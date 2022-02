Đoković: Kmalu bom povedal, kaj se je dogajalo v Avstraliji

Športna in svetovna javnost nestrpno čakata, kaj bo povedal Novak Đoković, potem ko so ga pred dobrima dvema tednoma izgnali iz Avstralije. Prvi igralec sveta po odločbi avstralskega zveznega sodišča ni izpolnjeval pogojev za avstralski vizum, zato je moral po pravnih bojih nemudoma zapustiti Avstralijo. Srb ni zagovornik cepljenja proti covid-19, a je v Avstralijo prišel na podlagi zdravniške izjeme, za katero se je na koncu izkazalo, da ni dovoljšen razlog, da bi lahko ostal in igral na OP Avstralije.

Predsedniku Vučiću se je zahvali za podporo

Beograjčan je danes obiskal Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, in se mu zahvalil za vso podporo v času, ko je bil zaprt v hotelu za migrante. "Čeprav sem bil v zaporu, se nisem počutil osamljenega. Imel sem podporo družine, prijateljev in celega naroda. Veliko dobronamernih ljudi se je oglasilo, da bi mi olajšali bivanje v Avstraliji. In tega niti najmanj nisem pričakoval. Kot predsednik Srbije me niste bili dolžni podpirati, ampak sem hvaležen, da ste se zavzeli zame, saj ste verjetno s tem sebe postavili v neroden politični položaj," je uvodoma povedal eden najboljših teniških igralcev sveta.

Kmalu bo vse povedal, a prosi za potrpežljivost

Med drugim je dejal, da bo vso podporo še dolgo pomnil in da je iz dneva v dan bolj povezan s svojim narodom. Dejal je še, da se bo kmalu javno oglasil in povedal svojo plat zgodbe.

"Ker so dolgo nisem javno oglašal, prosim novinarje za potrpežljivost. V prihodnjih sedmih ali desetih dneh bom podrobno povedal, kaj se je dogajalo na OP Avstralije," je še za srbske medije povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Nad zgodbo Novaka Đokovića visi kar nekaj dvomov. Očitajo mu pojavljanje v javnosti, potem ko je že vedel, da je okužen s koronavirusom. Prah pa še vedno dvigujejo nekatere nejasnosti. BBC se je tako razpisal o eni izmed njih in prišel do zelo zanimivih sklepov. Tudi BBC je, podobno kot nemško raziskovalno skupino Zerforschung, ki se je povezala z nemškim časnikom Der Spiegel, zmotila nejasnost ob kronološki neusklajenosti serijskih številk potrditvenih kod na izvidih opravljenih testiranj.