Legendarni Ćiro spet dviguje prah: Hči se noče cepiti, ne oglašam se ji več na telefon #video

"Verjetno je Đoković deloma tudi sam kriv za razplet, a vse bi se lahko rešilo precej bolj elegantno," meni nekdanji nogometni trener Ćiro Blažević, ki je znan po svojih neposrednih izjavah. "Maltretiranje ni dovoljeno, ampak njega, takšno športno veličino, so kljub temu maltretirali. Nisem pristaš privilegijev, ampak oni (Avstralci, op. p.) so naredili cel kaos. Eden lahko vstopi v državo, drugi ne sme. Avstralija zame ni več urejena država. V tej konfuznosti je izgubila vso kredibilnost, Đokovića so zadrževali kot kriminalca," je bil oster.

Ćiro Blažević je bil gost oddaje V nedeljo ob dveh:

Priznal je, da srbskega teniškega zvezdnika, ki je pravkar na poti v Beograd, obožuje. "Velik človek je, ne poznam ga osebno, a vseeno mu želim stisniti roko. Gre za športnika, ki nima predsodkov, kar je zelo pomembno, saj smo športniki rojeni za to, da gradimo mostove, da umirjamo strasti, in vse to on počne. Našega Ivaniševića je vzel za svojega trenerja, kar je največja potrditev, da res nima nobenih predsodkov," je Blažević včeraj v oddaji V nedeljo ob dveh na vse pretege hvalil srbskega teniškega igralca.

Moti ga Đokovićev odpor do cepljenja

A kljub navdušenju nad njim je vseeno zmogel pogledati izza rožnatih očal. "Vendar pa tudi Novak ni povsem nedolžen v tej zgodbi. Žalosten sem zaradi temnega madeža, ki si ga je prislužil. Ne bi smel tako deklarativno kompromitirati nečesa, kar rešuje človeštvo. Glede na njegov značaj bi lahko človeštvu pomagal s tem, da bi izjavil: Cepil se bom," je bil jasen Blažević, ki o tej temi nerad in težko govori.

"Moji otroci imajo idiotsko filozofijo"

Razlog se skriva prav v njegovi družini. "O tej temi mi je težko govoriti, saj imam otroke, ki se ne želijo cepiti. Ne morem jih več kaznovati tako, da jih našeškam, pa bi najraje jih, saj imajo idiotsko filozofijo. Pretvarjajo se, da znajo več kot strokovnjaki z vsega sveta. Imam tri otroke in šest vnukov in z njimi se prepiram zaradi običajne injekcije. Tudi moj sin se je okužil s koronavirusom, pa njegova žena in sin. Molil sem, da bi ozdraveli. Moja hči Katarina, ki živi v Lozani, tako fanatično nasprotuje cepljenju, da se ji sploh več ne oglašam na telefon. Ne posluša očeta, ki ji je vse to omogočil! In zdaj sem jaz budala, ona pa tista, ki je pametna. Ne morem biti jaz budala pri 87 letih in ob vsem, kar sem preživel. Ona meni pravi: Oče, če se ne bi cepil, ne bi dobil raka," je še šokiral Ćiro, ki je že tretjič zbolel za rakom.

