj se v uvodnih krogih lahko izogneš najboljšim igralcem. To je manjša prednost, ki je vedno dobrodošla. Mislim, da sem si zaslužil to mesto. Zdaj sem že skoraj med 30 najboljšimi na svetu. Lepo je, ko te drugi igralci spoznavajo in si od njih deležen vedno večjega spoštovanja," je dejal Alcaraz, ki ga v naslednjem krogu čaka pravi preizkus moči.

Njegov naslednji tekmec bo sedmi nosilec, Italijan Matteo Berrettini. Ko sta se srečala nazadnje, bilo je lani na Dunaju, se je zmage veselil španski najstnik. Bilo je zelo tesno, Alcaraz je dobil podaljšano igro tretjega, odločilnega niza. Kako se bo razpletlo tokrat?