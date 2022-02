Novak Đoković, ki ni bil cepljen proti covidu-19 in je po lastnih navedbah že dvakrat prebolel koronavirusno bolezen, je moral zapustiti Avstralijo tik pred začetkom turnirja. Srb ni bil uspešen s pritožbo na prepoved vstopa v državo pred zveznim sodiščem. Štiriintridesetletnik po prisilni vrnitvi domov kaosa okoli nastopa Melbournu za zdaj javno ni komentiral. Če se ne bo cepil proti covidu-19, mu grozi tudi odpoved OP Francije.

Đoković, ko je zapustil Melbourne. Foto: Guliverimage Srbski zvezdnik bo tako namesto na peti celini sezono začel ta mesec v Dubaju. Turnir je na sporedu od 14. do 26. februarja. V Združenih arabskih emiratih zadostuje negativen test PCR, tako da cepljenje ni obvezna zahteva za turnir v Dubaju.

Vendar pa je cepljenje obvezno za turnir v Indian Wellsu oziroma za vstop v ZDA. A so za zdaj med udeležence imenovali tudi petkratnega zmagovalca tega turnirja Đokovića, kar po pisanju nemške tiskovne agencije dpa vzbuja radovednost, ali se obeta nova pravna bitka ali pa se je Đoković zdaj cepil proti covidu-19.

"Ker sta zdravje in varnost najvišji prioriteti našega turnirja, bo treba za nastop predložiti potrdilo o polnem cepljenju proti covidu-19," so v izjavi za javnost zapisali organizatorji turnirja v ZDA in dodali, da tovrstne varnostne protokole proti koronavirusu podpirata tudi teniški združenji ATP in WTA.

Foto: Guliverimage Za zdaj fotografije Đokovića sicer še niso na nobeni od grafik turnirja, ne na spletu ne na družbenih omrežjih, zapisan je le na seznamu nastopajočih in v izjavi o največjih imenih turnirja.

"Obeta se res vrhunska zasedba igralcev iz najboljše deseterice na lestvici ATP, ki se bodo pridružili Nadalu (Rafael, zmagovalec OP Avstralije, op. STA) za izjemne predstave. Zmagovalec OP ZDA 2021 in finalist OP Avstralije 2022 Danil Medvedjev (2. igralec sveta), zmagovalec finala ATP 2021 Alexander Zverev (3.) in finalist OP Francije 2021 Stefanos Cicipas (4.) bodo vsi lovili prvi naslov sredi puščave," piše v izjavi za javnost.

"Zmagovalec pariškega mastersa Cameron Norrie (13.) bo skušal ponoviti izjemne nastope iz sezone, v kateri je prvič osvojil krono na mastersu," so še napovedali organizatorji in za konec dodali: "Na seznamu nastopajočih je tudi prvi igralec sveta in petkratni zmagovalec Indian Wellsa Novak Đoković."