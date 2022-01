Nor obračun in nor rekord Rafaela Nadala

Zmagovalec OP Avstralije je Rafael Nadal, potem ko je po petih nizih (2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5) premagal Daniila Medvedjeva. S to zmago je Španec dosegel zgodovinski rekord. Postal je namreč prvi teniški igralec, ki je na turnirjih za grand slam osvojil 21 lovorik. V deveti igri drugega niza so morali posredovati celo varnostniki, potem ko je na igrišče vdrl protestnik. Tega so takoj pospremili oziroma zvlekli z igrišča.

Ljubitelji tenisa so tokrat lahko prišli na svoj račun. Ti so v finalu OP Avstralije gledali pravi teniški triler, ki je trajal več kot pet ur. Igralca sta se na osrednjem igrišču borila 5 ur in 28 minut. Ta zmaga Špancu pomeni še toliko več, potem ko se je z 21. zmago na turnirjih za grand slam odlepil od Novaka Đokovića in Rogerja Fedrererja in se zapisal v zgodovino.

Foto: Guliverimage

Ob tem ne smemo pozabiti, da se je Rafa vrnil po poškodbi stopala, potem ko lani ni igral več kot šest mesecev. Majorčan je še enkrat več pokazal za kako velikega borca gre, saj je sam dejal, da še mesec in pol nazaj ni vedel, ali bo lahko sploh igral tenis. Rafael Nadal ima že od prej zmago v Melbournu, ki jo osvojil že davnega leta 2009.

"Bil je eden najbolj čustvenih dvobojev v moji karieri. Ne vem, kaj naj rečem. Mesec in pol nazaj nisem vedel ali se bom sploh vrnil. Zagotovo je to eden najbolj čustvenih mesecev v moji karieri. Zahvalil bi se celi ekipi, ko ste bili z mano, ko je bilo najhuje. Hvala vsem. Vse bom naredil, da naslednje leto spet pridem," je takoj po dvoboju povedal Španec, ki je priznal, da je povsem iztrošen.

Daniil Medvedjev je prvi niz dobil po vsega 42 minutah. Foto: Guliverimage

Medvedjev suvereno v prvem nizu

Rafael Nadal je imel v uvodni igri dvoboja nekaj malega težav z igro na svoj servis, a je vseeno povedel z 1:0. V tretji igri je Rus povedel s 0:30, a se je Rafa z nekaj izjemnimi potezami izvlekel iz težav in povedel z 2:1. Četrto igro je Medvedjev dobil brez težav in izenačil na 2:2.

Rafael Nadal je pokazal, da ima še vedno izjemne reflekse in dobro predvidevanje.

V peti igri uvodnega niza se je Nadal še enkrat znašel v težavah, potem ko je Daniil povedel z 0:40 in imel tri žogice za odvzem servisa. Izkoristil je že prvo, nasprotniku vzel servis in povedel s 3:2. "Break" je v naslednji igri potrdil in povedel s 4:2. Drugi igralec sveta se ni zaustavljal, ampak v sedmi igri Nadalu še enkrat odvzel servis in povedel že s 5:2. Takrat je bilo že jasno, komu bo pripadel prvi niz. Medvedjev je dobil še osmo igro in po pičlih 42 minutah zasluženo dobil prvi niz.

Drugi niz je bil poln preobratov, ki ga je zaznamoval tudi protestnik

V uvodu drugega niza sta oba igralca dobivala igro na svoj servis. A v četrti igri je prvi zapretil Majorčan, ki je Medvedjevu vzel servis in povedel s 3:1. V naslednji igri je peti igralec sveta potrdil odvzem servisa in povedel s 4:1. A tukaj se je drugi niz začel šele zapletati.

V peti igri smo lahko videli izjemno točko. Ta je trajala neverjetnih 40 udarcev, na koncu pa jo je s prefinjenim udarcem dobil Španec.

"40 shots of 𝒑𝒖𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚!" 😱



Sit back and watch this 𝐄𝐏𝐈𝐂 rally between Rafa Nadal and Daniil Medvedev 🤯🍿#AusOpen pic.twitter.com/WcwnMhkF3a — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

Varnostniki so morali v drugem nizu posredovati. Foto: Guliverimage V sedmi igri drugega niza je prišlo do preobrata. Potem ko je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam vodil s 4:2, mu je Medvedjev vzel servis in izničil prednost "breaka". Rafa se ni zmedel, v naslednji igri je Medvedjeva še enkrat stisnil v kot, mu še drugič v tem nizu servis in povedel s 5:3. V nadaljevanju smo lahko spet gledali napeto deveto igro. Medvedjev v tej igri izkoristil šele peto igro žogico za odvzem servisa in izid znižal na 4:5.

