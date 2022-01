Verjeli ali ne, po zmagi Nadala sta se oglasila Đoković in Federer

O rivalstvu velike trojice (Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković, op. p.) nam ni treba veliko razpravljati. Kako veliki prijatelji so zunaj igrišča, ne vemo, a vsekakor gre med njimi za veliko spoštovanje. Ob rekordni zmagi Rafaela Nadala sta se oglasila tako Srb kot Švicar in mu namenila same pohvalne besede.

Đoković: Neverjeten uspeh

Letošnja usoda Novaka Đokovića je zelo dobro znana svetovni javnosti. Prvi igralec sveta je moral pred dvema tednoma po odločitvi avstralskega sodišča zapustiti Avstralijo. Srb namreč ni izpolnjeval pogojev za pridobitev avstralskega vizuma, zato letos ni mogel braniti lanske zmage. Kljub velikemu razočaranju se je Beograjčan oglasil in svojemu rivalu športno čestital za rekordno zmago.

Đoković je sprva zapisal, da smo letos na OP Avstralije videli veliko vrhunskega tenisa in da so bili finalni dvoboji nekaj posebnega. Štiriintridesetletni Beograjčan se je spomnil tudi na sobotni finalistki. "Čestitam Ashleigh Barty za njen nastop pred domačim občinstvom in Danielle Collins. Rafaelu Nadalu čestitam za 21. zmago. Neverjeten uspeh. Zmeraj ima ta borbeni duh, ki je še enkrat prevladal. Daniil Medvedjev je dal vse od sebe. Igral je s strastjo in resnostjo, ki smo jo od njega pričakovali," je zapisal prvi igralec sveta.

Roger Federer in Rafael Nadal se dobro razumeta tudi zunaj igrišč. Foto: Gulliver/Getty Images

Foto: instagram

Zelo pozoren v svojem zapisu je bil tudi Roger Federer, ki se sicer redko oglaša na družbenih omrežjih. Baselčana že nekaj časa nismo videli na igrišču. Kdaj ga bomo spet videli, za zdaj še ni znano.

"Kakšen dvoboj. Čestitam, potem ko si postal prvi teniški igralec med posamezniki, ki je osvojil 21 lovorik za grand slam. Še nekaj mesecev nazaj sva se šalila, da sva oba na berglah. Neverjetno. Nikoli ne podcenjujte velikega zmagovalca in njegove delovne vneme. Predanost in borbenost, ki ju imaš, je navdih zame in za mnoge druge na svetu. Počaščen sem, da lahko to obdobje delim s teboj, in v čast mi je, da sem te spodbudil, da si dosegel še več. Kakor si ti to delal zame zadnjih 18 let. Prepričan sem, da te čaka še veliko dosežkov, ampak zdaj moraš v tem uživati," je zapisal Federer.