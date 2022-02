Novaku Đokoviću tudi "doma" ne kaže prav nič dobro

Željko Franulović in Novak Đoković. Foto: Guliverimage

V četrtek so ameriški mediji poročali, da je Novak Đoković na seznamu igralcev, ki bi lahko igrali v Indian Wellsu, a tam zahtevajo, da so igralci cepljeni. Za zdaj ni nič drugače niti v Monte Carlu, kjer je prvi evropski turnir serije masters na peščeni podlagi. Turnir se bo odvijal od 9. do 17. aprila, vse pa zanima, kakšne možnosti ima prvi igralec sveta, da bi lahko zaigral na "domačem" turnirju. Beograjčan namreč s svojo družino že nekaj let živi v Monte Carlu.

Za Đokovića je znano, da ni zagovornik cepljenja. Foto: Reuters

Željko Franulović, direktor tega prestižnega turnirja, je bil v svoji izjavi jasen. Torej, da bo moral tudi Novak Đoković izpolnjevati vsa pravila. "Za vstop v Francijo je prvi pogoj, da ste cepljeni. Protokol ATP omogoča udeležbo na turnirju, če je bil igralec mesec dni pred turnirjem okužen s koronavirusom. Kolikor mi je znano, Đoković še ni bil cepljen. Če bo Novak izpolnjeval pogoje, ga bomo sprejeli odprtih rok," je za L'Equipe uvodoma povedal Željko Franulović, nekdanji hrvaški teniški igralec.

"Pogovarjali smo se z vsemi igralci. Vsi razen njega so cepljeni. Ne moremo se postaviti v njegov položaj in predvidevati, kaj bo naredil. Odločitev je povsem v njegovih rokah," je še dodal.

Đoković je lani na turnirju v Monte Carlu izpadel v osmini finala. Foto: Guliverimage

Turnir zaradi odsotnosti prvega igralca ne bo trpel

Čeprav si želijo, da bi Đoković igral na turnirju v Monte Carlu, pa po drugi strani trdijo, da turnir zaradi morebitne odsotnosti Srba ne bo utrpel nobene škode, saj bodo ljudje vedeli, zakaj ga ne bo. "Preostali igralci iz prve deseterice bi morali igrati, z izjemo Rogerja Federerja, ki še vedno okreva po poškodbi kolena. Bil bi pravi čudež, da bi si do takrat opomogel."

Dokončni seznam igralcev bo znan 14. marca , organizatorji pa pričakujejo, da se bo na tribunah skupno zbralo okrog 135 tisoč gledalcev.

Iz Avstralije so ga zaradi njegovega statusa deportirali

Đoković, 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, bo letos prvič zaigral na turnirju v Dubaju, ki bo na sporedu od 21. do 26. februarja. Beograjčan pa je pravo sago doživljal na letošnjem OP Avstralije, ko je želel izkoristiti zdravstveno izjemo za vstop v Avstralijo. Celotno dogajanje se je preselilo na sodišče, ki je na koncu odločilo, da Novak ne izpolnjuje pogojev za pridobitev avstralskega vizuma. Zato je moral nemudoma zapustiti deželo tam spodaj. Od takrat se je eden najboljših teniških igralcev vseh časov zavil v molk. Pred kratkim, ko je bil na obisku pri Aleksandru Vučiću, je prosil za potrpljenje in potrdil, da bo kmalu povedal svojo plat zgodbe.

Po nekaterih ugotovitvah ima zgodba Novaka Đokovića nekaj neskladnosti. Foto: Guliverimage

Kar nekaj nejasnosti v Đokovićevi zgodbi

Spomnimo, da je v njegovi zgodbi nekaj neskladnosti, ki na Srba mečejo slabo luč. Novinar britanske radiotelevizije BBC Jake Horton tako v raziskovalnem članku namiguje, da tu nekaj smrdi. Tudi njega je, podobno kot nemško raziskovalno skupino Zerforschung, ki se je povezala z nemškim časnikom Der Spiegel, zmotila nejasnost ob kronološki neusklajenosti serijskih številk potrditvenih kod na izvidih opravljenih testiranj.