Deveto je med drugim zmotil protestnik, ki je vdrl na igrišče. Varnostniki so v trenutku obstopili oba igralca, protestnika pa dobesedno zvlekli z igrišča.

Na koncu je drugi niz odločala podaljšana igra. V njej je Nadal sprva povedel z 2:0, Medvedjev se je uspel vrniti. Ob menjavi strani je bil izid 3:3. Nadal je spet povedel s 5:3 in kot že ničkolikokrat je Medvedjev še pokazal, da je igralec za velike trenutke. Dobil je namreč naslednje štiri točke, podaljšano igro s 7:5, s tem pa tudi povedel z 2:0 v nizih. Drugi niz je trajal skoraj uro in pol.

Rafael Nadal Foto: Guliverimage

Tretji niz je pripadel Nadalu

Že uvodna igra tretjega niza je bila zelo napeta. Rafa si je celo priigral žogico za odvzem servisa, a je ni uspel izkoristiti. V nadaljevanju je igra potekala brez večjih posebnosti, saj sta oba igralca brez večjih težav dobivala igre na svoj servis. Tako je bilo vse do šeste igre, ko je Medvedjev na servis Nadala povedel že s 15:40. A peti igralec sveta se še enkrat več ni predal. Uspel je izničiti prednost, dobiti šesto igro in izenačil na 3:3.

Zelo napeto je bilo v deveti igri pri izidu 4:4. Na servis Medvedjeva je Nadal povedel s 15:40 izkoristil drugo žogico za odvzem servisa in povedel s 5:4. Dobil je tudi naslednjo igro in znižal izid na 1:2 v nizih. Tretji niz je trajal eno uro in štiri minute.

Občinstvo je na strani Španca, kar je do živega prišlo tudi Medvedjevu. Ta je dejal, da morajo imeti navijači prazne možgane in nič kaj lepo življenje. Njegovi pogovori s sodnikom so vse bolj pogosti.

"Empty brains... their lives must be very bad!"



Daniil Medvedev makes his feelings clear about the Melbourne crowd 😡#AusOpen | @DaniilMedwed pic.twitter.com/WBFEKt9wBb — Eurosport (@eurosport) January 30, 2022

Rafael Nadal je v četrtem nizu igral kot prerojen. Foto: Guliverimage

Začetek četrtega niza je spet postregel za izjemne poteze. Prvi igro je Medvedjev brez težav dobil. V drugem nizu je bil zelo blizu, da deset lest starejšemu nasprotniku odvzame servis, a mi ni uspelo. Je pa zato v tretji igri znova pritisnil Nadal, mu vzel servis in povedel z 2:1. Po tej igri je Rus celo zaprosil za zdravnika. Peta igra tega niza je bila maratonska, saj je Nadal izkoristil šele sedmo žogico za odvzem servisa in povedel s 3:2. V naslednji igri je potrdil "break" in povedel s 4:2.

V peti igri je bil Medvedjev spet blizu "breaka", potem ko je vodil že s 15:40, ampak Nadal se je še enkrat več vrnil, dobil igro in povedel s 5:3. Na koncu je bila odločilna deseta igra, ko je Nadal četrti niz dobil s 6:4. Četrti niz je trajal eno uro in tri minute. Rafa je igral kot prerojen, medtem ko se pri Medvedjevu že poznala utrujenost.

Foto: Guliverimage

Peti niz je bil napet vse do konca

Igralca sta uvodne igre na svoj servis dobila brez težav. Po tretji igri petega niza je Medvedjev spet zahteval zdravnika. V peti igri je Nadalu uspel "break" in povedel z 3:2. Šesta igra je bila spet za infarkt. Na koncu jo je dobil 35-letnik in povedel s 4:2. Nadal je imel rezultat 5:4 in igro na svoj servis. Španec ni zdržal pritiska, izgubil svoj servis, tako da je Medvedjev izenačil na 5:5. Pred zadnjo točko desete igre je Nadal prvič dobil opozorila sodnika za dolg premor med točkama. To ga ni zmedlo. Dobil je naslednji dve igri, izkoristil prvo žogico za zmago in se na koncu zasluženo veselil velike zmage.