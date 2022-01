Dobra novica za Novaka Đokovića, Francija spremenila pravila

Še pred kratkim je veljalo, da bodo tudi na OP Francije, drugem grand slamu sezone, ki bo v Parizu potekal od 16. maja do 5. junija, lahko zaigrali le polno cepljeni teniški igralci in igralke, a je prišlo do za Đokovića srečnega preobrata. Francoske oblasti so spremenile pravila in bodo vstop v državo ter tekmovanje na Roland Garrosu dovolile tudi igralcem, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19, poroča srbski Blic.

S tem za enega najboljših teniških igralcev v zgodovini ni več ovir, saj je covid-19 prebolel decembra lani in bo do začetka velikega turnirja na peščeni podlagi še izpolnjeval pogoje francoskih oblasti. Vendar le, če se do maja še kaj ne spremeni.

