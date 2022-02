Preobrat: se bo Novak Đoković res cepil?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković in cepljenje

Daniel Müksch je napisal biografijo Novaka Đokovića, in na podlagi tega predvidevamo, da srbskega teniškega zvezdnika zelo dobro pozna. Kot smo v uvodu zapisali, Müksch meni, da se bo šel Beograjčan cepit, in ob tem za televizijo Servus TV navedel morebitne razloge. "Morda sta k tej odločitvi pripomogla finale v Melbournu in Nadalova 21. zmaga na turnirjih za grand slam."

Novak Đoković po prihodu domov, potem ko je bil iz Avstralije deportiran. Foto: Guliverimage

Znano je, da ni zagovornik cepljenja

Spomnimo, da je Rafael Nadal v nedeljo na OP Avstralije osvojil 21. lovoriko na turnirjih za grand slam in se na ta način odlepil od Rogerja Federerja in Novaka Đokovića, ki imata 20 zmag. Tako Švicar kot Srb imata v letošnji sezoni možnosti, da ujemate Španca, a za Đokovića so trenutne okoliščine zelo težke.

Znano je, da 34-letni Beograjčan ni zagovornik cepljenja in se tudi ne želi cepiti proti bolezni covid-19. Ravno to stališče mu je preprečilo nastop v Melbournu, pod vprašajem pa so tudi njegovi nastopi na preostalih letošnjih turnirjih za grand slam.

Srđan Đoković je bil oster v svojih odzivih. Foto: Guliverimage

Družina mi ni delala nobene usluge

Müksch je med drugim povedal, da deportacija iz Avstralije in zmaga Rafaela Nadala zagotovo nista potrli Novaka Đokovića. Pravi, da je vloga "avtsajderja" ukoreninjena v njegovem značaju. Novak pa je tudi eden od mnogih, ki pravi, da mu družina z dejanji v rodnem Beogradu ni delala prav nobene usluge. Pri tem je imel v mislih ostre odzive očeta Srđana Đokovića, potem ko je bil Novak zaprt v hotelu za migrante.

"Držijo ga v ujetništvu. Teptajo ga, ampak tako teptajo tudi Srbijo in srbski narod. Prvi mož Avstralije, Scott Morrison, si je upal napasti Novaka in ga izgnati, ko sploh še ni stopil v njihovo državo," so bile besede Srđana na novinarski konferenci, ki jo je organizirala njegova družina.