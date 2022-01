Po zmagi Nadala: razbit televizor in solze komentatorja #video

Solze strokovnega komentatorja Kako velika je zmaga Rafala Nadal kažejo tudi solze Alexa Corretje, nekdanjega vrhunskega teniškega igralca, danes pa strokovnega komentatorja. Danes 47-letni Španec ob zmagi svojega rojaka ni mogel skrivati solz in je komaj kaj povedal v mikrofon. àlex corretja’s reaction to rafa winning his 21st grand slam title is just the sweetest thing ever 😭 @AlexCorretja74 @RafaelNadal pic.twitter.com/p2qOWtDSXO — natalie (@_naterzzzz) January 30, 2022

Rafael Nadal in Daniil Medvedjev sta prikazala dvoboj, ki ga bodo ljubitelji tenisa še dolgo pomnili. Skoraj pet ur in pol smo gledali tenis na najvišji ravni. Igralca nista popuščala niti za milimeter. In ko se je na trenutke zdelo, da bo vsega konec, smo lahko gledali še boljši tenis.

Eden najbolj čustvenih dvobojev v karieri

Rafael Nadal je zaostajal že za dva niza in vsi so ga praktično že odpisali, potem pa se je vrnil kot feniks iz pepela, ter po petih nizih in po več kot petih urah deset let mlajšega nasprotnika spravil na kolena. S to zmago se je zapisal v zgodovino tenis, potem ko je še 21. zmagal na turnirjih za grand slam. S tem je prehitel Novaka Đokovića in Rogerja Federerja.

"Dober večer ali vsaj dobro jutro. Vem, da je to težek trenutek za Daniila. Sam sem bil že večkrat v tem položaju. Brez dvoma boš to lovoriko še nekajkrat dvignil v tvoji karieri," je uvodoma povedal Nadal, ki je priznal, da je bil to zanj eden najbolj čustvenih dvobojev v karieri.

Morda pa to ni zadnjič

"Občutek je neverjeten. Pred mesecem in pol nisem vedel, ali se bom lahko sploh vrnil, zdaj pa ima to lovoriko v rokah. Hvala vsem za podporo, zadnja dva tedna sem imel tukaj neverjetno podporo. Ne morem pojasniti, kakšni so moji občutki. Trudil se bom in poskusil bom, da prihodnje leto spet pridem," je povedal rekorder v zmagah na turnirjih za grand slam.

Navdušen nad Rafo

Daniil Medvedjev ostaja pri eni zmagi za grand slam, potem ko je lani zmagal na OP ZDA. Bil je v zelo težkem položaju, saj občinstvo ni bilo na njegovi strani, kar jim je tudi večkrat pokazal. V svojem govor je bil vendarle bolj zadržan in o svojem nasprotniku z izbranimi besedami.

"Težko je najti besede po petih urah in pol. Rafa, čestitam. Po dvoboju sem se spraševal, ali si utrujen, ali si še sploh živ po vsem tem. Raven dvoboja je bila res visoka. Rafa, ti si dvignil raven po drugem nizu. Neverjeten si. Fantje imate veliko rivalstvo in ni še konec," se ob svojem govoru dotaknil velike trojice (Rafael Nadal, Novak Đoković in Roger Federer op. p.).

25-letni Rus se ni pozabil zahvaliti svoji ekipi, prav tako pa se je na poseben način spomnil na svojo ženo, ki je tokrat ni bilo v Melbournu. "Po navadi je moja žena tukaj, ampak zdaj je doma. Verjetno je televizija že razbita. Moram se tudi njej zahvaliti," je po dvoboju povedal drugi igralec sveta.