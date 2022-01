Daniil Medvedjev, drugi teniški igralec sveta, je v petek s svojim pristopom do sodnika znova dvignil veliko prahu. Rus, ki je sodniku zabrusil, da je neumen, se je po dvoboju za svoja dejanja pokesal. Športna javnost je bila spet razdeljena. Nekateri so Rusa ostro kritizirali, drugi pač ne.

The camera angle cracks me up every time. #AusOpen pic.twitter.com/dUKMYgi1xd — Tyson Whelan (@tyson_whelan) January 28, 2022

"Njegov oče lahko govori pri vsako točki!? Ali si neumen? O moj bog. Kako slab človek si. Kako si lahko tako slab v polfinalu turnirja za grand slam," je bruhalo iz Rusa, potem ko je izgubil drugi niz. Med drugim je sodnika označil celo za "malo muco". Sodnik je zmerjanje spremljal presenetljivo mirno, Medvedjev pa jo je odnesel brez opozorila ali kazni.

"If you don't call it, you are a small cat?"

"Medvedev vs Tsitsipas pic.twitter.com/WS7yPXJGtb — Llama Says☄🌠🚀 (@funnyzeitgist) January 28, 2022

Daniil Medvedjev se je po dvoboju pokesal. Foto: Guliverimage

Drugi igralec sveta, ta je v polfinalu po štirih nizih premagal Stefanosa Cicipasa, se je po končanem dvoboju posul s pepelom. Menil je, da bi sodnik lahko bolj nadzoroval dvoboj, opozarjal občinstvo in predvsem očeta Stefanosa Cicipasa. Ta naj bi se s tribune oglašal ob vsaki točki, kar je v tenisu prepovedano. Pravzaprav ni povsem znano, ali je spodbujal svojega sina ali mu je dajal navodila. A to ni prvič, da so imeli igralci očeta Cicipasa v zobeh.

"Žal mi je, ni bilo lepo. Vem, da se trudi. Tako kot vsak drug sodnik da vse od sebe, ampak tenis je boj drug proti drugemu. Res spoštujem igralce, ki nikdar ne pokažejo svojih čustev. To je težko, ker jaz sem res čustven. Temu se bom moral še posvetiti in res se oproščam," se je pokesal drugi igralec sveta.

"Bil sem povsem iz sebe. Sploh se nisem več nadziral, zato sem vesel, da sem zmagal. Takšne stvari pogosto povzročijo izgubo koncentracije. Naslednja igra se je začel zelo slabo. Bilo je 15:40 in takoj sem začutil, da izgubljam nadzor. K sreči sem se hitro pobral," je še dejal 25-letnik.

Medvedev Tsitsipas handshake. Quite polite. #AusOpen pic.twitter.com/187eDZrA7T — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 28, 2022 Že nekaj časa je znano, da se Grk in Rus ne razumeta najbolje. Sicer se kot igralca spoštujeta, ampak zunaj igrišč skorajda ne govorita. Da je to res, se je videlo pri rokovanju na mreži, ko Cicipas nasprotniku ni mogel pogledati v oči. Vseeno je treba vedeti, da je pri takšnih dvobojih veliko v igri.

Justine Henin ostro obsoja takšna dejanja

Športna javnost, pa tudi teniški poznavalci, so bili razdeljeni. Nekateri takšno obnašanje ostro obsojajo, medtem ko drugi menijo, da je prav, da igralec pokaže svoja čustva. Justine Henin, nekdaj prva igralka sveta, je prepričana, da je Daniil prestopil mejo in da se s sodnikom ne bi smel pogovarjati na takšen način. "Morda je imel celo prav, ampak to, kar je naredil, je preseglo vse meje. Po dvoboju se je opravičil, ampak ne vem, ali bom to kar tako pozabila," je povedala danes 39-letna Belgijka.

Foto: Reuters

Legendarni Američan ima rad takšne izbruhe

Povsem drugačen pogled na to ima legendarni John McEnroe. Legendarni Američan je bil v svoji karieri znan po tem, da se je pogostokrat prepiral s sodniki in jih tudi zmerjal. Še huje, kot je to v petek storil Medvedjev.

"Verjetno ste se obrnili na napačno osebo, če me sprašujete, ali bi moral sodnik kaznovati igralca. Sam rad vidim čustva, saj to naredi stvari še bolj zanimive. Če nekdo včasih govori neumnosti, kot smo v preteklosti delali jaz in Jimmy Connors ali Lendl in jaz, so stvari še bolj zanimive. Osebno mi je to všeč," je povedal McEnroe.

V finalu OP Avstralije bosta v nedeljo igrala Rafael Nadal in Daniil Medvedjev. Finale bo na sporedu ob 9.30 po slovenskem času.