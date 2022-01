Hrvat in Francozinja najboljša na OP Avstralije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvat Ivan Dodig in Francozinja Kristina Mladenović (levo) sta osvojila OP Avstralije v konkurenci mešanih dvojic. Foto: Guliverimage

Kristina Mladenović in Ivan Dodig sta v petek osvojila prvi skupni naslov na teniškem turnirju za veliki slam v konkurenci mešanih dvojic. Francozinja in Hrvat sta na odprtem prvenstvu Avstralije v današnjem finalu premagala avstralsko navezo Jaimee Fourlis - Jason Kubler s 6:3 in 6:4.