Avstralci po 44 letih zadržujejo dih

Ashleigh Barty se na letošnjem turnirju zdi nepremagljiva, potem ko je vse dvoboje dobila brez izgubljenega niza. Pravzaprav v predhodnih dvobojih njena zmaga ni bila nikoli pod vprašajem. Svoje nasprotnice je premagovala kot za stavo.

Njena nasprotnica bo Američanka Danielle Collins, trenutno šele 30. igralka sveta. Ta ima na Avstralijo lepe spomine, saj je že leta 2019 igrala v polfinalu. Letošnji finale pa je zanjo nova izkušnja. Američanka je pred tem že večkrat poudarila, da se je od svojega sedmega leta žrtvovala za te trenutke.

Mineva 44 let, odkar je zadnja avstralska teniška igralka zmagala na OP Avstralije. To je leta 1972 uspelo Chris O'Neil. Zato so avstralski navijači pred odločilnim dvobojem precej na trnih. "Mislim, da sem to že večkrat doživela, a v soboto bo to zame nova izkušnja. Za to bom šla nasmejana na igrišče in poskušala kar najbolje opraviti svojo nalogo. Neverjeten januar in neverjetno poletje. Res se veselim zadnjega dvoboja tukaj. Želim si uživati," je še povedala prva igralka sveta.

Igralki sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje. Rezultat je 3:1 za Bartyjevo, ki je tudi v tem dvoboju favoritka za končno zmago.

Ashleigh Barty (Avs, 1) – Danielle Collins (ZDA)