Oglasila se je novinarka, ki je udrihala po Đokoviću

Rebecca Maddern se je javno oglasila po tem, ko je v javnost prišel zloglasni posnetek. Na njem sta Rebecca in njen voditeljski kolega Mike Amor razpravljala o teniškem igralcu Novaku Đokoviću v času, ko je svetovna javnost spremljala, ali bodo Srba zaradi neveljavnega vizuma deportirali iz države ali bo vendarle lahko igral na OP Avstralije. Posnetek je na družbenih omrežjih postal viralen.

Rebecca Maddern defends leaked Channel 7 footage slamming Novak Djokovic https://t.co/3OnTNfODlj pic.twitter.com/JwSQJebPdb — John W. Blackman (@ifpainpersists1) January 29, 2022

Novak Đoković je moral po odločitvi zveznega sodišča zapustiti Avstralijo. Foto: Guliverimage

Rebecca Maddern je prvič, odkar je posnetek prišel v javnost, spregovorila za revijo Stellar. Oba voditelja sta prvega igralca sveta označila za kretena in močno dvomila o trditvah Srba. Sploh po tem, ko je postalo jasno, da ni bil v karanteni, čeprav je vedel, da je okužen. Maddernova je priznala, da je govorila tako, kot da bi bila s prijatelji v pivnici.

Z Rebecco se je na družabnih omrežjih večina ljudi celo strinjala. Sama je dejala, da je prepričanje, da novinarji ne smejo imeti svojega mnenja o aktualnih zadevah, zastarelo.

"Mike in jaz sva prijatelja. Prijatelja sva bila že, preden sem se vrnila na Channel 7 news. Pravzaprav sva se pogovarjala, kot da bi bila v pivnici. Prepričana sem, da so v gostilnah in pivnicah imeli podobne pogovore. Prav tako verjetno v dnevnih sobah in na delovnih mestih. To, ali se strinjate s tem, kar sem povedala, ali ne, je povsem nepomembno. Vsi so govorili o tem, tudi mi. Moje izražanje ni bilo primerno, ampak saj smo Avstralci," je dejala 44-letna voditeljica, ki se je pošalila, da je verjetno ne bi bilo na seznamu povabljenih, če bi Đoković organiziral božično zabavo.

Rebecca Maddern Foto: Guliverimage

Maddernova je razkrila, da je v preteklosti že imela intervju z Novakom Đokovićem. Dodala je, da je prijeten moški. Ob tem je razmišljala, da sage glede vizuma Novaka Đokovića sploh ne bi bilo, če bi bilo že pred OP Avstralije jasno, da na turnirju lahko igrajo le cepljeni igralci.

"Bile so pomanjkljivosti in mislim, da ne prideš do 20 zmag na turnirjih za grand slam, če nisi borec. Boril se je za to, da bi igral tukaj, in verjetno se je tudi moral," je razmišljala Rebecca.

Vseeno so nekateri ljudje menili, da sta bila voditelja neprofesionalna, ko sta zavzela stališče do te zgodbe. "Zelo rada prebiram novice in prepričanje, da novinarji ali voditelji ne smejo imeti svojega mnenja, je zastarelo. Navsezadnje smo tudi mi samo ljudje in del družbe. To, da imam mnenje o neki stvari, še ne pomeni, da o tem ne morem pisati ali poročati nepristransko. Ko sem v etru, sem profesionalna in ne uporabljam takšnega jezik," se je branila avstralska voditeljica.