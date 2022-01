Kakšno mnenje delijo avstralski teniški ljubitelji o Novaku Đokoviću in njegovi sagi? O tem je veliko povedal trenutek po današnji zmagi Danila Medvedjeva. Rus je po hudem boju v četrtfinalu izločil Kanadčana Felixa Augerja Aliassima, nato pa takoj po dvoboju v intervjuju pred občinstvom priznal, kako se je ob zaostanku z 0:2 v nizih spomnil na srbskega asa. Ko je omenil njegovo ime, so sledili mešani odzivi s tribun, v katerem so prevladovali glasni žvižgi.

Na uvodnem grand slam turnirju v Avstraliji je vloga najvišje postavljenega nosilca po kalvariji Novaka Đokovića, ki je ta mesec že treniral v Melbournu, a moral nato po sodni poti zapustiti domovino kengurujev, tako da letos ne more braniti lovorike (Srb je OP Avstralije osvojil že devetkrat!), zaupana Danilu Medvedjevu. Ruski teniški zvezdnik je drugi igralec sveta. Kot drugi nosilec velja za prvega favorita za osvojitev lovorike. To bi bila zanj že druga zaporedna na največjih turnirjih, saj je lani osvojil US Open, v finalu pa premagal prav Đokovića in mu s tem preprečil znameniti podvig, saj bi lahko osvojil vse "četverčke" v letu 2021.

Novak, Rafa in Roger

Danil Medvedjev se je po dvoboju pred kamerami spomnil na branilca naslova, ki letos ne nastopa v Melbournu. Foto: Reuters Medvedjev se je moral v četrtfinalu pošteno potruditi, da je izločil mladega Kanadčana Felixa Augerja Aliassima. V nizih je zaostajal že z 0:2, a nato zmogel dovolj moči za preobrat. V tretjem nizu je ubranil tudi zaključno žogico.

Ko ga je nekdanji teniški as Jim Courier, ki po dvobojih na osrednjem igrišču Rod Laver Arena opravlja intervjuju z zmagovalci, po napornem dvoboju povprašal, kaj je razmišljal po zaostanku z 0:2 v nizih, mu je 25-letni Rus odgovoril: "Ne vem, če bo to občinstvu všeč, a, razmišljal sem o tem, kaj bi v mojem primeru naredil Novak," se je nasmehnil Medvedjev.

Mixed reaction from the Australian Open crowd when Daniil Medvedev says he thought about Novak Djokovic in his comeback quarterfinals win:



“I told myself … ‘What Novak would do?’” pic.twitter.com/bsRKw1jbq5 — The Recount (@therecount) January 26, 2022

Ko je občinstvo zaslišalo ime najboljšega teniškega igralca sveta, ki je ta mesec v Melbournu poskrbel za enega (naj)večjih športno-diplomatskih škandalov tega stoletja, je nemudoma pokazalo, kaj si misli o vsem skupaj. S tribun so bolj ali manj sledili koncerti žvižgov, ki pa jih je Medvedjev prekinil z obrazložitvijo: "Novak je eden največjih igralcev v zgodovini ali pa Rafa (Rafael Nadal, op. p.) in Roger (Roger Federer, op. p.), če smo iskreni. V karieri so dobili ogromno takšnih dvobojev," je omenil tri teniške rekorderje, ki so v karieri osvojili 20 grand slamov. Na OP Avstralije izmed omenjenih nastopa le Španec Rafael Nadal, od lovorike, to bi bila že njegova 21. v karieri, s čimer bi postal prvi Zemljan s takšnim dosežkom, ga delita le še dve zmagi.

Veselje ruskih navijačev po zmagi Daniela Medvedjeva nad devetim nosilcem iz Kanade. Foto: Reuters

Za zdaj je že jasno, da bo novi zmagovalec OP Avstralije Evropejec. Nadal se bo v petek v uvodnem polfinalu pomeril z Italijanom Matteom Berrettinijem, v drugem polfinalu pa bo Medvedjev skušal izločiti vročega Grka Stefanosa Cicipasa, ki je danes Italijanu Janniku Sinnerju oddal le devet iger.